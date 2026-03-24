Anuncio de Hochul en Nueva York: 300 viviendas serán construidas en un terreno de la MTA en Brooklyn

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una iniciativa para reconvertir un terreno subutilizado de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) en un desarrollo residencial de 300 viviendas.

Viviendas asequibles en Brooklyn, Nueva York

El predio está ubicado en el número 1119 de la calle Pacific en el barrio de Crown Heights, en Brooklyn. El proyecto se destaca por su aprovechamiento de la infraestructura existente, ya que incorpora los derechos de aire de la estación Franklin Avenue Shuttle, adyacente al terreno.

Antiguamente, este espacio funcionaba como un centro de mantenimiento de cables del sistema de tránsito de la ciudad, una actividad que ahora se traslada a unas instalaciones modernizadas en East New York.

Según el esquema oficial, la venta del predio y su posterior desarrollo generarán fondos destinados a financiar mejoras críticas en el sistema de transporte neoyorquino. El período de aceptación de propuestas para este desarrollo vencen en el mes de mayo.

“Desde que asumí el cargo, dije que la única manera de abordar la crisis de vivienda es construir más hogares”, dijo Hochul en un comunicado oficial.

“Al aprovechar tierras estatales subutilizadas y realizar mejoras en la infraestructura crítica, entregaremos la vivienda que los neoyorquinos necesitan y merecen”, dijo.

Hochul anuncia una nueva inversión para viviendas asequibles en Nueva York Archivo/ny.gov

El desarrollo contempla que, como mínimo, 75 de los 300 apartamentos sean designados como viviendas permanentemente asequibles, bajo las directrices del programa municipal de Inclusión Obligatoria.

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, respaldó la iniciativa al señalar que el desarrollo orientado al transporte público fomenta tanto el empleo como la expansión habitacional en toda la región. “El proyecto de Pacific Street cumple todos los requisitos, con una proximidad inmejorable al transporte en uno de los barrios más dinámicos de Brooklyn”, sostuvo Lieber en la presentación.

La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado, RuthAnne Visnauskas, subrayó que el proyecto es representativo de la labor continua de la gobernadora para enfrentar la crisis habitacional en sitios estatales subutilizados.

En paralelo, la comisionada y presidenta de Empire State Development, Hope Knight, indicó: “Al liberar sitios subutilizados para nuevas viviendas, creamos oportunidades para las familias, apoyamos el crecimiento orientado al transporte y ayudamos a que las comunidades prosperen”.

Beneficios para los desarrolladores

El pliego de licitación incentiva a los desarrolladores a integrar mejoras en la accesibilidad del transporte público a cambio de beneficios en la densidad de construcción.

Además, se incluirá una instalación artística de MTA Arts & Design a lo largo del muro de la estación.

Jamie Torres-Springer, presidente de Construcción y Desarrollo de la MTA, dijo: “Este proyecto representa una inversión importante en el futuro de Brooklyn, al entregar viviendas necesarias y mejoras de accesibilidad al transporte para la comunidad local, y cada dólar de esta venta regresa directo al sistema, lo que significa que todos los pasajeros sentirán el impacto”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.