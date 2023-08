escuchar

Un hombre se volvió viral en TikTok al mostrar el truco que aplicó para no tener que despachar una valija durante su último vuelo. Mostró cómo se puso varias capas de ropa para pasar los filtros de seguridad y, al embarcar, se quitó todo frente al resto de pasajeros. Así, mostró que se puede ahorrar en equipaje facturado al llevar solo el artículo personal y el carry on permitidos.

El usuario en cuestión, @arnaualonso22, publicó un video de su hazaña con el argumento de que el personal de la aerolínea en la que viajaba no le había permitido subir su valija de mano porque aparentemente estaba fuera de los límites permitidos, “era muy grande”. En cambio, le pidieron que la facturara por un costo de 100 dólares.

El joven, quien no detalló desde cuál aeropuerto salió ni hacia dónde iba, no estaba dispuesto a pagar esa cantidad, según dijo en su posteo. Entonces, se las ingenió para llevar sus pertenencias a bordo, sin ningún costo. Portaba cinco remeras, una encima de otra, así como cuatro pantalones cortos. “Cuando no quieres facturar tu maleta”, describió.

Un joven se puso varias capas de ropa para evitar facturar una valija

En el clip se observa que, antes de despegar, el tiktoker comienza a quitarse toda la ropa sin importarle que los auxiliares de vuelo o los mismos pasajeros lo observaran. Al contrario, al tiempo que se despoja de una prenda, la gente que lo rodea lo ovaciona y estalla en carcajadas. Mientras tanto, él levanta los brazos como signo de agradecimiento. En el final de la grabación es cuando todos aplauden y gritan para celebrar la astucia del joven.

La publicación obtuvo 3,3 millones de reproducciones y cientos de comentarios de gente que se dijo sorprendida por el ingenio del sujeto. Aunque no todos estuvieron de acuerdo, algunos consideraron que luego de que el joven se filmara aumentarían los filtros del aeropuerto para evitar que más gente lo imitara.

Otros cuantos contaron sus propias experiencias: “Por culpa de este niño pronto mirarán cuántas prendas llevamos puestas”; “Somos todos, que desperdicio pagar exceso de equipaje”; “Yo hago lo mismo, viajo a la selva y voy abrigada de pura ropa”; “¿Y la ropa interior para todos los días la misma?”; “Igual hice cuando fui a Francia, parecía un robot con tantos abrigos y pantalones, llegué a Barcelona y me metí al baño a sacarme todo, me asfixiaba”.

@arnaualonso22/TikTok

Llevar equipaje de más, ¿pone en riesgo el vuelo?

Una azafata consultada por The Sun reveló que las empresas aéreas cobran por el equipaje facturado por negocio y no necesariamente por seguridad. Desde su experiencia como asistente de cabina, hay capacidad para que cada pasajero lleve un poco más de peso en el avión, pero eso no sería rentable para las compañías. “El hecho de que cada pasajero tenga la opción de llevar más equipaje en el avión demuestra que probablemente haya suficiente espacio. Es un plan seguro para ganar dinero”, afirmó.

Aunque, también advirtió que no no es recomendable llevar kilos extras, ya que si todos los pasajeros lo hicieran, sería problemático.

