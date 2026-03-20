Cuántas pulgadas de nieve han caído al norte de Nueva York en las últimas horas y qué pasará el fin de semana

El invierno aún dio señales de vida en el norte del estado de Nueva York, mientras California atraviesa una fuerte ola de calor, las últimas horas en sitios como East Concord se registraron importantes acumulaciones de nieve. Según las proyecciones meteorológicas, el frío podría extenderse con un nuevo impulso hacia el cierre de marzo.

Acumulaciones recientes en Nueva York: los puntos más afectados

De acuerdo con los reportes de nieve de las últimas 48 horas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), varias localidades del norte de Nueva York registraron acumulaciones destacadas producto de los sistemas recientes.

Puntos en donde se acumuló nieve en Nueva York en las últimas 48 horas NWS

Los valores más altos se concentraron en los siguientes puntos:

East Concord : 11,5 pulgadas (29,2 centímetros)

: 11,5 pulgadas (29,2 centímetros) Point Rock : 10,6 pulgadas (26,9 centímetros)

: 10,6 pulgadas (26,9 centímetros) Altmar : diez pulgadas (25,4 centímetros)

: diez pulgadas (25,4 centímetros) Ava: diez pulgadas (25,4 centímetros)

En un segundo escalón, otras zonas también mostraron cifras significativas:

Palermo : 9,2 pulgadas (23,4 centímetros)

: 9,2 pulgadas (23,4 centímetros) Perrysburg: 8,1 pulgadas (20,6 centímetros)

Más hacia el oeste y en áreas cercanas al lago Ontario, los registros fueron algo menores, pero igualmente relevantes:

Mexico : 6,1 pulgadas (15,5 centímetros)

: 6,1 pulgadas (15,5 centímetros) Oswego: entre 5,5 pulgadas (14 centímetros) y 3,8 pulgadas (9,7 centímetros)

En un rango intermedio, varias localidades se ubicaron cerca de las cinco pulgadas (12,7 centímetros), mientras que otras presentaron acumulaciones moderadas:

Constantia : cinco pulgadas (12,7 centímetros)

: cinco pulgadas (12,7 centímetros) Lowville : cinco pulgadas (12,7 centímetros)

: cinco pulgadas (12,7 centímetros) Colt Station : cinco pulgadas (12,7 centímetros)

: cinco pulgadas (12,7 centímetros) Salamanca : 4,1 pulgadas (10,4 centímetros)

: 4,1 pulgadas (10,4 centímetros) Montague: cuatro pulgadas (10,2 centímetros)

En conjunto, estos datos reflejaron una distribución heterogénea de la nieve en toda la región, con diferencias marcadas entre localidades pero con un denominador común: la persistencia de condiciones invernales en pleno mes de marzo.

FOX Weather indica que la estabilidad actual del aire gélido en el Polo Norte podría romperse. Se monitorea una posible fragmentación del vórtice polar hacia finales de marzo, lo que desplazaría masas de aire ártico hacia el sur NWS

Un patrón invernal que se resiste a retirarse

Según el análisis de FOX Weather, la persistencia de estas condiciones no será casual. La dinámica atmosférica estará influenciada por la posible fragmentación del vórtice polar hacia finales de marzo, un fenómeno que podría modificar la distribución del aire frío en el hemisferio norte.

Actualmente, este sistema se mantendrá fuerte y concentrado cerca del Polo Norte, lo que permitirá que gran parte del aire gélido permanezca confinado en latitudes altas. Sin embargo, los modelos de largo plazo indicaron que podría producirse una división del vórtice, lo que generará desplazamientos de masas de aire frío hacia el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos.

Desde FOX Weather explican que, de concretarse este escenario, regiones del noreste y del Medio Oeste superior podrían experimentar “un último pulso de aire invernal” antes de la llegada definitiva de la primavera.

Si el vórtice se divide, el noreste de EE. UU. y el Medio Oeste superior recibirán un "pulso invernal tardío" Jake Offenhartz - AP

Qué se espera para el fin de semana

En vistas del sábado y el domingo que llegan, el panorama seguirá condicionado por este contexto atmosférico. Si bien la información disponible no detalla valores específicos de temperatura o viento, el comportamiento general sugiere que el ambiente continuará frío en comparación con lo habitual para esta época del año.

Según FOX Weather, la clave estará en la ubicación exacta de la masa de aire más fría. La incertidumbre en este punto será determinante: pequeños cambios en la trayectoria podrían definir qué zonas recibirán el mayor impacto del frío tardío.

No obstante, el norte del estado de Nueva York se mantendrá dentro del área con mayores probabilidades de conservar condiciones invernales.

Esto implicará que, tras las nevadas recientes, el manto blanco podría persistir durante varios días, especialmente en aquellas localidades donde las acumulaciones superen las ocho pulgadas (20,3 centímetros). Además, el enfriamiento adicional favorecerá la conservación de la nieve en superficie, limitando el deshielo inmediato.