Qué pasará con los saldos de la MetroCard en NY a partir del 1° de enero y cómo aplicar el nuevo sistema

El 1° de enero de 2026, la MetroCard será retirado de manera oficial para dar paso al sistema OMNY, una plataforma de pago sin contacto que permitirá a los pasajeros utilizar tanto tarjetas físicas como billeteras digitales para abonar sus viajes. Ante la implementación de esta nueva herramienta, los usuarios se preguntan qué sucederá con los saldos pendientes de sus tarjetas.

¿Se reembolsarán los saldos de la MetroCard?

De acuerdo con el MTA, los saldos restantes de cada MetroCard podrán transferirse o reembolsarse durante dos años después de su fecha de vencimiento. No obstante, recomiendan gastar el remanente antes del 31 de diciembre.

Asimismo, la venta de metrocards finalizará el 31 de diciembre. Después de esa fecha, se aceptarán estas tarjetas, pero ya no se podrán comprar ni recargar.

En qué consiste OMNY y cómo funciona

OMNY es un sistema de pago sin contacto para el transporte público en Nueva York disponible desde 2019. Con este método, los pasajeros pagan en lectores con una billetera digital en su teléfono inteligente o reloj, una tarjeta de crédito o débito, o una tarjeta OMNY física.

Después de que un pasajero pague la tarifa 12 veces en un período de siete días, cada viaje posterior con el mismo método de pago será gratuito, lo que limita el costo semanal a US$34. A partir del 4 de enero, un aumento de tarifa elevará el costo a US$35 por semana.

No es necesario registrar una tarjeta de crédito para pasar por el torniquete. No obstante, el crear una cuenta en omny.info es la única forma de consultar el historial de pagos y el progreso del límite de tarifas. La MTA anunció que lanzará una aplicación OMNY a mediados de 2026 con información similar.

Dónde comprar las tarjetas OMNY

De acuerdo con The New York Times, las máquinas expendedoras de OMNY se encuentran en las 472 estaciones de metro. En cada estación, hay 2700 establecimientos, como tiendas y quioscos, donde los usuarios pueden comprar y recargar tarjetas.

En caso de no adquirir una tarjeta OMNY, el sistema acepta múltiples formas de pago que incluyen las tarjetas de crédito y débito sin contacto (Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay y JCB). Asimismo, se podrá abonar por medio de dispositivos móviles con billeteras digitales (Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay).

Tarjetas OMNY con tarifa reducida

La MTA ofrece la tarjeta OMNY de tarifa reducida para las personas mayores de 65 años más y a quienes presentan algún tipo de discapacidad. Este beneficio permite pagar la mitad del costo del pasaje en:

Subtes y autobuses de la MTA.

Staten Island Railway.

Tranvía de Roosevelt Island.

Hudson Rail Link.

Estaciones AirTrain-Howard Beach y AirTrain-Jamaica.

Las solicitudes deben enviarse por correo, ya que las inscripciones en persona están suspendidas de manera temporal. Según la MTA, el tiempo de procesamiento puede extenderse hasta tres meses.

Al obtener la tarjeta OMNY con tarifa reducida, se puede cargarle dinero con efectivo, tarjeta de crédito o débito en una tienda de recarga o en una máquina expendedora de la compañía.