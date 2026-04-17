Las ratas vuelven a las calles de Nueva York con el calor: por qué aumentan los avistamientos en primavera

El avistamiento de ratas aumenta durante la primavera en Nueva York porque las temperaturas favorecen su actividad. A esto se suma la mayor presencia de personas en el exterior, lo que incrementa la probabilidad de encontrarlas.

¿Por qué aumentan los avistamientos de ratas en primavera?

La responsable de intervenciones comunitarias contra plagas del Departamento de Salud e Higiene Mental, Caroline Bragdon, explicó a Gothamist que a medida que los residentes salen de sus hogares, “hay una mayor probabilidad de que vean ratas”.

Las actividades humanas favorecen su presencia por la generación de residuos Freepik

Si bien los roedores pueden reproducirse durante todo el año si las condiciones lo permiten, el invierno limita ese proceso. En este sentido, el roedorólogo Bobby Corrigan sostuvo que las bajas temperaturas frenan la proliferación en ejemplares que viven al aire libre: “Los inviernos reducen la población porque las condiciones extremas dificultan la supervivencia de las crías”.

El período de reproducción de las ratas en Nueva York

Al respecto, señaló que los períodos de mayor reproducción suelen concentrarse en primavera y otoño. Este ciclo impulsa el crecimiento poblacional y favorece la aparición de ejemplares jóvenes con comportamientos menos cautelosos durante esta temporada.

Al mismo tiempo, las actividades humanas también inciden en la visibilidad de los roedores. Con la llegada del clima templado, aumentan los picnics y el uso del espacio público.

La mayor presencia de personas en la calle eleva la probabilidad de ver roedores Freepik

Las medidas de control y prevención en la ciudad

Gothamist señaló que durante la gestión del exalcalde Eric Adams se implementaron medidas como un programa de contenerización de residuos y la designación de un responsable específico para el control de ratas.

Sin embargo, aunque estas acciones contribuyeron a reducir los avistamientos, todavía existen millones de roedores distribuidos en los cinco distritos de Nueva York, lo que mantiene el problema vigente.

A su vez, Bragdon precisó que las ratas excavan madrigueras principalmente en exteriores, aunque pueden ingresar a edificios. Por ese motivo, recomendó a los neoyorquinos realizar inspecciones frecuentes, sellar aberturas y asegurar el almacenamiento de alimentos y residuos.

¿Cómo identificar la presencia de ratas?

Bragdon comentó que existen señales claras de actividad de roedores. Entre los indicios más comunes se encuentran:

Excrementos de roedores

Madrigueras en el suelo

Marcas de mordeduras

Indicios de roce con paredes y senderos por los que se desplazan

La experta aseguró que la presencia suele ser evidente y afirmó que los residentes “definitivamente sabrán” si hay ratas en su vivienda, edificio o vecindario.

Los avistamientos de ratas aumentan en primavera por el calor y la mayor actividad urbana Freepik

¿Cómo usar el mapa de ratas de Nueva York?

La ciudad dispone de un mapa digital que permite consultar reportes de actividad de roedores por zonas. Esta herramienta facilita el monitoreo y la identificación de áreas afectadas.

Según el portal oficial del Departamento de Salud de Nueva York, para utilizarlo se debe:

Ingresar una dirección, código postal o vecindario en el buscador

Seleccionar una propiedad en el mapa para ver el tipo de inspección por presencia de ratas y su resultado

Consultar la cantidad de inspecciones realizadas en los últimos cinco años

Acceder al historial completo mediante la opción “View Property History”