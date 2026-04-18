Es oficial: hasta cuándo se extiende la temporada de cherry blossom 2026 en Nueva York

En Nueva York continúa la floración del cherry blossom. Los cerezos ornamentales en toda la ciudad empezaron a cubrirse de pétalos blancos y rosados desde fines de marzo, en un espectáculo que se extenderá hasta fines de abril o principios de mayo.

¿Hasta cuándo dura la temporada de cherry blossom en Nueva York?

La temporada se extiende durante aproximadamente un mes en la ciudad. La mayoría de los árboles alcanza su floración hacia mediados de abril, explicó The New York Times.

Cada ejemplar conserva sus pétalos por un período breve, de alrededor de diez días bbg.org

Sin embargo, el proceso no es uniforme, ya que depende de la variedad de cada ejemplar. Entre las especies más comunes se encuentran Okame, Yoshino y Kwanzan. Los puntos clave sobre este fenómeno son:

Los Okame son los primeros en florecer, entre mediados y fines de marzo o comienzos de abril.

Luego se suman los Yoshino y los Kwanzan, que alcanzan su floración hacia mediados de abril .

. Las variedades más tardías pueden conservar flores hasta fines de abril o incluso principios de mayo , lo que extiende el período total de observación.

, lo que extiende el período total de observación. Cada árbol mantiene sus flores durante un lapso breve, de alrededor de diez días.

En el Jardín Botánico de Brooklyn, el tiempo para observar la floración puede prolongarse hasta ocho semanas gracias a la presencia de 26 variedades distintas.

El calendario de floración de los cherry blossom y sus variaciones

La floración depende de factores ambientales. La temperatura y la cantidad de luz solar influyen en cada ejemplar.

La directora de horticultura del Jardín Botánico de Brooklyn, Shauna Moore, explicó a The New York Times que la floración ocurre por etapas. Al inicio de la temporada, aparece de forma gradual, con árboles que se “van sumando” poco a poco, hasta que, con el correr de las semanas, la primavera queda plenamente instalada en toda la ciudad.

Los microclimas urbanos generan diferencias en los tiempos, con zonas más cálidas donde los ejemplares brotan antes bbg.org

Además, el entorno urbano modifica el ritmo del ciclo. El director de plantación de árboles del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York, Navé Strauss, indicó que “incluso dentro de la ciudad hay pequeños microclimas”.

La concentración de edificios y pavimento eleva la temperatura en algunas zonas. En ese contexto, algunos parques y espacios urbanos pueden ser unos grados más cálidos que otros. Esta diferencia hace que ciertos árboles florezcan antes que otros.

Dónde se concentran los cerezos en Nueva York

La ciudad cuenta con miles de cerezos distribuidos en parques y espacios públicos. El Departamento de Parques estima unos 6800 ejemplares en parques, mientras que el mapa oficial permite ubicar cerca de 40.000 árboles en toda la ciudad.

Entre los principales puntos de observación se encuentran:

Central Park, donde la mayoría de los cerezos se concentra entre las calles 72 y 96

donde la mayoría de los cerezos se concentra entre las calles 72 y 96 Sakura Park y el paseo de cerezos de Riverside Park, entre las calles 100 y 125

Washington Square Park, Union Square y Madison Square Park, con variedades de floración tardía

Brooklyn Botanic Garden, con más de 200 árboles y una explanada con cerca de 75 ejemplares

Flushing Meadows Corona Park, con árboles Okame entre los primeros en florecer

Prospect Park y Green-Wood Cemetery, que cuenta con 172 cerezos

También hay concentraciones en otros sectores de la ciudad como: