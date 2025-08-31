El paseo por menos de 5 dólares que permite ver la ciudad de Nueva York de la mejor manera: pocos lo conocen

El NYC Ferry permite pasear por Nueva York de manera económica, al conectar cuatro de los cinco boroughs de la ciudad por apenas US$4.50. Este transporte público navega por el East River y el río Hudson mientras ofrece vistas del skyline, de los magníficos puentes y de monumentos icónicos como la Estatua de la Libertad. Un paseo económico que pocos conocen y que ofrece una experiencia inolvidable.

Las rutas que recorre el NYC Ferry por Nueva York

Cada línea del NYC Ferry recorre diferentes trayectos de la ciudad y enlaza barrios residenciales y comerciales con zonas emblemáticas de Manhattan, Brooklyn, Queens y El Bronx (para llegar a Staten Island se puede optar por el Staten Island Ferry, que es gratuito y operado por la ciudad). Las rutas disponibles son las siguientes:

El NYC Ferry permite recorrer los cinco estados de Nueva York NYC Ferry

East River: conecta las crecientes comunidades residenciales y comerciales a lo largo del East River con los barrios de Midtown y el Distrito Financiero.

conecta las crecientes comunidades residenciales y comerciales a lo largo del East River con los barrios de Midtown y el Distrito Financiero. Astoria: une Wall Street con el Upper East Side. Hace paradas en Queens, en los barrios de Astoria y Long Island City, donde se encuentra el Gantry Plaza State Park, en Roosevelt Island y en Brooklyn, en el barrio de Navy Yard.

une Wall Street con el Upper East Side. Hace paradas en Queens, en los barrios de Astoria y Long Island City, donde se encuentra el Gantry Plaza State Park, en Roosevelt Island y en Brooklyn, en el barrio de Navy Yard. South Brooklyn: recorre desde el Lower East Side de Manhattan hasta Bay Ridge, con paradas en barrios emblemáticos de Brooklyn como Dumbo, Red Hook y Sunset Park. Algunos ferries, según el horario, también hacen escala en Governors Island.

recorre desde el Lower East Side de Manhattan hasta Bay Ridge, con paradas en barrios emblemáticos de Brooklyn como Dumbo, Red Hook y Sunset Park. Algunos ferries, según el horario, también hacen escala en Governors Island. Soundview: conecta El Bronx con Wall Street, y se detiene en varios puntos del norte y centro de Manhattan.

conecta El Bronx con Wall Street, y se detiene en varios puntos del norte y centro de Manhattan. Rockaway: es especialmente popular en verano, ya que une Wall Street con las playas de la península de los Rockaway en Queens. En el muelle, un shuttle gratuito permite desplazarse entre distintas playas.

es especialmente popular en verano, ya que une Wall Street con las playas de la península de los Rockaway en Queens. En el muelle, un shuttle gratuito permite desplazarse entre distintas playas. St. George: parte de la calle 39, cerca de Hudson Yards, y llega hasta el mismo punto donde opera el Staten Island Ferry, que pasa por Battery Park City y ofrece vistas de la Estatua de la Libertad a lo largo del recorrido.

Cuánto cuestan los tickets del NYC Ferry

Existen varias opciones de boletos para el NYC Ferry, entre las cuales se incluyen:

Boleto sencillo: cuesta US$4.50. Permite viajar solo de ida.

cuesta US$4.50. Permite viajar solo de ida. Pase de 10 viajes: vale US$29. Es ideal para los viajeros frecuentes.

vale US$29. Es ideal para los viajeros frecuentes. Programa de descuento para el ferry: US$1.45. Los adultos mayores, personas con discapacidades y participantes del programa Fair Fares NYC son elegibles.

US$1.45. Los adultos mayores, personas con discapacidades y participantes del programa Fair Fares NYC son elegibles. Programa de descuento para estudiantes: US$1.45. Los estudiantes de secundaria de Nueva York pueden usar tarifas con descuento los días de semana durante el año escolar.

Los niños que midan menos de 112 cm pueden viajar gratis en el NYC Ferry si van acompañados por un adulto Facebook: NYC Ferry

Por su parte, los niños que midan menos de 44 pulgadas (aproximadamente 112 cm) pueden viajar gratis si van acompañados por un adulto. En tanto, las bicicletas plegables del tamaño de una maleta, que puedan mantenerse junto al pasajero durante el viaje, no tendrán costo adicional.

Cómo comprar los tickets para el NYC Ferry

Existen dos maneras de adquirir los billetes para el ferry de Nueva York:

Para adquirir los boletos del NYC Ferry se puede hacer a través de la app o en las máquinas del muelle Facebook: NYC Ferry

En las máquinas del muelle : se debe elegir la cantidad de boletos necesarios y pagar en efectivo o con tarjeta. La máquina imprimirá los billetes en papel, los cuales deben conservarse para mostrarlos antes de embarcar.

: se debe elegir la cantidad de boletos necesarios y pagar en efectivo o con tarjeta. La máquina imprimirá los billetes en papel, los cuales deben conservarse para mostrarlos antes de embarcar. A través de la app: descargar la aplicación de NYC Ferry, crear una cuenta y adquirir los billetes. Antes de abordar, hay que activar los boletos y mostrarlos a la persona encargada de verificar los billetes.