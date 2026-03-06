Qué es el Aviso CP2000 del IRS y cuál es la fecha límite para responder

Los contribuyentes de Estados Unidos que reciben un Aviso CP2000 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) deben revisar su declaración y responder dentro del plazo establecido para confirmar o rechazar las modificaciones planteadas por el organismo.

¿Qué es el Aviso CP2000 del IRS?

De acuerdo con el IRS, el Aviso CP2000 se emite cuando el mecanismo automatizado de la agencia detecta diferencias entre los datos que terceros reportaron al organismo y los montos que una persona incluyó en su declaración de impuestos.

Un examinador fiscal revisa el caso cuando el sistema identifica posibles discrepancias en los datos reportados Freepick

El programa Automated Underreporter (AUR) compara los registros enviados por empleadores, bancos y otras entidades con los ingresos, créditos y deducciones informados en la declaración presentada. Cuando identifica una posible discrepancia, un examinador fiscal revisa el caso.

El IRS aclara que esta notificación no es una factura. Se trata de una propuesta para corregir distintos elementos de la declaración, entre ellos:

Ingresos declarados

Pagos efectuados

Créditos fiscales

Deducciones

Según el resultado de esa verificación, la persona podría adeudar impuestos adicionales o, en algunos casos, recibir un reembolso.

¿Cuál es la fecha límite para responder al aviso CP2000?

El contribuyente debe responder dentro de los 30 días posteriores a la fecha del aviso. Si la persona vive fuera de Estados Unidos, el plazo se extiende a 60 días.

El IRS establece un plazo general de 30 días para responder a la notificación enviada al contribuyente Freepick

El IRS advierte que, si no recibe una respuesta dentro del plazo indicado, enviará un Aviso legal de deficiencia (en inglés, Statutory Notice of Deficiency), una advertencia legal que inicia un proceso formal relacionado con el ajuste propuesto.

¿Qué información incluye el aviso CP2000?

La advertencia contiene un resumen de los cambios que el organismo propone aplicar a la declaración de impuestos. También incluye las instrucciones para responderle al organismo y un número telefónico para obtener asistencia. Entre los datos que aparecen en el documento se encuentran:

Los montos informados en la declaración original o en una enmendada procesada

Las cifras que los pagadores reportaron al IRS

El nombre del pagador y su número de identificación

El tipo de documento emitido, como formularios W-2, 1098 o 1099

El número de identificación del contribuyente al que se emitió ese documento

Los cambios propuestos en ingresos, impuestos, créditos o pagos

A su vez, también incluye un formulario de respuesta, un sobre para enviar la documentación y una lista de métodos de pago disponibles.

La notificación CP2000 no representa una factura, sino una propuesta para corregir ingresos, créditos, deducciones o pagos declarados Freepick

¿Cómo aceptar la propuesta del IRS?

El primer paso consiste en revisar cuidadosamente la información del aviso para verificar si los datos son correctos.

Si el contribuyente está de acuerdo con los cambios propuestos, debe completar el formulario de respuesta, firmarlo y colocarle la fecha. En declaraciones conjuntas, el IRS exige la firma de ambos cónyuges.

Luego debe enviar el documento antes de la fecha límite por uno de los siguientes medios:

Herramienta de carga online de los papeles del IRS

Fax

Correo postal a la dirección indicada en el aviso

El pago de la suma propuesta dentro de ese período detiene el aumento de intereses y puede evitar penalidades adicionales.

Además, la persona puede realizar el abono en línea o esperar a que la agencia actualice la cuenta y envíe una factura. Sin embargo, si se opta por esa alternativa, los cargos continúan acumulándose hasta cancelar la deuda por completo.

También existe la posibilidad de solicitar un plan en cuotas. Si el IRS aprueba ese esquema, puede aplicarse una tarifa administrativa.

¿Qué hacer para rechazar el acuerdo del IRS?

Si el contribuyente considera que los cambios propuestos no son correctos, debe indicarlo en el formulario de respuesta.

Además, debe enviar una declaración firmada en la que explique los motivos del desacuerdo. El IRS recomienda incluir documentos que respalden esa explicación.