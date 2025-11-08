El empresario de Nueva York que comenzó a distribuir tarjetas de regalo por la suspensión del programa SNAP

Ante la falta de pago de los cupones del Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés), un empresario de Nueva York decidió lanzar una iniciativa para mantener el beneficio en el estado. Mediante una recaudación y un acuerdo para la distribución, logró traer alivio a cientos de personas que sufren por la suspensión de la asistencia alimentaria.

Un empresario de Nueva York reparte tarjetas de regalo de Wegmans por la falta de SNAP

Jeff Knauss, un empresario del sector de la inteligencia artificial (IA), organizó una colecta en la que llegó a recaudar más de 200 mil dólares que se distribuirán como tarjetas de regalo de la cadena de supermercados Wegmans.

La ayuda en Nueva York se distribuye en tarjetas de regalo de Wegmans Jacquelyn Martin - AP

Concretamente, destinó US$10.000 para abrir un fondo dirigido a “ayudar a las familias afectadas por el cierre de SNAP”, según detalló en su publicación en la plataforma GoFundMe. Luego de ese aporte inicial, explicó cómo funcionaría el sistema.

Con esa base, el empresario de Nueva York anunció que se inauguraba la recaudación de fondos. La propuesta fue juntar todo el dinero posible para entregar tarjetas de regalo de hasta US$150 a los hogares que lo necesiten.

La recaudación por la falta de SNAP tuvo tanto éxito que debió frenarse

Según lo que publicó el propio Knauss en el sitio web donde presentaba el formulario para inscribirse a esta ayuda, más de 30.000 personas aplicaron en el transcurso de días desde que se lanzó la iniciativa. Ante esa situación, el empresario decidió detener el proceso de tomar nuevos solicitantes.

Dentro de las miles de personas que aplicaron para recibir la asistencia, finalmente las tarjetas de regalo llegarán a poco más de 1000 personas, según información de CNY Central.

La falta de pago de SNAP obligó a miles a aplicar a esta ayuda en Nueva York Freepik - Freepik

Aproximadamente, la recaudación total de la colecta ronda los US$200 mil. De ese dinero, US$150 mil se enviarán a beneficiarios que fueron afectados por el cese del pago de los cupones SNAP durante noviembre. Los fondos restantes serán destinados a las organizaciones Food Bank of Central New York y Foodlink.

Cómo recibir las tarjetas de regalo de Wegmans en Nueva York

El proceso de inscripción ya está cerrado, por lo que quienes esperen obtener la ayuda ya deben haberlo realizado. Quienes hayan sido incluidos dentro de la iniciativa, deben recoger la tarjeta de regalo en formato físico en tiendas de la cadena ubicadas en las zonas de Syracuse y Rochester, en el Estado Imperial.

El motivo de esto, según detalló Knauss, es evitar cualquier tipo de estafa virtual y asegurarse de que la ayuda llegue a quienes realmente la necesiten.

Miles de familias que dependen de SNAP aplicaron a esta ayuda en Nueva York Damian Dovarganes - AP

El gobierno de EE.UU. no pagará los cupones SNAP en noviembre

Debido al cierre del gobierno federal y, por lo tanto, la falta de financiamiento para el programa, tanto Nueva York como otros estados no recibirán los fondos de SNAP este mes. La situación afecta a miles de familias que dependen de esta ayuda social para subsistir.

En ese contexto, la iniciativa de Knauss, y otras como la que organizó la ciudad de Newark en Nueva Jersey, buscan proteger a los residentes damnificados por el cese del pago.