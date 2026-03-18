Quién es Sebastián Marset, el presunto narcotraficante uruguayo extraditado a EE.UU. esta semana
El acusado eludió a la justicia durante años y finalmente fue capturado en Bolivia; enfrenta cargos por conspiración para el lavado de dinero relacionados con una organización delictiva
- 4 minutos de lectura'
El lunes compareció por primera vez ante un tribunal estadounidense Sebastian Marset, el presunto narcotraficante uruguayo que fue extraditado a Estados Unidos. El rioplatense logró eludir a la justicia durante años, mientras mantenía un estrecho vínculo con el fútbol profesional, y fue arrestado la semana pasada en Bolivia. Ahora, enfrenta cargos por conspiración para el lavado de dinero vinculados a su organización.
Quién es el presunto narcotraficante uruguayo extraditado a EE.UU.
Con 34 años, Marset fue entregado a las autoridades estadounidenses tras su captura. El acusado de narcotráfico tenía una recompensa de dos millones de dólares por su participación en el lavado de dinero.
El lunes se presentó para su audiencia frente a un tribunal federal de distrito en Virginia.
En un documento oficial, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) indicó que “lidera una organización de narcotráfico a gran escala que se cree responsable de transportar toneladas de cocaína desde Sudamérica a Europa, generando decenas de millones en efectivo y ganancias”.
Además, según los datos recopilados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la organización de narcotráfico de Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros territorios.
La banda llegó incluso a transportar hasta 10 toneladas de cocaína a la vez desde Sudamérica, generalmente hacia Europa.
La participación del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el fútbol
Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses revelan que el supuesto criminal, aficionado al fútbol, blanqueó las ganancias de su negocio de narcotráfico mediante la compra y el patrocinio de equipos profesionales de menor categoría en Latinoamérica y Europa.
Los documentos indican que en ciertas alineaciones se inscribió a él mismo en la plantilla titular.
De acuerdo con un perfil publicado por The Washington Post en 2024, pagó US$10.000 en efectivo para lucir la camiseta número 10, histórico dorsal utilizado por grandes estrellas.
Entre los clubes en los que participó, logró ser titular en Deportivo Capiatá, pese a la resistencia del entonces entrenador, Jorge Núñez.
En una ocasión, el uruguayo tuvo en sus pies una definición crucial del equipo, pero desde el punto penal arrojó la pelota a las gradas.
Aunque el vínculo entre el narcotráfico y el fútbol es antiguo, con antecedentes como la participación de Pablo Escobar en el financiamiento de Atlético Nacional, Marset sería el primer delincuente de alto perfil que fue jugador titular y director de una banda delictiva transnacional al mismo tiempo.
La captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la entrega a EE.UU.
Antes de ser capturado, Marset estuvo encarcelado en su Uruguay natal por tráfico de drogas entre 2013 y 2018.
Al salir, se trasladó por varios países de Sudamérica, y residió durante un tiempo en Bolivia y Paraguay.
Si bien no está claro cómo fue arrestado, el supuesto narcotraficante llevaba prófugo desde julio de 2023, cuando huyó de su casa en Santa Cruz, en vísperas de una operación policial a gran escala para capturarlo.
El lunes, las autoridades bolivianas confirmaron la incautación de bienes personales del rioplatense por valor de unos US$15 millones. Entre las pertenencias confiscadas, se incluyeron 16 aviones, cinco casas y armas de fuego.
En caso de ser condenado, Marset podría enfrentarse a hasta 20 años de prisión por los cargos de conspiración para el blanqueo de dinero.
La detención se da luego de que Federico Ezequiel Santoro Vassallo, un colaborador cercano, se declarara culpable en mayo del año pasado.
Por los delitos que se le adjudicaron, fue condenado a 15 años de prisión por un tribunal estadounidense en julio de 2025.
El DOJ informó que Santoro organizaba junto con otros delincuentes la recolección de las ganancias del narcotráfico.
Además, utilizaba mensajeros y fichas para entregar clandestinamente grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Venezuela vs. Estados Unidos hoy en Miami: hora y cómo ver la final del Clásico Mundial de Béisbol
Elecciones. Resultados de las primarias de Illinois 2026: Bailey enfrentará a Pritzker en noviembre
En Florida. Atención conductores: adiós a la ley que buscaba cambiar la regla de calcomanías en las placas
- 1
Exigencia de la Casa Blanca a La Habana: para continuar las negociaciones, Díaz-Canel debe dejar el poder
- 2
Resultado de Venezuela vs. Italia: cómo quedó el partido rumbo a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
- 3
Cuál es el precio de las entradas para la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami
- 4
Noticias de Texas: Abbott presiona para cambiar la forma de votar y hay novedades sobre vouchers escolares