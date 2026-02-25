Quién es el militar de EE.UU. que recibió la Medalla de Honor tras haber sido herido en el operativo contra Maduro
Donald Trump entregó el reconocimiento al soldado en el marco del Discurso del Estado de la Unión
- 4 minutos de lectura'
Durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump condecoró al suboficial mayor Eric Slover. El militar recibió la Medalla de Honor por haber sido herido con cuatro disparos en la pierna y la cadera durante el operativo de captura del líder venezolano Nicolás Maduro. Pese a las heridas, el piloto continuó con la maniobra, una parte fundamental del éxito.
Quién es Eric Slover, el piloto herido en el operativo contra Maduro
Entre los reconocimientos que otorgó Trump, uno de los nombres más resaltados es el de Slover. El suboficial del ejército era el piloto del helicóptero CH-47 Chinook que el 3 de enero descendió sobre la “fortaleza militar fuertemente protegida” en la que se encontraba Maduro.
Con una carrera de varios años en el ejército, Slover fue el encargado de planificar y ejecutar el descenso del helicóptero para dejar en tierra a los militares.
El operativo se realizó durante la noche en la capital de Venezuela, Caracas, por lo que el piloto comandó el Chinook en medio de la oscuridad. De acuerdo al comunicado del Ejército estadounidense, tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas militares durante esa redada.
Recluidos en EE.UU., ambos enfrentan procesos judiciales penales vinculados a una acusación de 2020 del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) por múltiples cargos federales, incluidos narcoterrorismo y tráfico de drogas.
Trump condecora a militar herido en captura de Maduro
Al pronunciar su discurso, Trump relató la heroica acción de Slover. “Mientras se preparaba para aterrizar, las ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos, y Eric recibió graves impactos en la pierna y la cadera, una bala tras otra", expresó.
Luego, el presidente remarcó que al recibir las balas, el militar le expresó al copiloto que estaba cerca de desmayarse. Tras aterrizar la nave, Slover le cedió el control para que continuara.
Según Trump, “el éxito de toda la misión y las vidas de sus compañeros guerreros dependían de la capacidad de Eric para soportar un dolor abrasador", informó AP.
En el momento de la entrega, el piloto apareció en escena en un andador, un reflejo de que aún se recupera de las heridas. El encargado de otorgar la medalla durante la ceremonia fue el teniente general Jonathan Braga, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.
Qué reconocimientos entregó Trump en el Estado de la Unión 2026
Así como Slover, otras personas influyentes fueron condecoradas durante el Discurso del Estado de la Unión brindado por el presidente Trump. De acuerdo a la información recopilada por CBS News, los reconocimientos fueron:
- Corazón Púrpura para Andrew Wolfe y a la familia de Sarah Beckstrom: el sargento de la Fuerza Aérea Wolfe y la especialista del ejército Beckstrom, miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, fueron emboscados y baleados mientras patrullaban en Washington, DC, cerca de la Casa Blanca. Beckstrom murió en el tiroteo, mientras que Wolfe fue herido de gravedad pero sobrevivió.
- Medalla de la Libertad para el portero estadounidense Connor Hellebuyck: el arquero del equipo de Hockey masculino, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, recibirá pronto el mayor honor civil del país.
- Medalla de Honor para el capitán de la Marina E. Royce Williams: a sus 100 años de edad, el militar recibió el mayor honor del ejército estadounidense por valor en combate. Durante la Guerra de Corea de 1952, derribó cuatro aviones MiG-15 soviéticos en el marco de un combate aéreo de 35 minutos.
- Legión al Mérito para el suboficial de segunda clase Scott Ruskan: recibió el reconocimiento por sus acciones de rescate durante las inundaciones de Texas en julio de 2025, que se cobraron la vida de más de 130 personas. Rescató a Milly Cate McClymond, de 11 años, una de las asistentes al campamento, y a docenas de personas más.
