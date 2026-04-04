No es cierto que el DMV está revocando las licencias a mayores de edad: la ley exacta que se aplica en Virginia

En Virginia no existe una norma que retire automáticamente la licencia de conducir al llegar a cierta edad. Lo que sí establece la ley es un régimen especial de renovación para personas de 75 años o más, con controles presenciales y revisión visual obligatoria.

Qué dice la ley de Virginia sobre la licencia de conducir para mayores de 75 años

La norma que regula este punto es el Código de Virginia § 46.2-330, que fija cómo vencen y se renuevan las licencias. En ese esquema, los conductores de mayor edad no pierden el permiso por cumplir años, sino que pasan a un sistema de control más frecuente.

Virginia no establece una edad máxima para manejar Freepik

Para la mayoría de los conductores, un permiso en Virginia suele tener una vigencia de ocho años. Sin embargo, desde los 75 años, el documento pasa a durar cinco, por lo que la persona debe renovarlo con mayor frecuencia.

Además, la renovación ya no puede hacerse en línea ni por correo. La ley exige que el titular se presente en persona en una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) cada vez que deba actualizar el documento.

Ese requisito presencial tiene un objetivo concreto: verificar si el conductor conserva condiciones mínimas para seguir frente al volante. No se trata de una sanción, sino de un procedimiento administrativo ligado a la seguridad vial.

El examen de la vista es obligatorio en cada renovación

Uno de los puntos centrales del proceso para adultos mayores es la evaluación visual:

Cada vez que una persona de 75 años o más renueva su licencia, debe aprobar un control de visión en el DMV o presentar un certificado médico reciente.

o presentar un certificado médico reciente. La alternativa médica solo es válida si el informe fue emitido por un oftalmólogo u optometrista dentro de los 90 días previos al trámite .

. Ese documento debe acreditar que la persona cumple con los parámetros visuales requeridos para conducir.

Si el solicitante no supera esa instancia o no aporta una constancia válida, el DMV puede rechazar la renovación. En ese caso, no hay una revocación por edad, sino una imposibilidad de renovar por no reunir las condiciones exigidas por la ley.

La continuidad de la licencia depende de la aptitud del conductor y del cumplimiento de los pasos administrativos previstos en la ley army.mil

Cuándo sí puede perderse una licencia de conducir en Virginia

La licencia puede ser suspendida o revocada en Virginia, pero por motivos concretos:

Programa de Revisión Médica: se activa si el DMV recibe información sobre una condición física o mental que pueda afectar la conducción segura. En ese proceso se analizan aspectos como el nivel de conciencia, la visión, la capacidad de reacción, el juicio y las habilidades motoras. Si el organismo considera que existe un riesgo, puede imponer restricciones, suspender la licencia o incluso retirarla.

También pueden derivar en una pérdida del permiso situaciones que afectan a conductores de cualquier edad, como:

Condenas por DUI

Acumulación de faltas graves

Uso fraudulento de documentación

Incapacidad declarada para manejar

La edad por sí sola no anula el derecho a conducir; lo que revisa el estado es si la persona mantiene las condiciones necesarias para hacerlo de forma segura West Virginia Division of Motor Vehicles

Renovar la licencia en Virginia: qué deben cumplir los adultos mayores

Más allá de la edad, el trámite exige presentar documentación general como identidad, presencia legal en EE.UU., residencia en Virginia y, si corresponde, número de Seguro Social. Estos requisitos aplican a cualquier renovación o solicitud.

En algunos casos, el DMV también puede pedir informes médicos adicionales si detecta antecedentes o condiciones que ameriten seguimiento. Esto puede incluir controles periódicos o restricciones específicas en la licencia, según el caso analizado.

Si una persona dejó vencer su licencia por más de un año, el procedimiento puede volverse más exigente. En ese escenario, el solicitante podría tener que repetir exámenes de visión, conocimientos y manejo antes de recuperar la habilitación.