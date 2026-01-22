Buenas noticias para conductores en Nueva York: el anuncio de Hochul que bajará drásticamente los seguros de auto

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció este jueves 22 de enero un plan para reducir drásticamente las tarifas de seguros de autos en todo el estado. Para eso, se tomarán varias medidas para acabar con el fraude en la industria y garantizar que se priorice a los consumidores. Además, se exigirá a las compañías que realicen descuentos para ciertos clientes.

El plan de Hochul que bajará drásticamente los seguros de auto para los conductores en Nueva York

En una conferencia de prensa celebrada este jueves, Hochul presentó su plan para reducir los costos de las tarifas de seguros de vehículos.

Según sus afirmaciones, las primas son elevadas debido a reclamos fraudulentos, conductores que incumplen las normas y altos costos judiciales junto con pagos excesivos.

Kathy Hochul reforzó su compromiso para eliminar el fraude y reducir las tarifas de seguro de los automóviles Captura/YouTube Governor Kathy Hochul

Para combatir las altas tarifas que pagan los neoyorquinos por estas pólizas, la gobernadora Hochul lanzó una propuesta que incluye:

Revitalizar la Junta Estatal de Prevención del Robo de Vehículos Motorizados y Fraude de Seguros para apoyar la capacidad de investigar y procesar el fraude en todo el estado .

. Legislación para garantizar que los fiscales puedan solicitar sanciones penales contra cualquier persona responsable de organizar un accidente simulado , no solo contra el individuo en particular detrás del volante.

contra , no solo contra el individuo en particular detrás del volante. Colaborar con los fiscales de distrito para ayudar a construir casos que pongan fin al fraude organizado .

. Aumentar los esfuerzos para sancionar a los proveedores médicos que participan en los esquemas fraudulentos al aprobar diagnósticos médicos falsos que resultan en enormes pagos.

que participan en los esquemas fraudulentos al aprobar diagnósticos médicos falsos que resultan en enormes pagos. Tomar medidas contra los conductores de Nueva York que registran ilegalmente sus vehículos en otros estados, lo que disminuye artificialmente su cobertura y aumenta los costos para los que respetan la ley.

Al margen de las medidas contra el fraude, Hochul limitará el pago de daños no económicos para quienes incurran en conductas delictivas cuando sucede el hecho.

Esto incluye conductores sin seguro, condenados por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas al momento del incidente o que cometieron un delito grave.

El gobierno del Estado Imperial también apuntará a modificar la ley vigente, que permite a la persona que provocó el accidente obtener beneficios económicos.

Los cambios intentarán limitar el dinero que un conductor puede obtener si es el principal responsable.

Lesiones, responsabilidad solidaria y compañías de seguro: las modificaciones de Hochul

La gobernadora también indicó en un comunicado que la ley de seguros sin culpa de Nueva York permite a las personas lesionadas en un accidente automovilístico presentar reclamos de compensación que van más allá del reembolso de los gastos médicos o la pérdida de salario asociados con la lesión.

Esta compensación, según la oficina, se aplica de manera inconsistente y puede incluir daños temporales.

Para mitigar esta problemática, reformará el umbral de lesiones graves y propondrá “estándares médicos objetivos y justos" que determinen de manera exacta la definición de las lesiones.

Kathy Hochul busca reducir las primas y para ello hará que las compañías solo tengan que rendir cuentas por los daños causados ​​por los clientes asegurados @GovKathyHochul

También avanzará con una reforma de la responsabilidad solidaria. Con este fin, impondrá cambios en el estándar para los acusados ​​con menos del 50% de culpa para que se hagan cargo únicamente de los daños causados.

Según Hochul, esta medida permitirá a las aseguradoras reducir el precio de las primas debido a que solo tendrán que rendir cuentas por los daños causados ​​por los clientes.

Otra modificación clave que introducirá la oficina de la gobernadora consiste en la Ley de Ganancias Excesivas.

Como las medidas mencionadas podrían generar ahorros operativos significativos para el sector, ordenará al Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) que reexamine la regulación, en particular el umbral actual, para garantizar que se priorice a los consumidores, en lugar de las compañías.

Aumentos de tarifas y descuentos para los conductores en Nueva York

Junto con las acciones mencionadas, Hochul impondrá a las aseguradoras la obligación de que notifiquen a los clientes sobre los incrementos de tarifas y expliquen el motivo, en lugar de realizar aumentos sin brindar detalles, como sucedía hasta ahora.

Por último, como una medida de prevención, exigirá que se ofrezcan descuentos en las tarifas a los conductores que se adhieran voluntariamente a programas que apuntan a reducir la conducción peligrosa y el fraude.

La gobernadora de Nueva York exigirá a las aseguradoras que realicen descuentos para ciertos conductores Unsplash

En su extenso discurso, la gobernadora señaló que los neoyorquinos pagan algunas de las tarifas de seguro de auto más altas de EE.UU., con un promedio de poco más de US$4000 anuales, que resultan en casi US$1500 más que el promedio nacional.

De acuerdo con sus palabras, los accidentes simulados y el fraude de seguros asociado inflan las primas de todos hasta en US$300 al año.