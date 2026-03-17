Qué significan las 108 costuras en una pelota de béisbol

El béisbol se caracteriza por ser un deporte con diferentes estrategias y anécdotas. Una de ellas está en su pelota, que cuenta con 108 costuras hechas a mano, un detalle clave para el desarrollo del juego.

Para qué sirven las costuras en las pelotas de béisbol

Las costuras no son un detalle estético, sino una herramienta técnica fundamental. De acuerdo con Research Square, el diseño actúa como un dispositivo de control de flujo.

Las 108 costuras actúan como un dispositivo de control de flujo Matt Slocum - AP

Al ser relieves elevados, modifican el flujo de aire y generan turbulencias que permiten a los lanzadores variar la trayectoria y el movimiento de la bola, más allá del efecto Magnus.

De igual modo, ofrecen el agarre necesario para diferentes tipos de lanzamientos y un contraste visual (hilo rojo sobre cuero blanco) que ayuda tanto al receptor como al bateador a detectar la rotación y el tipo de tiro.

¿Las costuras de las pelotas de béisbol tiene interpretaciones simbólicas?

El hecho de que sean 108 costuras ha llevado a muchos fanáticos a ver el béisbol como una “experiencia religiosa”. Según consignó Séptima Entrada, el número representa los rosarios utilizados en el hinduismo, el budismo y el sijismo para recitar mantras. En la cultura islámica, también se utiliza para referirse a Dios.

Asimismo, se considera un “número perfecto” en el deporte. Esto, debido a que la suma de sus dígitos (1+0+8) es 9, que es el número de entradas de un juego, y es un múltiplo de 3, que representa los outs por entrada.

Cuántas calorías quema un jugador de béisbol: el promedio por cada partido

Otro dato curioso en los partidos de béisbol son las calorías que pierde un jugador. La plataforma especializada a Captain Calculator, estipula que una persona promedio puede quemar entre 350 y 500 calorías por hora mientras está activo en el campo de juego.

Una persona promedio puede quemar entre 350 y 500 calorías por hora mientras juega Alejandro Granadillo - AP

Para estimar con mayor precisión cuántas calorías puede gastar un jugador durante un partido, se utiliza una fórmula basada en el valor MET de la actividad, el peso corporal y la duración del ejercicio.

El cálculo se realiza con la siguiente ecuación, según consignó Captain Calculator: calorías quemadas por minuto = (MET × peso corporal en kg × 3,5) ÷ 200.

Preguntas y respuestas sobre la costura de una pelota de béisbol

¿Por qué la pelota de béisbol tiene 108 costuras?

Porque es parte de su diseño tradicional hecho a mano, y cumple funciones clave tanto técnicas como simbólicas dentro del deporte.

¿Para qué sirven las costuras en las pelotas de béisbol?

Sirven como una herramienta técnica fundamental. No son solo decorativas, sino que ayudan a controlar cómo se comporta la pelota en el aire.

¿Cómo influyen las costuras en el movimiento de la pelota?

Las costuras generan pequeñas turbulencias en el aire al lanzar la pelota. Esto permite a los lanzadores modificar su trayectoria y lograr diferentes efectos.

¿Las costuras ayudan al jugador a lanzar mejor?

Sí. Proporcionan mejor agarre, lo que facilita realizar distintos tipos de lanzamientos con mayor precisión.

¿Tienen alguna utilidad visual?

Sí. El contraste del hilo rojo sobre el cuero blanco permite que el bateador y el receptor identifiquen la rotación y el tipo de lanzamiento.