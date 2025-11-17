Quién ganó las elecciones en Ecuador: la consulta popular que también tuvo votantes en EE.UU.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó cuatro reformas políticas que se votaron en referéndum este domingo 16 de noviembre. Millones de ciudadanos rechazaron la consulta popular sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país, con más del 60% de los apoyos, en una decisión que participaron migrantes latinos en Estados Unidos, en ciudades como Chicago (Illinois) o New York City (Nueva York).

Resultados de las cuatro consultas que se votaron en el referéndum en Ecuador

Noboa impulsó cuatro consultas a voto en Ecuador, con el objetivo de enfrentar la inseguridad que afronta ese país. La boleta del Consejo Nacional Electoral (CNE) incluyó las preguntas sobre las que los ciudadanos debían señalar “Sí” o “No”, y se impuso la elección negativa.

La boleta del CNE para el referéndum en Ecuador constó de cuatro consultas a responder "Sí" o "No" RODRIGO BUENDIA� - AFP�

Los resultados de cada consulta fueron:

La eliminación de la prohibición de establecer bases militares extranjeras: el 60,64% de los votantes la rechazó .

. La suspensión del financiamiento de recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, que implicaría una reforma parcial de la Constitución: el 58,07% se mostró en contra .

. La reducción del número de asambleístas en el Congreso: el 53,47% votó “No” .

. La instalación de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución de la República: el 61,65% la rechazó.

Los ciudadanos ecuatorianos votaron cuatro consultas el domingo 16 de noviembre X/@cnegobec

La reacción de Daniel Noboa tras los resultados del referéndum en Ecuador

Más del 80% de los electores sufragaron en Ecuador este domingo y, tras los resultados, Noboa respetó la decisión de los votantes ecuatorianos a través de un comunicado en su perfil de X. “Nuestro compromiso no cambia, se fortalece”, expresó.

“Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente", sentenció el mandatario. Y concluyó: “Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”.

El mensaje de Daniel Noboa tras los resultados sobre el referéndum en Ecuador X/@DanielNoboaOk

Por su parte, el expresidente Rafael Correa celebró los resultados en las urnas. “Felicitaciones, Patria querida. Hasta la victoria siempre”, escribió en la red social.

En qué ciudades de EE.UU. votaron los migrantes de Ecuador y cuántos viven en el país

El CNE instaló centros de votación en distintas ciudades de EE.UU. que concentran un mayor porcentaje de población migrante de ese origen de cara al referéndum propuesto por Noboa. Según Migration Policy, más de un millón de personas en el territorio norteamericano poseen ascendencia o nacimiento ecuatoriano.

Los centros de votación se situaron en:

Ciudad de Nueva York, Nueva York.

Chicago, Illinois.

Miami, Florida.

Washington D.C.

Los Ángeles, California.

Houston, Texas.

Connecticut, Connecticut.

Nueva Jersey, Nueva Jersey.

Minneapolis, Minnesota.

Atlanta, Georgia.

Phoenix, Arizona.

El gobierno de Ecuador, señaló que en 2024 más del 30% de los 3.145.428 migrantes que salieron del país eligieron Estados Unidos como su destino, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Según la Encuesta de Intenciones y Dinámicas Migratorias (Enedim) de la OIM de 2023, la distribución de los migrantes ecuatorianos en los estados de EE.UU. predomina en: