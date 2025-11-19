Kathy Hochul transforma una vieja cárcel de Nueva York en casas asequibles: requisitos para acceder a las viviendas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el fin de la construcción de un complejo de casas asequibles en el territorio de la antigua cárcel del condado de Ulster. Con dos edificios de departamentos de mediana altura, las propiedades serán para personas mayores de 62 años y para hogares que reúnan los criterios establecidos.

El gobierno estatal detalló en un comunicado que Golden Hill Apartments, un complejo de 164 viviendas asequibles en la ciudad de Kingston, tuvo un costo de 87 millones de dólares. Fue financiado con una subvención de US$10 millones y se construyó en un terreno de ocho hectáreas que anteriormente albergaba la cárcel del condado de Ulster.

Ulster County - Ulster County

Todas las viviendas de Golden Hill son asequibles para hogares con ingresos de hasta el 80% del ingreso medio del área, según explicó Hochul.

El complejo cuenta con dos edificios de departamentos de mediana altura, de una, dos y tres habitaciones. Además, se construyeron cuatro casas adosadas y un edificio comunitario central.

¿Quiénes pueden vivir en las nuevas casas asequibles de Nueva York?

Casi la mitad de las propiedades está reservada para personas mayores de 62 años. Además, 48 están destinadas a hogares que reúnan los requisitos para recibir servicios de apoyo, lo que incluye a familias en situación de calle.

“Golden Hill Apartments representa una audaz reinvención de lo que antes era una cárcel abandonada, transformándola en una comunidad vibrante, moderna e intergeneracional que apoya a familias, personas mayores y a quienes han enfrentado la falta de vivienda”, manifestó la gobernadora en el comunicado.

Entre las instalaciones se incluyen cinco parques infantiles adaptados a diferentes edades, un jardín botánico, una plaza al aire libre y un sendero arbolado que conecta con el Empire State Trail.

Además, el complejo cuenta con un centro comunitario con gimnasio, porche y guardería abierta al público. A finales de este año, el servicio de transporte público del condado de Ulster inaugurará una nueva parada de autobús en la propiedad.

Ulster County - Ulster County

Otra característica que destaca en el recinto es que es totalmente eléctrico. Cada edificio cuenta con paneles solares en la azotea que generan aproximadamente 700 kWp de energía renovable en conjunto. El proyecto también incorpora estándares de diseño sostenible, dentro de los que figuran:

Electrodomésticos de bajo consumo.

El máximo aprovechamiento de la energía solar en invierno y el sombreado solar en verano.

Ventanas de alto rendimiento.

Sistemas de recuperación de energía para la climatización.

La crisis de las casas en Nueva York: el enfoque de Kathy Hochul para solucionarlo

El estado atraviesa una situación compleja en cuanto a las viviendas.

Entre 2005 y 2012, según la oficina de la gobernadora, el alquiler mensual medio en la ciudad aumentó aproximadamente un 11%, ajustado a la inflación. Al mismo tiempo, los ingresos reales de los inquilinos de la ciudad se estancaron.

El problema continuó en los siguientes años, y en 2024 la Comisión Ciudadana de Presupuesto de Nueva York (CBCNY, por sus siglas en inglés) abordó el problema y puso especial énfasis en la ciudad. En un informe, indicó que los neoyorquinos de menores ingresos son los más afectados.

Ulster County - Ulster County

En este escenario, la tasa de rotación anual de inquilinos en la Gran Manzana es un 41% inferior a la media nacional, mientras que la tasa de hacinamiento es más del doble que la tasa nacional.

Para solucionar la crisis de la vivienda, Hochul aprobó nuevos incentivos fiscales, financiación de capital y protecciones para inquilinos y propietarios. También incluyó en el Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2026 más de US$1500 millones en nuevos fondos estatales para vivienda, un programa piloto de Vales de Acceso a la Vivienda y nuevas políticas para mejorar la asequibilidad.

El objetivo es crear o preservar 100 mil viviendas asequibles en todo el estado. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 68.000 viviendas.