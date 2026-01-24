En Nuevo México: una maestra se atragantó comiendo un burrito y la rápida acción de un compañero le salvó la vida

En Goddard High School de Roswell, en Nuevo México, una docente comenzó a presentar signos claros de asfixia mientras desayunaba dentro del edificio. La situación se desarrolló en pocos minutos y obligó a una respuesta inmediata por parte de un miembro del personal, cuya intervención resultó decisiva y le salvó la vida.

Una maestra protagonizó un momento crítico dentro de una escuela en Nuevo México

Lydia Vegara, maestra del establecimiento, se encontraba sola mientras comía un burrito durante el desayuno. Según su propio testimonio, al dar un bocado, el alimento tomó un trayecto incorrecto y quedó alojado en su garganta, lo que le impidió respirar con normalidad.

En Nuevo México: se atragantó comiendo un burrito y la rápida acción del conserje le salvó la vida

“Se me quedó atascado y no pude sacarlo”, relató al medio local KRQE. En ese momento, comprendió que se trataba de una emergencia.

Las cámaras de vigilancia de la escuela registraron cómo la docente, pese a la dificultad respiratoria, se desplazó con calma por los pasillos en busca de ayuda. En lugar de entrar en pánico, optó por dirigirse a una oficina cercana donde sabía que encontraría a otro miembro del equipo escolar.

Vegara llegó hasta el despacho de Brent Clay, trabajador social de la preparatoria, quien en ese momento participaba de una reunión virtual. “El timbre sonaba, ring, ring, ring, ring, ring. Abrí la puerta y ella estaba allí”, contó.

Clay se encontró con su colega visiblemente afectada y sin poder hablar con normalidad. Al advertir la gravedad de la situación, actuó para asistirla.

Aunque no contaba con experiencia previa en este tipo de emergencias, identificó que se trataba de un atragantamiento y decidió aplicar la maniobra de Heimlich, una técnica utilizada para liberar las vías respiratorias cuando un objeto las bloquea.

El trabajador social logró aplicarle la maniobra de Heimlich para salvarle la vida Captura de pantalla krqe

Aplicó la maniobra de Heimlich y le salvó la vida

En los primeros intentos, el trabajador social dudó sobre la fuerza necesaria para ejecutar correctamente el procedimiento. Sin embargo, tras varios movimientos sin resultado, realizó una última compresión más firme que permitió expulsar el alimento atascado. El burrito salió y la maestra pudo volver a respirar.

Una vez superado el momento más crítico, ambos se tomaron unos segundos para asimilar lo ocurrido. “Por supuesto, le di un abrazo grande y largo porque no podía imaginar que ella no estuviera cerca”, dijo Clay.

Lydia Vegara y Brent Clay se conocen desde hace décadas. Cuando él tenía ocho años, ella era su maestra de primaria, y durante un tiempo incluso fueron vecinos. Esa relación previa influyó en la carga emocional del rescate.

“La conozco desde hace casi toda mi vida. Así que aún no estábamos preparados para su partida”, agregó el trabajador social.

Por su parte, Vegara describió el episodio como uno de los momentos más angustiantes que le tocó vivir dentro de la escuela. Señaló que el verdadero impacto emocional llegó después.

“Me asusté”, señaló la maestra. “Fue entonces cuando entré en pánico porque empecé a pensar en todo lo que podría pasar o haber pasado”, agregó.

Tras el incidente, la docente manifestó públicamente su agradecimiento hacia Clay, a quien ahora se refiere de manera afectuosa como “su ángel”.

Ambos, trabajadores de la escuela de Nuevo México, se conocían hace varios años, por lo que entablaron una relación de amistad Captura de pantalla krqe

Las recomendaciones ante casos de atragantamiento o asfixia por alimentos

Tanto en EE.UU. como en otros países, existen lineamientos generales orientados a prevenir y responder ante episodios de asfixia por alimentos en el ámbito escolar. Estas recomendaciones se apoyan en tres ejes principales:

Capacitación

Normas de conducta durante las comidas

Preparación segura de los alimentos

En materia de formación, el Departamento de Educación Pública de Nuevo México promueve que tanto el personal escolar como los estudiantes adquieran conocimientos básicos en maniobras de emergencia. Estas incluyen entrenamiento en técnicas para salvar vidas, como la maniobra de Heimlich y la reanimación cardiopulmonar (RCP), adaptadas a distintas edades.