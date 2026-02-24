Nueva York vs. California: cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas diarias en febrero y marzo 2026

En la comparación entre los salarios que perciben migrantes en Nueva York y California, dos estados con muchos extranjeros que forman parte de la fuerza laboral, se pueden observar algunas diferencias en los valores. A pesar de que ambos tienen cifras similares de salario mínimo, el Estado Imperial paga en promedio una cifra considerablemente superior que el Estado Dorado.

Cuál es el salario mínimo de un migrante en Nueva York

De acuerdo con lo que establecen las fuentes oficiales del estado, el sueldo base está establecido en US$17 la hora para la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester. El resto del estado tiene un salario mínimo de US$16.

La ciudad de Nueva York tiene un salario mínimo más elevado que el resto del estado Evgeny Karandaev - Shutterstock

En caso de tener una jornada laboral de ocho horas, eso daría como resultado una remuneración de US$136 al día en la Gran Manzana y de US$128 en el resto de Nueva York.

Si cumple las 40 horas semanales, un empleado recibe US$680 por semana y US$2720 por mes y US$640 semanales y US$2560 mensuales, respectivamente.

Los valores aplican a todos los trabajadores del estado que gobierna Kathy Hochul, incluidos tanto ciudadanos estadounidenses como migrantes.

La cifra se modificó el 1° de enero, cuando se aplicó el ajuste anual al salario mínimo y se dispuso un aumento de 50 centavos para cada indicador.

Nueva York tiene una amplia comunidad de migrantes Foto editada con IA

California tiene un salario mínimo similar para migrantes

En el caso del estado gobernado por Gavin Newsom, el salario mínimo estatal se elevó a US$16,90 el 1° de enero. Al igual que Nueva York y otros estados, la nueva cifra corresponde a un ajuste anual que se hizo para 2026.

Si se realiza el mismo cálculo que con el Estado Imperial, el sueldo base en California será de US$135,20 diarios para un migrante que trabaja ocho horas. En caso de completar las 40 horas semanales, el cálculo da como resultado US$676 semanales y US$2704 mensuales.

Con esas cifras, en la comparación, la ciudad de Nueva York tiene un salario mínimo superior al del Estado Dorado. Sin embargo, California supera el monto del Estado Imperial en el resto del territorio.

De cualquier manera, algunas ciudades del territorio que gobierna Gavin Newsom aplican sus propias normas de sueldo base y tienen montos superiores.

California ajustó su salario mínimo el 1° de enero Freepik - Freepik

Cuánto gana en promedio un trabajador migrante en Nueva York y California

Más allá de los datos sobre el salario mínimo, el promedio de las remuneraciones que obtienen los empleados extranjeros favorece al Estado Imperial.

Según datos que recopiló ZipRecruiter, en febrero de 2026 un migrante en Nueva York gana estas cifras promedio:

US$20,49 por hora.

por hora. US$819 por semana.

por semana. US$3551 por mes.

por mes. US$42.619 por año.

Estos números de sueldo se desprenden de cifras de ingresos anuales que van desde US$21.334 a US$65.095 anuales, mientras que la mayoría de los ingresos de los extranjeros en el Estado Imperial oscila entre US$34.500 y US$48.100.

Por su parte, la misma fuente mostró estos datos para California:

US$18,48 la hora.

la hora. US$739 semanales.

semanales. US$3203 mensuales.

mensuales. US$38.445 anuales.

Los números se obtienen de un rango que va desde US$19.245 a US$58.721 anuales, donde la mayoría de los migrantes del estado percibe entre US$31.100 y US$48.100 por su trabajo.