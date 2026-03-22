Trabajaba en una escuela de Nueva Jersey y deberá devolver más de US$137.000 por horas extra que facturó

Un exfuncionario del sistema educativo de Nueva Jersey, Anthony DeLuca, deberá devolver más de 137 mil dólares después de haber presentado reclamos falsos por horas extra mientras trabajaba en un distrito escolar del condado de Somerset.

El esquema de fraude con horas extras en un distrito escolar de Nueva Jersey

Anthony DeLuca, de 64 años y residente de Raritan, trabajaba en Escuelas Públicas del municipio de Hillsborough, en NJ. Este sistema educativo atiende a estudiantes desde preescolar hasta el grado 12.

DeLuca retiraba el efectivo, lo colocaba en un sobre y lo dejaba en la oficina o el vehículo del colaborador Freepick

De acuerdo con la acusación federal del Departamento de Justicia, DeLuca fue ascendido en julio de 2019 al cargo de director de edificios y terrenos.

El puesto tenía un contrato anual renovable con un salario fijo de US$120 mil aprobado por el Consejo de Educación del municipio.

El convenio no contemplaba pagos por horas extra. Sin embargo, según los fiscales, DeLuca comenzó a presentar reclamos por ese concepto poco después de asumir el cargo. La acusación federal describe el funcionamiento del esquema:

Un empleado del distrito escolar, identificado como co-conspirador, indicaba cuántas horas debía declarar DeLuca .

. El funcionario presentaba los reclamos por ese tiempo de trabajo.

por ese tiempo de trabajo. El cómplice aprobaba las solicitudes dentro del sistema administrativo del distrito.

En numerosos casos, las horas declaradas superaban cualquier trabajo adicional que pudiera haberse realizado.

Los sobornos y pagos en efectivo dentro del plan en Nueva Jersey

Los fiscales federales señalaron que el esquema incluía la distribución del dinero obtenido mediante pagos indebidos. Una parte de esas ganancias se entregaba al cómplice que aprobaba los reclamos.

DeLuca retiraba el efectivo después de recibir los pagos, colocaba el dinero en un sobre y lo dejaba en la oficina o en el vehículo del co-conspirador.

Entre julio de 2019 y enero de 2022, el acusado pagó aproximadamente US$38.000 en sobornos a su colaborador dentro del distrito escolar.

Durante ese mismo período, obtuvo cerca de US$137 mil mediante reclamos fraudulentos por horas extra.

El caso se tramitó en la justicia federal porque el distrito escolar recibe asistencia económica del gobierno de Estados Unidos Freepick

La sentencia dictada por la justicia federal de EE.UU.

El tribunal federal de distrito en Trenton condenó a DeLuca a un año de libertad condicional.

Según informó NJ.com, la decisión se conoció más de tres años después de que el acusado se declarara culpable de un cargo federal por malversación o robo a una organización gubernamental.

El magistrado también ordenó que el exfuncionario pague US$137.057,54 en restitución, fondos que están destinados a resarcir al distrito escolar afectado por el desvío de recursos.

El pago deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores al fallo dictado el 11 de marzo de 2026.

De acuerdo con el mismo medio, el proceso se llevó adelante en la justicia federal porque el distrito escolar recibe más de US$10.000 anuales en asistencia del gobierno federal.

Los requisitos de la libertad condicional y la reacción del distrito

Las condiciones de la libertad condicional incluyen controles y obligaciones específicas. Entre los establecidos por el tribunal se encuentran:

Someterse a pruebas de alcoholemia

Recibir tratamiento correspondiente en caso de ser necesario

Participar en asesoramiento de salud mental

No contraer nuevas deudas

Presentar declaraciones de situación financiera cuando lo solicite la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos

El superintendente de las Escuelas Públicas del Municipio de Hillsborough, Michael J. Volpe, declaró a NJ.com que el proceso judicial afectó al distrito durante varios años.

“Esta investigación federal ha estado pendiendo sobre nuestras cabezas”, señaló, y agregó que la resolución judicial comenzó a poner fin al asunto.