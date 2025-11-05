Clima hoy en EE.UU.: cómo avanza el río atmosférico y las principales alertas para este miércoles 5 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó para este miércoles 5 de noviembre un panorama meteorológico complejo en gran parte de Estados Unidos. El pronóstico del clima anticipa desde un intenso río atmosférico que continuará con descargas de lluvias en el noroeste, hasta vientos con fuerza de tormenta en el noreste y nevadas en zonas de montaña.

Lluvias intensas y posibles inundaciones en el noroeste de EE.UU.

El fenómeno conocido como río atmosférico continuará este miércoles con descargas de humedad desde el Pacífico sobre los estados del noroeste, donde se prevén lluvias de moderadas a intensas, ráfagas de viento y acumulación de nieve en áreas elevadas. Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en la costa de Oregon, el estado de Washington y el norte de California, donde la interacción entre el aire húmedo del océano y las montañas podría generar inundaciones localizadas.

El río atmosférico sobre el noroeste generará lluvias de moderadas a intensas, con las precipitaciones más fuertes concentradas en la costa de Oregón, el estado de Washington y el norte de California SPC

Según el NWS, el patrón general de circulación atmosférica mantendrá un flujo constante de aire húmedo del Pacífico, lo que incrementará la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. En las zonas costeras, las ráfagas podrían superar las 55 millas por hora (88 km/h), especialmente durante la tarde del jueves, cuando un nuevo frente frío se aproxime a la región.

En las áreas montañosas de la Cordillera de las Cascadas y la División Continental del Norte, se espera que la precipitación se transforme en nieve a medida que bajen las temperaturas. Los acumulados serán significativos en altitudes superiores a 5000 pies (1524 metros).

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió que, aunque el riesgo de tormentas severas será limitado, la combinación de aire frío en altura y el calentamiento diurno podría propiciar el desarrollo de celdas aisladas capaces de producir descargas eléctricas y ráfagas intensas de viento.

En tanto, no se descartó “un tornado aislado” en la franja costera del norte de California y Oregon, donde podrían formarse pequeñas superceldas.

Vientos con fuerza de tormenta y lluvias en el noreste

Mientras tanto, en el noreste se espera la llegada de un sistema rápido que cruzará la región entre la tarde de este miércoles y la mañana del jueves. Este fenómeno llevará lluvias generalizadas, nevadas en zonas elevadas de los Apalaches y ráfagas que podrían alcanzar intensidades peligrosas.

Un sistema rápido de baja presión se profundizará al avanzar sobre Nueva Inglaterra, llevando lluvias generalizadas, nevadas en los Apalaches y ráfagas de viento que podrían alcanzar intensidades peligrosas NWS

De acuerdo con el NWS, un área de baja presión se profundizará al avanzar sobre Nueva Inglaterra, impulsada por un chorro de viento en altura, lo que generará condiciones de alta inestabilidad atmosférica. Por este motivo, se emitieron avisos de vientos intensos para los estados del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, vigentes desde la tarde hasta el jueves.

En los sectores de mayor altitud de Pensilvania, Nueva York y Vermont, las temperaturas más frías podrían transformar la lluvia en nieve durante la madrugada del jueves, con acumulaciones leves pero suficientes para afectar el tránsito en carreteras de montaña. Las ráfagas más fuertes se prevén sobre el valle del Hudson y la costa de Massachusetts, donde podrían superar las 60 millas por hora (97 km/h).

En los sectores de mayor altitud de Pensilvania, Nueva York y Vermont, las temperaturas más frías podrían transformar la lluvia en nieve durante la madrugada del jueves NWS

Cielos despejados y temperaturas templadas en el sur de Estados Unidos

A diferencia del norte, gran parte del sur de Estados Unidos experimentará condiciones estables y secas. Desde el suroeste hasta el sureste, el aire cálido dominará el panorama, con temperaturas por encima del promedio estacional. En el centro y sur de Texas se podrían alcanzar valores cercanos a 90°F (32°C) entre jueves y viernes, aunque el NWS no prevé récords históricos.

La estabilidad atmosférica estará acompañada por vientos moderados del oeste, producto del flujo descendente desde las Montañas Rocosas. Este patrón generará ambientes secos y cálidos que elevarán el riesgo de incendios en algunas zonas. En el área fronteriza entre Nuevo México y Texas, los vientos podrían superar las 25 millas por hora (40 km/h) el jueves por la tarde, lo que aumentará las condiciones de fuego, aunque la falta de combustibles suficientemente secos limitará la amenaza.

Hacia el sureste, desde Florida hasta las Carolinas, el clima se mantendrá mayormente soleado, con temperaturas máximas en torno a 80°F (27°C) y mínimas cercanas a 65°F (18°C). Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, sin probabilidades de lluvia significativas durante el resto de la semana.