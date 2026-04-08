Por ley: los trabajadores que quedan eximidos del pago de las tasas del pasaporte en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos confirmó los primeros días de abril la implementación oficial de la Ley de Pasaportes para los Primeros Respondedores. Esta medida exime al personal de los equipos de búsqueda y rescate estadounidenses desplegados internacionalmente de pagar las tasas del trámite del pasaporte. La regla, que busca facilitar la movilización rápida de grupos de emergencia sin cargas financieras adicionales, ya entró en vigor y aplica solo para quienes cumplen los requisitos.

Quiénes no pagarán el pasaporte en EE.UU. con la nueva ley

La diplomática Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares en el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), confirmó el pasado viernes 3 de abril la implementación de la norma. Según su mensaje en X, el cambio “honra el trabajo crítico de los primeros auxiliadores estadounidenses que responden a la llamada para ayudar en el extranjero”.

Los trabajadores de grupos de búsqueda y rescate desplegados por EE.UU. en misiones internacionales quedan eximidos del pago de los costos del pasaporte

El documento oficial de la medida fue publicado en el Registro Federal, e incluye disposiciones que detallan cuáles son los requisitos que deben cumplir los trabajadores para aplicar.

En primer lugar, la exención puede ser solicitada por personas que operan bajo contrato, subvención o acuerdo de cooperación con el gobierno para participar en operaciones de búsqueda, rescate y alivio de desastres en países extranjeros tras un desastre natural.

También incluye a quienes deben estar disponibles para viajar de manera urgente para estos fines tras recibir un aviso de las autoridades.

Quiénes no pagarán el pasaporte en EE.UU. con la nueva ley

De acuerdo con el documento oficial, la Agencia de Emisión Especial (SIA, por sus siglas en inglés) se encargará de procesar estos pasaportes regulares sin costo para el solicitante. El dinero a abonar será facturado al organismo federal patrocinador o cubierto por fondos del DOS.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

Se establece además que la regla aplica inicialmente a dos equipos de Búsqueda y Rescate Urbano, que suman aproximadamente 400 miembros en total.

El Departamento de Estado implementó esta regla sin el periodo habitual de comentarios públicos bajo una excepción de “buena causa”. Para este fin, argumentó que retrasar su aplicación afectaría los objetivos de la ley.

A su vez, los funcionarios alegaron que la norma no supondrá un gasto total de 100 millones de dólares o más por parte de los gobiernos estatales, locales y tribales, ni del sector privado, en ningún año, ni tampoco afectará de manera significativa o particular a las entidades municipales.

El personal de EE.UU. de misiones de búsqueda y rescate queda eximido de pagar las tarifas, junto con otros funcionarios del gobierno The National Guard

Quiénes son los trabajadores de EE.UU. que están eximidos del pago de las tasas del pasaporte

La norma actualizada indica que los siguientes peticionarios ya estaban exentos del pago de tarifas para el trámite del pasaporte:

Funcionarios o empleados gubernamentales y sus familiares inmediatos y Voluntarios y Líderes del Cuerpo de Paz que viajen al extranjero o regresen a Estados Unidos en el desempeño de sus funciones oficiales.

Marineros ciudadanos estadounidenses que requieren un pasaporte en relación con sus funciones a bordo de un buque de bandera estadounidense.

Viudas, hijos, padres, abuelos o hermanos de miembros fallecidos de las Fuerzas Armadas que viajan al extranjero para visitar las tumbas de dichos miembros.

Personas en el extranjero que regresan al país, cuando el Secretario determina que renunciar al cobro de dicha tarifa está justificado por razones humanitarias o para fines de aplicación de la ley.

Empleados de la Cruz Roja Americana que se dirigen al extranjero como miembros de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, pueden solicitar un pasaporte estadounidense las personas que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Ser ciudadano estadounidense por nacimiento.

Ser ciudadano estadounidense por naturalización.

Calificar como nacional de Estados Unidos, “no ciudadano”.

Además, en 2026, los costos del trámite para mayores de 16 años son los siguientes:

Libreta pasaporte : tarifa de solicitud de US$130 más un pago de aceptación de US$35.

: tarifa de solicitud de US$130 más un pago de aceptación de US$35. Tarjeta pasaporte : tarifa de solicitud de US$30 más el pago de aceptación de US$35.

: tarifa de solicitud de US$30 más el pago de aceptación de US$35. Libreta y tarjeta pasaporte: tarifa de solicitud de US$160 más el pago de aceptación de US$35.