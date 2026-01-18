Buenas noticias de Kathy Hochul en Nueva York: las reformas anunciadas para el metro que beneficiarán a millones

Mediante un comunicado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una serie de reformas de seguridad en el sistema del Metro. De acuerdo con lo que prometió la mandataria, los cambios mejorarán las condiciones del servicio para los usuarios del transporte público. Las medidas incluyen tanto la designación de más efectivos policiales como mejoras de infraestructura.

Hochul designará más personal de seguridad a las estaciones del metro

Todas las medidas fueron comunicadas en una publicación oficial del gobierno estatal de Nueva York. “Cuando asumí el cargo, prometí hacer todo lo posible para restablecer la seguridad. Respaldamos esa promesa con acciones”, aseguró la demócrata y mencionó algunas iniciativas de su gestión.

Kathy Hochul comunicó mejoras en el sistema del metro de Nueva York X/@GovKathyHochul

En ese sentido, afirmó que para el conjunto de modificaciones del 2026 se utilizó la misma tónica de lucha contra el crimen: "Este año, nos basamos en lo que funciona, utilizando la coordinación de datos y una aplicación inteligente de la ley para anticiparnos a la delincuencia“.

En lo que respecta al metro, anticipó lo siguiente:

Inversión extra en seguridad. Se destinarán 77 millones de dólares adicionales para financiar el despliegue de oficiales de la policía de Nueva York (NYPD , por sus siglas en inglés) en todo el sistema.

para financiar el , por sus siglas en inglés) en todo el sistema. Vigilancia estratégica. Los recursos se enfocarán en las áreas de mayor necesidad para maximizar el impacto en la seguridad de los usuarios del transporte público.

Los recursos se enfocarán en las áreas de mayor necesidad para maximizar el impacto en la seguridad de los usuarios del transporte público. Ampliación de los equipos SCOUT (Subway Co-Response Outreach Teams), formados por especialistas para contener situaciones de personas sin hogar. Pasarán de ser diez a 15 unidades .

(Subway Co-Response Outreach Teams), formados por especialistas para contener situaciones de personas sin hogar. . La expansión busca una respuesta más rápida y en más ubicaciones a problemas en el metro con personas que tienen problemas de salud mental o están en situación de calle.

Junto con la comunicación de nuevas medidas, el gobierno de Nueva York también destacó algunos de los números que se alcanzaron en ambos aspectos.

Entre otras medidas, Nueva York desplegará más policías en el metro Facebook/NYPD

En lo que respecta a agentes policiales, Hochul remarcó que el crimen en el Metro alcanzó su punto más bajo en 16 años. Además, hubo una reducción del 14,4% en delitos mayores en comparación con 2019.

Por su parte, la gobernadora señaló que las intervenciones de SCOUT derivaron en aproximadamente 7500 noches de atención hospitalaria para pacientes internados.

Barreras en las vías: otra medida para el metro de Nueva York que anunció Hochul

Además del financiamiento extra para oficiales de policía y el aumento de equipos SCOUT, la gobernadora también informó sobre obras en las estaciones.

Kathy Hochul reveló que Nueva York instalará más barreras en las plataformas de las estaciones del metro MTA

En 2026, 85 estaciones adicionales tendrán barreras en los bordes de las plataformas para evitar caídas. Estas se sumarán a las 115 de la red del metro que ya cuentan con esta protección.

“El estado hará que las estaciones de metro sean más seguras, tranquilas y protegidas para millones de pasajeros diarios”, afirmó la gobernadora de Nueva York.

El aumento en el uso del metro, un desafío para Nueva York

Según el comunicado de Hochul, las modificaciones para mejorar el servicio van en la misma línea de un aumento que tuvo su uso entre los neoyorquinos.

Las cifras mencionadas por el estado indican que en 2025 hubo casi 1300 millones de viajes, un aumento del 30% desde 2022.