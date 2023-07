Ricky Martin reaccionó a un posteo de su ex Jwan Yosef y ardieron las redes

escuchar

Ricky Martin sorprendió a sus seguidores al reaccionar de forma cariñosa a un posteo de Jwan Yosef, quien se convirtió en su expareja luego de que ambos anunciaron su divorcio hace algunos días. Ahora, el cantante puertorriqueño dio afectuosas señales que apuntarían todo lo contrario, al menos desde la opinión de los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron con las especulaciones.

Dos días antes de que publicara el comunicado de Instagram donde daban detalles de su nuevo estado sentimental, el intérprete de “La mordidita” comentó una foto de su ex. En la instantánea, el artista sueco aparece solo y relajado en su estudio de arte en Los Ángeles, con la mirada al horizonte. Entre las reacciones, Martin escribió. “habibi in studio mode”, una combinación de palabras en inglés y árabe que significa “mi amor, en modo estudio”.

La primera foto de Jwan Yosef a la que Ricky Martin reaccionó con "habibi" @jwanyosef/Instagram

En ese momento, para la mayoría de los seguidores de ambos fue una reacción normal, dado que muchos no sabían que ya tenían planes de divorciarse, a pesar de que la noticia trascendió desde antes en varios medios de comunicación. Sin embargo, este 12 de julio el famoso lo volvió a hacer. Le comentó “habibi” en una instantánea publicada por el pintor, acompañada de un emoji de corazón azul.

Lo anterior provocó una ola de interpretaciones en las redes sociales, que iban desde fans ilusionados por pensar en un posible regreso, hasta otros que afirmaban que solo se llevan bien como amigos. “Les dije que seguían en pareja”; “No quieran tapar el sol con un dedo”, “Luchen por su matrimonio”; “Me da mucha pena que se separen”, destacaron entre los comentarios.

El supuesto motivo de la separación de Ricky Martin y Jwan Yosef

A pesar de que los involucrados no dieron a conocer los motivos de su separación, comenzaron a circular diferentes versiones. En varios programas de espectáculos, incluidos Chisme No Like y Hoy día de Telemundo, se habló de un supuesto triángulo amoroso. Los comentaristas aseguraron que los padres de Lucía y Renn decidieron separarse hace un año, pero se mantenían juntos en una relación abierta para conocer también a otros.

Ambos se concedían salir con otras personas, pero sin involucrar sentimientos, algo que el intérprete de “Livin’ la vida loca” no habría cumplido. De acuerdo con algunos rumores, se “obsesionó” y se enamoró de Max Barz, un joven de 25 años que se dedica a publicar y vender contenido para adultos. En consecuencia, él mismo le habría pedido el divorcio a Yosef. No obstante, ninguno de los tres se ha pronunciado al respecto, por lo que por ahora esa teoría permanece como una especulación.

Max Barz es un joven estadounidense de 25 años @Max_barz/Instagram

Ricky y Jwan se casaron en 2017, luego de conocerse por redes sociales y establecer contacto. De inmediato comenzaron a planear un futuro juntos y, en 2018, le dieron la bienvenida a su hija Lucía y, en 2019, a Renn. La estrella latina ya tenía a Matteo y a Valentino, por lo que juntos formaron una familia de seis.

LA NACION