Quién ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York

Este 4 de noviembre, se celebraron las elecciones por la alcaldía de Nueva York. Pocos minutos después del cierre de urnas, se conoció el triunfo de Zohran Mamdani con más del 50% frente a Andrew Cuomo, candidato independiente y exgobernador del estado de Nueva York.

Cómo se celebraron las votaciones en la ciudad

Los comicios iniciaron el 26 de octubre por medio de las votaciones anticipadas. El 2 de noviembre culminó la jornada con el voto de 735.417 ciudadanos.

Brooklyn fue el distrito con mayor cantidad de participación en los comicios con más de 357 mil votos, seguido de Manhattan, con más de 271 mil, Queens, con más de 230 mil, el Bonx, con 107 mil y Staten Island con más de 82.000, según consignó AP.

Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York

Zohran Kwame Mamdani es un político e integrante del Partido Demócrata. Nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda y emigró con su familia a Nueva York cuando tenía siete años.

Mamdani emigró a Nueva York junto a su familia cuando tenía siete años y representa al ala “socialista” del partido que lideran figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez Associated Press

Al graduarse de la secundaria, obtuvo la licenciatura de Estudios Africanos en Bowdoin College. Poco después de su graduación, trabajó como asesor de vivienda para la prevención de ejecuciones hipotecarias en Nueva York. Este cargo lo impulsó a postularse para un cargo público.

En octubre de 2019, Mamdani anunció su campaña para representar al distrito 36 de la Asamblea Estatal de Nueva York, que abarca Astoria y Long Island City en Queens. El demócrata ganó las elecciones generales en noviembre de 2020 con el apoyo de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés).

Durante su gestión, fue patrocinador principal de 20 proyectos de ley, tres de los cuales se convirtieron en ley, y coautor de 238 proyectos de ley. Entre ellos se destacan:

A00946 : prohíbe a los propietarios, arrendadores, subarrendadores y otorgantes exigir honorarios de intermediarios a un inquilino .

prohíbe a los propietarios, arrendadores, subarrendadores y otorgantes . A06044 : promulga la Ley para hacer el transporte público asequible . Establece un programa piloto de autobuses gratuitos en la ciudad de Nueva York.

promulga la . Establece un programa piloto de autobuses gratuitos en la ciudad de Nueva York. A06542: promulga la Ley de protección contra el corte de servicios públicos.

El 23 de octubre de 2024, Mamdani anunció su candidatura para la alcaldía de la ciudad de Nueva York en 2025. Su campaña se basó en hacer que la ciudad sea más asequible por medio de autobuses gratuitos y el congelamiento de los alquileres.

Quién es Zohran Mamdani, el candidato que venció a Cuomo en las primarias y es favorito para ser alcalde de Nueva York

Quién es Andrew Cuomo

Andrew Cuomo nació el 6 de diciembre de 1957 en Queens. Es el segundo hijo de Mario Cuomo- exgobernador de Nueva York entre 1983 y 1994 por el Partido Demócrata- y Matilda Raffa, según consignó National Governors Association.

Desde 2011 hasta 2021, Cuomo ejerció como gobernador de Nueva York Seth Wenig� - AP�

Encaminó sus primeros pasos en la política cuando encabezó el Comité de Transición para su padre y luego se desempeñó como su asesor. Durante la primera administración Clinton, fue nombrado como Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano y en 2006 fue elegido Fiscal General del Estado de Nueva York.

Desde 2011 hasta 2021, fue gobernador de Nueva York. Algunos de sus logros fueron:

La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2011.

entre personas del mismo sexo en 2011. La prohibición del fracking en 2014 por los riesgos de esta práctica en las personas.

en 2014 por los riesgos de esta práctica en las personas. Recortes de impuestos y aumento del salario mínimo a 15 dólares.

a 15 dólares. Las licencias pagas para los trabajadores por cuestiones familiares.

para los trabajadores por cuestiones familiares. La creación de programas de reconstrucción después del paso del huracán Sandy.

Cuándo Eric Adams culmina su mandato

Eric Adams fue electo alcalde de la Gran Manzana en los comicios del 2 de noviembre de 2021 y asumió el cargo en 2022. Su mandato concluye de manera efectiva el 1º de enero de 2026.