Mapa de cierres de calles en Manhattan por la asunción de Mamdani: qué zonas evitar este 1° de enero en NYC

El 1° de enero de 2026, la ciudad de Nueva York implementará un amplio operativo de seguridad y logística en el Bajo Manhattan por la toma de posesión del alcalde electo Zohran Mamdani. La ceremonia oficial y las actividades públicas previstas implicarán cortes de calles, desvíos de tránsito y restricciones de estacionamiento desde las primeras horas del jueves.

Zona del NY City Hall: los cierres programados para el jueves 1° de enero

Debido a la magnitud del operativo y a la expectativa de concurrencia, el gobierno de la ciudad confirmó restricciones de circulación que afectarán de manera directa al tránsito vehicular, al transporte público y al estacionamiento en varias zonas del Bajo Manhattan.

Las medidas estarán bajo supervisión del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés).

Las autoridades recomiendan evitar el área si no se tiene previsto asistir a los actos oficiales, ya que los cierres comenzarán durante la madrugada y se extenderán hasta avanzada la tarde del 1° de enero.

“Habrá desvíos de tráfico y restricciones de calles en Broadway desde Chambers Street hasta Morris Street, así como en varias otras”, anticiparon en un comunicado oficial.

El núcleo de las restricciones estará ubicado alrededor del Ayuntamiento, delimitado por Broadway, Park Row, Chambers Street y Centre Street. En ese sector se realizará la ceremonia pública de juramento y se concentrarán los principales dispositivos de seguridad.

Desde las 5 hs del 1° de enero, se verán restricciones en intersecciones como:

Chambers Street, entre Broadway y Centre Street

Broadway, entre Chambers Street y Morris Street

Rector Street, entre Trinity Place y Broadway

Wall Street, entre Nassau Street y Broadway

Pine Street, entre Nassau Street y Broadway

Cedar Street, entre Nassau Street y Trinity Place

Thames Street, entre Trinity Place y Broadway

Liberty Street, entre Nassau Street y Trinity Place

Maiden Lane, entre Nassau Street y Broadway

Cortlandt Street, entre Church Street y Broadway

John Street, entre Nassau Street y Broadway

Dey Street, entre Church Street y Broadway

Fulton Street, entre Nassau Street y Church Street

Ann Street, entre Nassau Street y Broadway

Vesey Street, entre Church Street y Broadway

Park Row, entre Beekman Street y Frankfort Street

Centre Street, entre Spruce Street y Chambers Street

Barclay Street, entre Church Street y Broadway

Park Place, entre Church Street y Broadway

Murray Street, entre Calle Church y Broadway

Warren Sreet, entre Calle Church y Broadway

Chambers Street, entre Calle Church y Broadway

Estos cierres limitarán el acceso vehicular al distrito durante gran parte de la jornada.

El control del tránsito y del cumplimiento de las restricciones quedará a cargo del NYPD Angelina Katsanis - FR172095 AP

Restricciones de estacionamiento y control vehicular en Nueva York

Las autoridades confirmaron que desde las primeras horas del 1° de enero estará prohibido estacionar en ambos lados de la mayoría de las calles incluidas en el operativo. Esto abarca:

Ambos lados Broadway, entre Chambers Street y Morris Street

Ambos lados Chambers Street, entre Church y Centre Street

Ambos lados Warren Street, entre Church Street y Broadway

Ambos lados Murray Street, entre Church Street y Broadway

Ambos lados Park Place, entre Church Street y Broadway

Ambos lados Barclay Street, entre Church Street y Broadway

Ambos lados Centre Street, entre Spruce Street y Chambers Street

Ambos lados Park Row, entre Beekman Street y Frankfort Street

Ambos lados Pine Street, entre Nassau Street y Broadway

Ambos lados Cedar Street, entre Nassau Street y Trinity Place

Ambos lados Thames Street, entre Trinity Place y Broadway

Ambos lados Liberty Street, entre Nassau Street y Trinity Place

Ambos lados Maiden Lane, entre Nassau Street y Broadway

Ambos lados Cortlandt Street, entre Church Street y Broadway

Ambos lados John Street, entre Nassau Street y Broadway

Ambos lados Dey Street, entre Church Street y Broadway

Ambos lados Fulton Street, entre Nassau Street y Calle Church

Ambos lados de la calle Ann, entre calle Nassau y Broadway

Ambos lados de la calle Vesey, entre calle Church y Broadway

Dónde es la celebración de Mamdani y cómo llegar

Además de la ceremonia oficial, que será privada, el programa de la jornada de la asunción de Mamdani incluye una celebración pública que se extenderá por siete cuadras de Broadway, entre Liberty Street y Murray Street, en el tramo conocido como el “Canyon of Heroes”.

Este sector permanecerá cerrado al tránsito y al estacionamiento durante todo el evento. La presencia de escenarios, equipos técnicos y controles de acceso transformará la zona en un espacio exclusivo para peatones registrados en el sitio web oficial, aunque la inscripción es solo para llevar un conteo de asistentes, ya que el ingreso es gratuito.

La tarjeta de invitación de Zohran Mamdani a su evento de inauguración como alcalde de la ciudad de Nueva York transition2025.com

Debido a la magnitud del evento, habrá modificaciones en el servicio de transporte público en la zona del Ayuntamiento. El metro operará con horario de domingo y algunas líneas tendrán cambios en sus recorridos habituales.

Las estaciones recomendadas para llegar son:

Wall Street (líneas 2 y 3)

Broad Street (J y Z)

Rector Street (R y 1)

Fulton Street (4 y 5, con acceso por el pasaje de Dey Street).

Para personas con movilidad reducida, la estación más cercana será WTC Cortlandt. El acceso para público que requiera adaptaciones reconocidas por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) estará habilitado por Church Street y Barclay Street.

La entrada general a la fiesta vecinal se realizará por Liberty Street.