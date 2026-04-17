Hasta el 30 de junio: cómo aplicar al programa de calefacción y refrigeración limpia de Hochul en Nueva York
La distribución de los fondos se divide entre dos sectores e incluye una prueba de campo para crear bombas de calor de pared
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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión de 17,5 millones de dólares para sistemas avanzados de calefacción y refrigeración limpia en el estado. Los propietarios de edificios multifamiliares tienen plazo hasta el 30 de junio de 2027 para solicitar la instalación de bombas de calor de ventana.
Cómo aplicar al nuevo programa de calefacción anunciado por Kathy Hochul en Nueva York
Quienes deseen aplicar al programa anunciado por Hochul deben completar su solicitud mediante el portal oficial de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético (Nyserda, por sus siglas en inglés) antes de la fecha límite.
“Los propietarios y administradores de edificios multifamiliares interesados en realizar pruebas de campo de bombas de calor de ventana homologadas pueden participar hasta el 30 de junio de 2027 a las 15 hs”, indica el comunicado.
Según la oficina de la gobernadora, el programa prioriza soluciones de rápida instalación para mejorar el control térmico en departamentos individuales.
Nyserda gestiona US$10 millones destinados a la instalación de dispositivos compactos de ventana. Además, la iniciativa busca modernizar viviendas multifamiliares construidas antes de 1940 que utilizan aires acondicionados tradicionales.
Pruebas de campo: quiénes y cómo pueden aplicar para la creación de bombas de pared en Nueva York
Por este programa, el Estado otorgó US$7,5 millones adicionales a cinco fabricantes para crear bombas de calor de pared, de acuerdo con el anuncio. Cada empresa dispondrá de 1,5 millones para demostrar la viabilidad de sus productos en zonas climáticas exigentes.
Los edificios ubicados en las zonas 5 y 6 del norte del estado pueden calificar para estas pruebas de campo. Las solicitudes para esta modalidad específica cierran el 29 de octubre de 2026 a las 15 hs.
Nyserda ofrece hasta US$20.000 por unidad habitacional para cubrir los costos de las demostraciones técnicas. Los ciudadanos pueden solicitar información adicional sobre el seminario informativo mediante el correo RoomHeatPumps@nyserda.ny.gov.
La importancia del nuevo proyecto de Hochul para las calefacciones de Nueva York
De acuerdo con el comunicado, se estima que el programa consolide técnicas de fácil instalación que no requieran actualizaciones extensas en la infraestructura de los edificios.
De esta manera, a largo plazo, el programa logrará mejorar el control de la temperatura y la eficiencia energética en las unidades.
“El estado de Nueva York está a la vanguardia de la innovación al adoptar nuevas tecnologías que respaldan nuestra transición equitativa hacia una economía de energía limpia”, dijo Hochul.
Luego, agregó: “Invertir en el desarrollo y la adopción de tecnología de bombas de calor de última generación en edificios residenciales no solo mejorará la comodidad de los espacios habitables, sino que también proporcionará un ahorro energético y económico muy necesario”.
Los fondos de US$17,5 millones en total serán distribuidos de la siguiente manera:
- US$10 millones para realizar demostraciones de campo de bombas de calor de ventana empaquetadas (PWHP) para climas fríos.
- US$7,5 millones para cinco fabricantes calificados para acelerar el desarrollo y la demostración de productos avanzados que se instalan a través de la pared (US$1,5 millones para cada uno).
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