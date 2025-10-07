Oak Tree: Cómo se determina la edad de un roble, el árbol más popular en Estados Unidos

Determinar la edad de un roble, uno de los árboles más comunes en Estados Unidos, puede lograrse mediante un método matemático sencillo. Su ritmo de crecimiento varía según las condiciones del entorno y factores externos, como la cantidad de luz y la calidad del suelo, ya que ejemplares en terreno fértil y soleado se desarrollan más rápido que aquellos que se encuentran en zonas sombreadas o de baja productividad.

Cómo calcular la edad de un roble paso a paso

Para estimar la edad de un roble se puede aplicar una fórmula matemática, puesto que existe una relación directa entre el tamaño de su tronco y los años que vivió.

El primer paso consiste en medir la circunferencia del tronco a una altura estándar de 1,37 metros desde el suelo, según indicó Noel, educadora en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles (Nhmlac, por sus siglas en inglés).

Así es la fórmula matemática para calcular la edad de un roble (YouTube: Natural History Museum Of Los Angeles County)

Si no se cuenta con una cinta métrica flexible, se puede usar un trozo de cuerda o hilo para rodear el tronco, marcar la medida y luego verificarla con una regla o cinta. Para obtener el diámetro, es decir, la distancia recta de un lado del tronco al otro, se divide ese valor entre π (3,14).

El siguiente paso es multiplicar este valor por el factor de crecimiento de la especie, que indica cuánto aumenta el grosor del tronco cada año. Este índice varía según las condiciones del entorno y el tipo de roble: los árboles que crecen en bosques suelen desarrollarse más rápido que los urbanos, indicó la experta. Cada especie tiene su propio ritmo, por lo que primero es importante identificarla.

Para medir la circunferencia del tronco se puede utilizar una cinta métrica flexible, o en su defecto, un trozo de cuerda o hilo Captura de pantalla YouTube Natural History Museum of Los Angeles County

Por lo general, Noel detalló que un factor de crecimiento número tres corresponde a especies de desarrollo rápido y cinco a las de crecimiento lento. Si no se conoce el valor exacto, se puede usar un promedio de cuatro, adecuado para la mayoría de los robles. Al multiplicar el diámetro por este factor, el resultado arroja una edad estimada.

Método de los anillos de crecimiento: cómo los expertos estiman la edad de un árbol

Los árboles que crecen en regiones con estaciones bien definidas, como las zonas templadas y boreales del hemisferio norte y sur, además de algunas áreas tropicales con períodos secos y lluviosos, registran su edad directamente en la madera, según indicó National Institute of Standards and Technology.

Durante la primavera, cuando el crecimiento es más rápido, producen una madera clara conocida como temprana o de primavera; después, el ritmo se desacelera y se forma una capa más oscura llamada tardía o de verano. Estas franjas se alternan y forman los anillos de crecimiento que, al contarse, permiten estimar la edad del árbol.

Los expertos en dendrocronología utilizan un instrumento llamado barrenador de incremento, que permite estimar la edad del árbol sin necesidad de cortarlo USGS Western Ecological Research Center

Sin embargo, en un ejemplar vivo esos anillos no son visibles a simple vista. Para evitar talar los árboles, los especialistas en dendrocronología emplean una herramienta llamada barrenador de incremento, que permite calcular la edad sin causarles daño. Este instrumento, una broca hueca de acero con forma de “T”, se introduce en el tronco girándola hasta alcanzar el centro.

Luego, se extrae un pequeño cilindro de madera, de unos cinco milímetros de ancho, que contiene una muestra representativa de los anillos anuales. Después es necesario contarlos con ayuda de un microscopio.

Qué pueden enseñar los anillos de los árboles sobre el clima y los desastres naturales

Contar los anillos de un árbol, además de determinar su edad, también ofrece información sobre el clima de la Tierra. En ellos quedan registradas las condiciones ambientales del pasado, ya que los años más húmedos suelen producir anillos más anchos que los secos. De esta manera, los patrones de crecimiento de los árboles de una región pueden revelar la ocurrencia y duración de sequías. Asimismo, posibilita identificar la frecuencia y la intensidad de los incendios forestales del pasado.