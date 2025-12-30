Cómo funciona el transporte público en Nueva York el 31 de diciembre y 1° de enero: el cronograma de la MTA

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), corporación responsable del sistema de Metro y autobuses, en la ciudad de Nueva York, anunció actualizaciones sobre el horario de servicio en las fechas de Año Nuevo. Este es el cronograma del 31 de diciembre y 1° de enero de 2026.

Nochevieja y Año Nuevo en el metro de Nueva York

El miércoles 31 de diciembre de 2025, el metro de Nueva York funcionará con el horario habitual de los días laborables, con un servicio aumentado en las líneas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, C, D, G, L, N, Q, R y la línea S de 42 St, durante la tarde y hasta pasada la medianoche.

En Año Nuevo, el Metro de Nuev York operará con horario de domingo (Unsplash)

Normalmente, las líneas de metro pasan cada dos a cinco minutos en horas con mayor afluencia (de 6.30 a 21.30 hs y de 15.30 a 20 hs). Al mediodía, pasan cada cinco a diez minutos y entre cinco y 15 minutos hasta la medianoche. Por la madrugada, los trenes pasan aproximadamente cada 20 minutos.

El tren A funcionará en horario exprés hasta las 2.30 hs (madrugada).

Mientras que el jueves 1° de enero de 2026, el metro funcionará según el horario de domingo (no cierra, pero hay menor frecuencia).

Autobuses de la ciudad de Nueva York: horario en días festivos

El miércoles 31 de diciembre, las rutas de autobuses en el Bronx, Brooklyn y Manhattan, y algunas rutas de autobuses en Queens, operarán con un horario reducido de día laborable, mientras que otras en el distrito más grande de Nueva York operarán con un horario regular de día laborable.

Las líneas B100, B103, BM1 a BM5, y todas las rutas BXM operarán con un horario regular de día laborable .

. Los autobuses en Staten Island operarán con un horario de día laborable sin clases .

operarán con un . Las rutas de autobuses en y alrededor de Midtown pueden estar sujetas a desvíos debido a cierres de calles .

pueden estar sujetas a . El jueves 1° de enero, los autobuses en los cinco distritos operarán con un horario de domingo.

El servicio de autobuses de la ciudad de Nueva York funcionará en distintos horarios en los cinco distritos MTA

El servicio de Access-A-Ride y Long Island Rail Road

El paratránsito Access-A-Ride, servicio de transporte diseñado para personas con discapacidades, opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, y durante la Nochevieja y el Día de Año Nuevo.

Sin embargo, la MTA advierte que al reservar viajes, los clientes deben tener en cuenta los posibles retrasos debido al tráfico durante las festividades y la necesidad de buscar puntos de recogida o destino alternativos debido al cierre de calles en la zona de Times Square durante la Nochevieja.

Con respecto al cronograma del Long Island Rail Road (LIRR) el 31 de diciembre, habrá un total de 11 trenes adicionales en las ramas de Babylon, Montauk, Ronkonkoma, Port Jefferson y Port Washington hacia Grand Central Madison o Penn Station a partir de la tarde.

Para el regreso de las festividades, habrá un total de 12 trenes adicionales que comenzarán a operar en las primeras horas de la noche.

El 1° de enero, todos los trenes LIRR funcionarán según el horario de domingo.

El servicio Paratránsito Access-A-Ride ofrece transporte público para los clientes elegibles con discapacidades o condiciones de salud que les impidan usar el metro y los autobuses públicos MTA - MTA

Semana de Año Nuevo del Ferrocarril Metro-North

En lo que respecta al Metro-North Railroad, la agencia de transporte de la ciudad de Nueva York señala que el lunes 29 y martes 30 de diciembre y el viernes 2 de enero de 2026, operará según el horario de viernes en las tres líneas al este de Hudson, con servicio adicional al mediodía y a media tarde.

En la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre, trabajará un horario especial de días laborables con servicio adicional por la tarde y después de la medianoche en la víspera de Año Nuevo y hasta la mañana del jueves.

Para el 1° de enero de 2026, operará un servicio cada hora en las líneas Hudson y Harlem, con trenes adicionales en la línea New Haven y un servicio regular de fin de semana en las Wassaic, New Canaan, Danbury y Waterbury.