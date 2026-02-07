El DMV de Oregon revela quiénes tienen prioridad al tramitar la licencia de conducir

A principios de 2026 entró en vigor en Oregon la ley SB 9 del Senado, que establece un sistema de prioridad para ciertos solicitantes de licencias de conducir. La norma obliga al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) a dar preferencia en la asignación de turnos para el examen práctico de manejo Clase C a residentes de zonas rurales en 20 condados del estado.

Como parte de la Ley SB 9, las oficinas locales del DMV en los condados rurales seleccionados deberán otorgar prioridad a los solicitantes que vivan dentro del mismo condado o residan a 50 millas (80 kilómetros) de una oficina.

El cambio se aplica para quienes solicitan una licencia de conducir C, que corresponde al registro básico para automóviles de pasajeros.

De este modo, cuando hay una lista de espera o limitaciones de horarios para pruebas prácticas de conducir en zonas rurales, los residentes cercanos tendrán prioridad para obtener esas pruebas.

En diálogo con Central Oregon Daily, Chris Crabb, oficial de Información Pública del DMV estatal, sostuvo que la nueva norma garantiza que no todas las citas sean ocupadas por personas que llegan desde fuera de la ciudad.

“A menudo, tenemos personas de otros condados que se acercan pensando que la fila podría ser más pequeña en una oficina más chica, y les quitan las pruebas de manejo a los residentes locales. Esto realmente enfatiza que dar preferencia local mejorará este proceso para quienes viven en estas zonas más rurales”, señaló.

De acuerdo con el texto legal, la nueva medida aplica solo para los condados definidos como rurales:

Baker

Clatsop

Crook

Curry

Gilliam

Grant

Harney

Hood River

Jefferson

Klamath

Lake

Malheur

Morrow

Sherman

Tillamook

Umatilla

Union

Wallowa

Wasco

Wheeler

El objetivo de la nueva ley es mejorar el acceso a exámenes de manejo para personas que viven en áreas rurales.

Es importante remarcar que esta nueva medida no cambia requisitos de licencia, tarifas ni reglas de conducir en general, sino cómo se gestionan y priorizan las solicitudes de exámenes prácticos.

A partir de la entrada en vigor de la nueva norma, los clientes rurales de Oregon tienen tres opciones para programar exámenes de manejo Clase C con preferencia local:

En su oficina local del DMV a través del sector de registro en el vestíbulo . El área solo mostrará y permitirá programar citas para el examen de manejo en la oficina donde se encuentre el cliente.

a través del . El área solo mostrará y permitirá programar citas para el examen de manejo en la oficina donde se encuentre el cliente. Con un empleado en la oficina del DMV .

. Mediante Atención al Cliente al llamar al 503-945-5000. El servicio verificará que el solicitante resida en uno de los 20 condados antes de programar la cita.

Para obtener un registro, los peticionarios primero deben estudiar el Oregon Driver Manual, que cubre normas de tráfico, señales y seguridad vial. Luego, es necesario agendar una cita o ir directamente a una oficina del DMV. La persona debe presentar ciertos documentos para demostrar identidad legal y dirección física en el estado, según indica la agencia en su sitio web oficial.

Además, es necesario aprobar un examen de visión, una prueba de conocimientos (examen escrito con preguntas de opción múltiple basado en el manual, puede ser en línea o presencial) y el examen práctico, que debe hacerse con un vehículo registrado y asegurado.

Para finalizar, el peticionario tiene que pagar todas las tasas correspondientes al trámite y tomarse la fotografía.