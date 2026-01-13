Qué lugar ocupa EE.UU. entre el ranking de pasaportes más poderosos de 2026

Al momento de viajar internacionalmente, algunos países disfrutan de acceso sin visa o sin requerimientos adicionales a muchos territorios, y este es el principal criterio que se considera al elaborar el ranking de los pasaportes más poderosos de 2026. En el caso de Estados Unidos, tras una caída en 2025, volvió al puesto número 10 para este año, pero aún se mantiene por detrás de varias naciones asiáticas y europeas.

El lugar que ocupa EE.UU. en el ranking de pasaportes más poderosos de 2026

La clasificación de los pasaportes “más poderosos” de 2026 del Henley Passport Index tiene la característica de que el top 10 está colmado de naciones asiáticas, además de las potencias europeas. No obstante, el país norteamericano volvió a subir unos puestos tras su caída en 2025, cuando quedó fuera del top 10.

Estados Unidos volvió al puesto 10 entre los pasaportes más poderosos del mundo y cuenta con acceso sin visado a 179 destinos

Este año, Estados Unidos volvió a ocupar la posición número 10 del ranking. El pasaporte del país liderado por el republicano Donald Trump tiene acceso a 179 naciones sin requisitos adicionales.

Pese al ascenso, no es un gran motivo de celebración, ya que en lugar de sumar nuevos destinos, durante los últimos 12 meses perdió acceso sin visado a varios países.

En este período, perdió el acceso sin permiso a siete naciones. Esto lo colocó justo detrás del Reino Unido en cuanto a descenso interanual.

Además, EE.UU. sufrió la tercera mayor caída en la clasificación en las últimas dos décadas, con la pérdida de seis lugares, del cuarto al décimo. Solo fue superado por Venezuela y Vanuatu.

Los pasaportes más poderosos del mundo, según el nuevo ranking de 2026

El informe reciente colocó en los primeros lugares a tres países asiáticos: Singapur (acceso sin visa a 192 de los 227 países y territorios monitoreados por el índice) en el primer puesto y Japón y Corea del Sur empatados en el número 2.

El país con el pasaporte más poderoso para 2026 es Singapur, con acceso sin visado a 192 naciones TSA

La clasificación es elaborada por una firma de asesoría global en ciudadanía y residencia con sede en Londres. Para hacer el estudio, utiliza datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). De esta manera, el ranking completo quedó:

Singapur (192 destinos).

Japón y Corea del Sur (188).

Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza (186).

Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega y Países Bajos (185).

Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y los Emiratos Árabes Unidos (184).

Croacia, República Checa, Estonia, Malta, Nueva Zelanda y Polonia (183).

Australia, Letonia, Liechtenstein y el Reino Unido (182).

Canadá, Islandia y Lituania (181).

Malasia (180).

Estados Unidos (179).

En el extremo contrario, Afganistán se mantiene en el último lugar (101°), con acceso sin visado a tan solo 24 destinos. Siria se encuentra en el puesto 100 (con 26 destinos) e Irak en el 99 (con 29 destinos).

El país con el mejor desempeño en los 20 años de historia del Índice de Pasaportes Henley corresponde a los Emiratos Árabes Unidos. La nación añadió 149 destinos sin visado desde 2006 y ascendió 57 puestos en la clasificación. Según el informe, esto se debe a la “sostenida colaboración diplomática y la liberalización de visados”.

En el estudio, Misha Glenny, periodista y rectora del Instituto de Ciencias Humanas de Viena, afirmó que el poder del pasaporte “refleja en última instancia la estabilidad política, la credibilidad diplomática y la capacidad de dar forma a las reglas internacionales”.

Quiénes pueden obtener el pasaporte de EE.UU.

El sitio web oficial del gobierno señala que una persona tiene derecho a solicitar un pasaporte estadounidense si cumple con alguno de estos requisitos:

Es ciudadano estadounidense por nacimiento .

. Es ciudadano estadounidense por naturalización .

. Califica como nacional de Estados Unidos “no ciudadano”.

Los ciudadanos estadounidenses y nacionales pueden solicitar el pasaporte de EE.UU. Freepik

Para realizar el trámite, el solicitante debe proporcionar documentos para comprobar la ciudadanía estadounidense, una identificación válida con fotografía y una copia por ambos lados del documento original de ciudadanía e identidad. Además, tiene que tomarse una foto para el pasaporte y abonar la tarifa correspondiente.