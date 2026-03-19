Nueva York baja el límite de velocidad a 15 mph cerca de 800 escuelas: qué zonas cambian este año

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una medida para proteger a estudiantes. Según el comunicado oficial, la administración reducirá el límite de velocidad a 15 millas por hora (24 kilómetros por hora) en calles cercanas a 800 escuelas de los cinco distritos. Además, rediseñará las intersecciones en los lugares más peligrosos cerca de las instituciones educativas.

Mamdani modificará los límites de velocidad en Nueva York para proteger a los estudiantes

Las calles de la Gran Manzana son un escenario frecuente de accidentes que resultan en peatones heridos, por lo que el gobierno decidió tomar acción frente a esta problemática.

El nuevo plan presentado por la oficina de Mamdani mediante un comunicado de prensa implica una colaboración con el Departamento de Transporte (NYC DOT, por sus siglas en inglés) para extender las zonas con límites de velocidad de 15 mph (24 km/h).

El objetivo de la medida en las calles de Nueva York es cubrir las 2300 ubicaciones escolares elegibles para el final del mandato de Mamdani Seth Wenig - AP

En concreto, el proyecto contempla una expansión progresiva de las zonas de velocidad reducida:

Para finales de 2026: se implementarán zonas de 15 mph (24 km/h) en 800 ubicaciones adicionales , lo que elevará el total de la ciudad a casi 1300 para el cierre de este año calendario.

se implementarán zonas de 15 mph (24 km/h) en , lo que elevará el total de la ciudad a casi para el cierre de este año calendario. Meta final: el objetivo es cubrir las 2300 ubicaciones escolares elegibles (que albergan a unas 3200 escuelas públicas, privadas, parroquiales y chárter) para el término del mandato de Mamdani.

el objetivo es cubrir las elegibles (que albergan a unas 3200 escuelas públicas, privadas, parroquiales y chárter) para el término del mandato de Mamdani. Selección de escuelas: la implementación se priorizará según los datos de seguridad disponibles y otras mejoras planificadas para la seguridad vial.

El alcalde anunció la noticia en la Escuela Secundaria Internacional de Flushing, que está ubicada junto con la Escuela Secundaria Junior 189 Daniel Carter Beard.

Allí, el NYC DOT instaló ayer un nuevo límite de velocidad de 15 mph (24 km/h), en la calle 147 entre la Avenida Barclay y la Avenida Sanford.

“La ampliación de las zonas de velocidad reducida para las escuelas en los cinco distritos es solo el comienzo. Reducir la velocidad salva vidas, y utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para proteger a nuestros vecinos mientras se desplazan por la ciudad”, declaró Mamdani.

Cómo se desarrollará la medida de Mamdani en las calles de Nueva York

Durante el transcurso de 2026, el DOT implementará los límites en aproximadamente 700 escuelas con zonas de velocidad reducida de 20 mph (32 km/h) y establecerá cerca de 100 nuevas zonas escolares con umbrales de 15 mph (24 km/h) en donde estaba permitido circular a 25 mph (40 km/h).

La decisión se tomó con base en los análisis de seguridad. Los resultados demostraron que un peatón atropellado a 25 mph (40 km/h) tiene más del triple de probabilidades de sufrir lesiones graves que un peatón atropellado a 15 mph (24 km/h).

La medida de Mamdani en Nueva York reducirá los límites de velocidad en zonas escolares para proteger a los niños y sus familias en las calles @NYCMayor

En cada institución educativa, la agencia brindará el aviso obligatorio de 60 días y la oportunidad de comentarios a la junta comunitaria local antes de la implementación del nuevo límite de velocidad.

A su vez, en los lugares más peligrosos cerca de las escuelas, el DOT avanzará con mejoras en el diseño de calles e intersecciones para ayudar a reducir la velocidad de los vehículos de forma natural y mejorar la seguridad.

Estas modificaciones implican el uso de elementos como reductores de velocidad, iluminación natural reforzada y otras mejoras de seguridad.

La medida de Mamdani en Nueva York que protegerá a los estudiantes

Las estadísticas de accidentes de tránsito en las calles de NY

A principios de año, el gobierno de Nueva York publicó un informe que reúne las siguientes estadísticas sobre las colisiones en las calles de la jurisdicción:

El número total de víctimas mortales en accidentes de tráfico ascendió a 205 hasta el 31 de diciembre de 2025.

hasta el 31 de diciembre de 2025. Los distritos periféricos experimentaron los descensos más pronunciados en las muertes por accidentes de tráfico, mientras que El Bronx y Queens registraron las mayores mejoras en materia de seguridad.

en materia de seguridad. Las estadísticas muestran una disminución desde que comenzó a aplicarse el programa “Vision Zero” en el área, que busca eliminar las muertes y lesiones graves por accidentes de tráfico. La iniciativa avanzó con medidas como la expansión de los carriles de bici protegidos y la creación de nuevos espacios peatonales .

. Los principales medios de transporte experimentaron un descenso en las muertes por accidentes de tráfico, incluidos los peatones, los ciclistas y los ocupantes de vehículos de motor.

A pesar de los datos esperanzadores que presenta el estudio, Nueva York aún está lejos de conseguir su objetivo de cero muertes por accidentes de tránsito.

Desde su lugar, el comisionado del DOT, Mike Flynn, destacó la nueva medida y remarcó que “incluso una pequeña reducción de velocidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte“.