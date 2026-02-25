Quién es el militar de EE.UU. que recibió la Medalla de Honor tras haber sido herido en el operativo contra Maduro

Durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump condecoró al suboficial mayor Eric Slover. El militar recibió la Medalla de Honor por haber sido herido con cuatro disparos en la pierna y la cadera durante el operativo de captura del líder venezolano Nicolás Maduro. Pese a las heridas, el piloto continuó con la maniobra, una parte fundamental del éxito.

Quién es Eric Slover, el piloto herido en el operativo contra Maduro

Entre los reconocimientos que otorgó Trump, uno de los nombres más resaltados es el de Slover. El suboficial del ejército era el piloto del helicóptero CH-47 Chinook que el 3 de enero descendió sobre la “fortaleza militar fuertemente protegida” en la que se encontraba Maduro.

Con una carrera de varios años en el ejército, Slover fue el encargado de planificar y ejecutar el descenso del helicóptero para dejar en tierra a los militares.

El operativo se realizó durante la noche en la capital de Venezuela, Caracas, por lo que el piloto comandó el Chinook en medio de la oscuridad. De acuerdo al comunicado del Ejército estadounidense, tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas militares durante esa redada.

Recluidos en EE.UU., ambos enfrentan procesos judiciales penales vinculados a una acusación de 2020 del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) por múltiples cargos federales, incluidos narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Trump condecora a militar herido en captura de Maduro

Al pronunciar su discurso, Trump relató la heroica acción de Slover. “Mientras se preparaba para aterrizar, las ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos, y Eric recibió graves impactos en la pierna y la cadera, una bala tras otra", expresó.

Luego, el presidente remarcó que al recibir las balas, el militar le expresó al copiloto que estaba cerca de desmayarse. Tras aterrizar la nave, Slover le cedió el control para que continuara.

Según Trump, “el éxito de toda la misión y las vidas de sus compañeros guerreros dependían de la capacidad de Eric para soportar un dolor abrasador", informó AP.

En el momento de la entrega, el piloto apareció en escena en un andador, un reflejo de que aún se recupera de las heridas. El encargado de otorgar la medalla durante la ceremonia fue el teniente general Jonathan Braga, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

Qué reconocimientos entregó Trump en el Estado de la Unión 2026

Así como Slover, otras personas influyentes fueron condecoradas durante el Discurso del Estado de la Unión brindado por el presidente Trump. De acuerdo a la información recopilada por CBS News, los reconocimientos fueron: