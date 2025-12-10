Para frenar al ICE: el proyecto de ley que avanza en Nueva York y busca eliminar las detenciones de inmigrantes

En Nueva York, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron durante el último año numerosas detenciones de extranjeros en cortes de inmigración. En este marco, tres legisladores presentaron un proyecto de ley para evitar que los oficiales encarcelen a las personas cuando acuden a sus citas.

El proyecto de ley que avanza en Nueva York y busca eliminar las detenciones de inmigrantes

Los miembros de la delegación del Congreso de la ciudad de Nueva York Dan Goldman, Adriano Espaillat y Nydia Velázquez presentaron recientemente una propuesta para evitar que los agentes arresten a migrantes que se presentan a controles de rutina. Esto no incluye a personas específicas que son objeto de una orden de detención.

El proyecto de ley en Nueva York busca evitar que los funcionarios arresten a migrantes que se presentan a controles de rutina MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De acuerdo con las declaraciones de los legisladores, la acción de arrestar a personas cuando intentan avanzar con sus procesos migratorios genera temor en la comunidad.

Como resultado, muchos inmigrantes que quieren regularizar su situación faltan a las citas por temor a ser detenidos y deportados de Estados Unidos.

“Esto no es Alemania en 1939. Esto es Estados Unidos. Se supone que el tribunal de inmigración es un lugar donde las personas pueden cumplir la ley, presentarse cuando se les exige y que su caso sea atendido de manera justa. No debería ser un lugar donde la gente tema entrar y no salir jamás”, sostuvo Velázquez en las afueras del tribunal federal de inmigración en el Bajo Manhattan.

“El 80% de la gente no se presenta. Eso es lo que quiere Trump. Quiere una crisis”, indicó por su parte Espaillat, en declaraciones citadas por CBS News.

Arrestos en cortes de inmigración: la táctica del ICE que afecta principalmente a Nueva York

La estrategia empleada por funcionarios en las cortes se intensificó durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Un informe elaborado por el Immigrant Justice Center (NIJC, por sus siglas en inglés) señala que el procedimiento es siempre el mismo: los extranjeros acuden al recinto, el juez desestima el caso y, cuando creen que serán liberados, son arrestados por oficiales que los esperan en el juzgado.

“Personas que acuden a sus audiencias para solicitar permiso para permanecer en este país y cumplir con la ley de inmigración estadounidense están siendo detenidas y separadas abruptamente de sus familias, hogares y medios de subsistencia”, manifestó al respecto Keren Zwick, directora de litigios del NIJC.

Los agentes del ICE aplican el mismo procedimiento en todos los arrestos de migrantes en juzgados ICE - ICE

Además, un análisis basado en datos federales determinó que se registraron 460 arrestos del ICE desde enero hasta julio en Nueva York, muchos ocurridos en tribunales de inmigración.

Esta cifra es superior a las detenciones realizadas en juzgados en cualquier otra ciudad. En todo el país norteamericano, el número asciende a cerca de 2400, pero podría ser mayor en la realidad, advierte el estudio.

Qué pueden hacer los migrantes ante operativos del ICE en Nueva York, según Mamdani

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un video durante el fin de semana en el que brindó instrucciones a los migrantes que se encuentran con agentes federales.

Según sus palabras, si el funcionario que se presenta en el domicilio de un extranjero no tiene una orden judicial firmada por un juez, tiene derecho a decir: ‘No doy mi consentimiento para entrar’ y puede mantener su puerta cerrada.

A su vez, la gobernadora Kathy Hochul compartió la siguiente guía para los inmigrantes que son confrontados por el ICE en Nueva York: