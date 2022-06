Paul McCartney compartió un video de Johnny Depp en pleno escenario y encendió la polémica

Paul McCartney quedó en el foco de las críticas por un detalle de su show en el festival Glastonbury, de Inglaterra, que provocó rechazo en un sector de su público. El legendario bajista de The Beatles reprodujo en las pantallas gigantes del recital una imagen de Johnny Depp, y los fans no se lo perdonaron.

Con 80 años recién cumplidos y un espíritu inoxidable, McCartney encabezó este sábado el escenario Pyramid del mítico festival británico con un concierto de más de dos horas y media que, sin dudas, quedará en la historia.

La imagen de Johnny Depp apareció en el show de Paul McCartney en Glastonbury

El músico contó con la colaboración de Bruce Springsteen y de Dave Grohl, en lo que fue la primera aparición en un escenario del líder de Foo Fighters tras la muerte de su amigo y compañero de banda, el baterista Taylor Hawkins. Además, como si fuera poco, el bajista hizo un dueto virtual con John Lennon que conmovió a los espectadores. Sin embargo, no todo fue celebración y una aparición del actor de Piratas del Caribe despertó el rechazo del público.

McCartney interpretó 36 canciones en total, 21 de las cuales forman parte del repertorio de los inolvidable Fab Four de Liverpool. Pero cuando se sentó al piano para tocar “My Valentine”, un tema de su disco solista Kisses on the Bottom (2012), una imagen de Johnny Depp hizo que se pasara de la emoción y la nostalgia a la polémica.

Natalie Portman y Johnny Depp, las figuras del videoclip de "My Valentine", de Paul McCartney (Foto: Captura de video)

La disputa judicial entre Depp y su exesposa, Amber Heard, caló hondo en los fanáticos y la grieta todavía sigue latente, más allá del veredicto que encontró culpable de difamación a la actriz. Por eso, no cayó nada bien que McCartney decidiera incluir al actor en su show.

La realidad es que Depp y su colega, la reconocida actriz de Hollywood Natalie Portman, forman parte del videoclip de “My Valentine”, que fue rodado en 2012 y dirigido por el propio McCartney. La actriz de Aniquilación aparece en los primeros segundos del clip, e interpreta la letra de la canción con lenguaje de señas. Instantes más tarde, se puede ver al actor con su guitarra a cuestas haciendo lo mismo que Portman.

La proyección del video fue incluida en la nueva gira de McCartney, llamada “Got Back Tour 2022″, y ya había causado controversia en mayo de este año, cuando el bajista se presentó en Orlando, Florida. Según rescató el sitio TMZ en esa oportunidad, ni el tema ni las imágenes formaban parte de la gira anterior del ex beatle, denominada “Freshen Up Tour”, la cual se llevó a cabo entre 2018 y 2019.

Paul McCartney - 'My Valentine' (Video oficial)

En Twitter, los fans de Sir Paul se dividieron entre mensajes de apoyo y críticas. “Gracias por apoyar a su compañero Johnny Depp”, le dijo uno de los fanáticos, pero otro -en cambio- le manifestó su decepción: “Me encanta Paul McCartney, pero estoy muy decepcionado de que haya mostrado las imágenes de Johnny Depp. Es una vergüenza”. En la misma línea, un tercero remarcó: “Estoy profundamente decepcionado con Paul McCartney y Glastonbury por el vídeo de Johnny Depp. Parece que va en contra de todo lo que representa Glastonbury”.