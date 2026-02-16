Cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas en Los Ángeles en febrero 2026

A diferencia de otras partes de California, el salario mínimo en Los Ángeles se actualizó a 17,87 dólares por hora en julio de 2025, con ciertas excepciones. En contrapartida a estos valores, por lo general, un migrante que trabaja ocho horas percibe un monto superior. Las estimaciones indican que el ingreso promedio que obtienen los extranjeros es de US$20,18 por hora de trabajo, que resulta en más de US$160 al día.

Cuánto gana en promedio un migrante que trabaja 8 horas en Los Ángeles en febrero 2026

Cada año, la ciudad actualiza el salario mínimo en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para asalariados urbanos y trabajadores administrativos (IPC-W). El 1° de julio de 2025, el monto se incrementó a US$17,87 por hora. Aunque algunos reciben una cantidad más elevada, la ley aplica a la mayoría de los trabajadores de la jurisdicción.

El salario mínimo aumentó en julio del año pasado a US$17,87 por hora en Los Ángeles y volverá a hacerlo este año Freepik

En febrero de 2026, la plataforma ZipRecruiter señala que el sueldo promedio de los migrantes en Los Ángeles es de US$20,18 por hora, que equivale a US$807 por semana o US$3497 por mes.

Al año, los trabajadores extranjeros perciben aproximadamente US$41.975. Para una jornada de ocho horas, resulta en US$161,44.

En general, la plataforma registra remuneraciones que van desde US$21.011 hasta US$64.113 al año. Sin embargo, la mayoría de los salarios de las personas nacidas en el exterior actualmente oscilan entre US$33.900 y US$47.400 anuales. Según la plataforma, los migrantes que más ganan en la ciudad obtienen US$57.646.

La legislación vigente contempla también ciertas excepciones a nivel estatal que rigen en Los Ángeles. Los empleados de restaurantes de comida rápida y los de centros de salud están sujetos a un monto más alto. De acuerdo con el Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés):

Trabajadores de restaurantes de comida rápida : el salario mínimo actual que perciben es de US$20 por hora (vigente desde el 1º de abril de 2024).

: el salario mínimo actual que perciben es de US$20 por hora (vigente desde el 1º de abril de 2024). Empleados de los centros de salud: depende del centro médico, con variaciones que van desde US$18 hasta US$24 por hora.

En el caso de los trabajadores de centros de salud, el sueldo superior aplica si el empleado y la instalación están cubiertos por la regulación estatal.

Las excepciones también aplican para trabajadores de hoteles de toda la ciudad, cuyo ingreso mínimo aumentó el 8 de septiembre de 2025 a US$22,50 por hora para establecimientos con 60 o más habitaciones.

Cuándo vuelve a aumentar el salario mínimo en Los Ángeles

El salario mínimo afecta a los trabajadores que se desempeñen al menos dos horas dentro de los límites geográficos de la ciudad. Además, deben tener derecho a percibir esta tasa conforme a la ley estatal de California, según indicó un memorando de la Oficina de Administración de Contratos del gobierno de Karen Bass del 31 de enero de 2025.

En Los Ángeles, el salario mínimo incrementará hacia US$18,42 por hora en julio Freepik - Freepik

Este monto aumentó el pasado 1° de julio, y volverá a hacerlo en la misma fecha de este 2026. En este caso, se elevará a US$18,42 por hora, según el sitio web oficial del gobierno.

En el caso de los trabajadores de hoteles, la cantidad también incrementará el próximo 1° de julio, ya que el número actual rige hasta el 30 de junio.

Como Los Ángeles: qué ciudades de California tienen salario mínimo más alto que el estatal

Así como sucede en la ciudad de Los Ángeles, otras ocho ciudades del Estado Dorado presentan sueldos mínimos por hora superiores al estatal. La lista está compuesta por:

Emeryville : de US$19,90 por hora.

: de US$19,90 por hora. San Francisco : de US$19,18 por hora.

: de US$19,18 por hora. Berkeley : de US$19,18 por hora.

: de US$19,18 por hora. Milpitas : de US$18,20 por hora.

: de US$18,20 por hora. Pasadena : de US$18,04 por hora.

: de US$18,04 por hora. Santa Mónica : de US$17,81 por hora.

: de US$17,81 por hora. Alameda : de US$17,46 por hora.

: de US$17,46 por hora. Fremont: de US$17,75 por hora.

Además de Los Ángeles, hay otras ocho ciudades que tienen salarios mínimos establecidos que superan al monto fijado en California Freepik

En estas ciudades, los extranjeros también pueden recibir una cantidad mayor al salario mínimo por una jornada de ocho horas de trabajo. A nivel estatal en California, la remuneración promedio de los migrantes es de US$18,48 por hora. Esto equivale a US$739 por semana o US$2956 por mes. Al año, la cifra resulta en aproximadamente US$38.445.