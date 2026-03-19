Pasaporte estadounidense para bebés: cómo tramitarlo con las actualizaciones de 2026

Solicitar un pasaporte estadounidense para un bebé puede parecer un asunto logístico complejo, especialmente para los padres primerizos que deben conciliar los horarios de un recién nacido con las demandas burocráticas. Sin embargo, es posible tener un proceso seguro y sin problemas con una buena organización.

Los requisitos presenciales y el formulario DS-11

Es importante recordar que cualquier ciudadano de Estados Unidos, sin importar su edad, debe portar consigo su propio documento para poder viajar en avión al exterior del país.

Para los menores, no hay excepciones. Aun los bebés que tienen pocos días de vida requieren su propio pasaporte válido para cruzar las fronteras de forma legal y segura.

El pasaporte estadounidense se emite en dos formatos diferentes: libreta y tarjeta (Web/Freepik)

Si se trata de menores de 16 años, el procedimiento debe llevarse a cabo en persona en una oficina de aceptación autorizada, por ejemplo, en bibliotecas públicas, juzgados u oficinas postales.

El documento fundamental es el Formulario DS-11. Según las pautas oficiales del Departamento de Estado (DOS), para finalizar exitosamente esta solicitud, es necesario cumplir con reglas estrictas:

Escritura y corrección: para asegurar que sea legible, debe imprimirse con tinta negra . El manual del DS-11 señala que si se comete un error, es necesario completar otro formulario; no se puede usar corrector líquido ni hacer tachas.

para asegurar que sea legible, debe imprimirse con . El manual del señala que si se comete un error, es necesario completar otro formulario; no se puede usar corrector líquido ni hacer tachas. Firma con juramento: es esencial que no se firme la solicitud hasta que un agente autorizado lo señale en persona durante la cita.

es esencial que hasta que un agente autorizado lo señale en persona durante la cita. Número de Seguro Social (SSN): si ha sido emitido, es necesario proporcionarlo. Si no se tiene, es necesario llenar con ceros el campo correspondiente y agregar una declaración jurada.

Desglose de costos y tasas para marzo de 2026

Los pagos por servicios de pasaporte están establecidos por ley y no son reembolsables:

Pasaporte Libro (viajes internacionales): el costo total es de US$135 . Este monto se desglosa en una Tasa de Solicitud de US$100 y una Tasa de Aceptación de US$35 .

el costo total es de . Este monto se desglosa en una y una . Pasaporte Tarjeta (solo tierra y mar): el costo total es de US$50 . Se compone de una Tasa de Solicitud de US$15 y una Tasa de Aceptación de US$35 .

el costo total es de . Se compone de una y una . Ambos (libro y tarjeta): el costo total asciende a US$150. Incluye una Tasa de Solicitud de US$115 y la Tasa de Aceptación fija de US$35.

Es importante señalar que la tasa de aceptación debe liquidarse por separado y directamente en el sitio donde se realiza el procedimiento. Asimismo, si se escoge el Servicio Expedito, que está pensado para situaciones de emergencia, hay tarifas adicionales.

Los datos que debe tener el acta de nacimiento certificada para tramitar el pasaporte de un menor de 16 años en EEUU Web DOS

Documentación de vínculos familiares y ciudadanía

Para certificar la elegibilidad del bebé, es necesario presentar documentos originales que se devolverán por correo después del trámite.

La partida de nacimiento de EE.UU. es la prueba más habitual de ciudadanía, que tiene que cumplir con requisitos particulares, por ejemplo, ser expedido en el estado o ciudad donde nació el menor, contener los nombres completos del infante y la fecha de su nacimiento y, sobre todo, los nombres de sus dos progenitores.

Es necesario presentar, además del original, una copia nítida (del lado frontal y trasero) de cada uno de los documentos.

Ningún centro de atención acepta las versiones electrónicas o digitales. Si el niño o la niña nació fuera del país, se tiene que presentar el informe consular de nacimiento en el extranjero.

Las agencias y centros de pasaportes son manejados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (Pexels/Vinta Supply Co. | NYC)

La relevancia del consentimiento paterno

La protección de los menores es un asunto de extrema importancia para la normativa federal. Por regla general, los dos padres o tutores legales tienen que estar presentes físicamente con el bebé para hacer el juramento ante el agente. No obstante, hay excepciones registradas para situaciones particulares:

Si un padre no puede ir: tiene que dar el Formulario DS-3053 , una declaración de consentimiento notarizada con una antigüedad máxima de tres meses .

tiene que dar el , una declaración de consentimiento notarizada con una antigüedad máxima de . Custodia legal única: para demostrar que se tiene la custodia legal exclusiva, es necesario presentar pruebas legales irrefutables, como una orden judicial .

para demostrar que se tiene la custodia legal exclusiva, es necesario presentar pruebas legales irrefutables, como una . Situaciones de emergencia: si no se puede localizar al otro padre, se emplea el Formulario DS-5525, que debe describir las circunstancias bajo pena de perjurio.

Sugerencias para una imagen perfecta y evitar errores

De acuerdo con datos de la agencia en su página web oficial, la fotografía es uno de los motivos más frecuentes de retraso. Debe ser a color, de 2x2 pulgadas, tomada en los últimos seis meses y con un fondo blanco liso.

Para los bebés, se recomienda colocar una sábana blanca sobre un asiento de seguridad o acostarlos sobre una manta clara para asegurar que no haya manos de adultos visibles en la imagen.

La fotografía es uno de los motivos más frecuentes de retraso de pasaporte. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo) Wilfredo Lee - AP

No se permiten sombreros, chupetes ni anteojos. Por último, es importante recordar que los pasaportes para menores tienen una validez de solo cinco años. Cuando se agote el plazo, el procedimiento debe reiniciarse desde cero de manera presencial.