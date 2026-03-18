Quién es Sebastián Marset, el presunto narcotraficante uruguayo extraditado a EE.UU. esta semana

El lunes compareció por primera vez ante un tribunal estadounidense Sebastian Marset, el presunto narcotraficante uruguayo que fue extraditado a Estados Unidos. El rioplatense logró eludir a la justicia durante años, mientras mantenía un estrecho vínculo con el fútbol profesional, y fue arrestado la semana pasada en Bolivia. Ahora, enfrenta cargos por conspiración para el lavado de dinero vinculados a su organización.

Quién es el presunto narcotraficante uruguayo extraditado a EE.UU.

Con 34 años, Marset fue entregado a las autoridades estadounidenses tras su captura. El acusado de narcotráfico tenía una recompensa de dos millones de dólares por su participación en el lavado de dinero.

El lunes se presentó para su audiencia frente a un tribunal federal de distrito en Virginia.

El presunto narcotraficante uruguayo fue objeto de una recompensa de US$2 millones publicada por las autoridades de EE.UU. DOJ

En un documento oficial, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) indicó que “lidera una organización de narcotráfico a gran escala que se cree responsable de transportar toneladas de cocaína desde Sudamérica a Europa, generando decenas de millones en efectivo y ganancias”.

Además, según los datos recopilados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la organización de narcotráfico de Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros territorios.

La banda llegó incluso a transportar hasta 10 toneladas de cocaína a la vez desde Sudamérica, generalmente hacia Europa.

La participación del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el fútbol

Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses revelan que el supuesto criminal, aficionado al fútbol, ​​blanqueó las ganancias de su negocio de narcotráfico mediante la compra y el patrocinio de equipos profesionales de menor categoría en Latinoamérica y Europa.

Los documentos indican que en ciertas alineaciones se inscribió a él mismo en la plantilla titular.

De acuerdo con un perfil publicado por The Washington Post en 2024, pagó US$10.000 en efectivo para lucir la camiseta número 10, histórico dorsal utilizado por grandes estrellas.

Sebastián Marset tuvo un estrecho vínculo con el mundo del fútbol profesional mientras supuestamente lideraba una organización de narcotráfico Archivo

Entre los clubes en los que participó, logró ser titular en Deportivo Capiatá, pese a la resistencia del entonces entrenador, Jorge Núñez.

En una ocasión, el uruguayo tuvo en sus pies una definición crucial del equipo, pero desde el punto penal arrojó la pelota a las gradas.

Aunque el vínculo entre el narcotráfico y el fútbol es antiguo, con antecedentes como la participación de Pablo Escobar en el financiamiento de Atlético Nacional, Marset sería el primer delincuente de alto perfil que fue jugador titular y director de una banda delictiva transnacional al mismo tiempo.

La captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la entrega a EE.UU.

Antes de ser capturado, Marset estuvo encarcelado en su Uruguay natal por tráfico de drogas entre 2013 y 2018.

Al salir, se trasladó por varios países de Sudamérica, y residió durante un tiempo en Bolivia y Paraguay.

Si bien no está claro cómo fue arrestado, el supuesto narcotraficante llevaba prófugo desde julio de 2023, cuando huyó de su casa en Santa Cruz, en vísperas de una operación policial a gran escala para capturarlo.

El lunes, las autoridades bolivianas confirmaron la incautación de bienes personales del rioplatense por valor de unos US$15 millones. Entre las pertenencias confiscadas, se incluyeron 16 aviones, cinco casas y armas de fuego.

En caso de ser declarado culpable, el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset podría enfrentar hasta 20 años de prisión en EE.UU. Archivo

En caso de ser condenado, Marset podría enfrentarse a hasta 20 años de prisión por los cargos de conspiración para el blanqueo de dinero.

La detención se da luego de que Federico Ezequiel Santoro Vassallo, un colaborador cercano, se declarara culpable en mayo del año pasado.

Por los delitos que se le adjudicaron, fue condenado a 15 años de prisión por un tribunal estadounidense en julio de 2025.

El DOJ informó que Santoro organizaba junto con otros delincuentes la recolección de las ganancias del narcotráfico.

Además, utilizaba mensajeros y fichas para entregar clandestinamente grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros.