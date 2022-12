Se fue a depilar y terminó en el hospital: “Tienen que despedirla”

escuchar

Los tratamientos de belleza son, a veces, un riesgo latente. Más allá de sus beneficios, siempre existe la posibilidad de que al cliente no le guste el resultado, pero también de que algo salga mal en el proceso. Esto fue lo que le ocurrió a Brittany, una mujer de Richmond, Virginia, que acudió a un salón especializado en depilación, pero su experiencia no solo fue dolorosa sino que la dejó en el hospital con heridas graves.

La mujer acudió al centro de depilación con cera por recomendación de sus amigas. Le dijeron que el establecimiento era seguro y que su trabajo era altamente recomendable. Así, no lo pensó dos veces, dado que además el comercio tenía una promoción del 50% de descuento. Con emoción y expectativas, agendó su cita, según lo que relató en su último video de TikTok (@budlightbrittt).

Pero la creadora de contenido no esperaba lo que estaba por ocurrir. Cuando llegó al lugar, le advirtió a su depiladora que era la primera vez que se realizaba el tratamiento, en un intento de que la tratara con más cuidado. No solo no fue así, sino que, de acuerdo con su testimonio, la experiencia se volvió una auténtica pesadilla.

Una mujer terminó en el hospital después de una depilación con cera (parte 1)

“Nada como salir del centro de depilación y luego tener que ir al hospital. Podría necesitar puntos de sutura”, aseguró Brittany en un video que se volvió viral. En las imágenes se observaba cómo se alejaba del salón de belleza con una expresión de sorpresa y malestar. A pesar de que presuntamente se dirigía a un centro médico con mucho dolor en el área púbica, decidió capturar el momento y compartirlo con sus seguidores.

La mujer detalló que a mitad de la depilación, todo salió mal. Cuando la trabajadora arrancó la tira de cera, sintió uno de los dolores más grandes de su vida, comentó. Sumado a eso, la empleada continuó como si nada hubiera pasado y solo le preguntó si el movimiento le había dolido.

A medida que la depiladora avanzaba, la joven ya no soportaba la sensación. Fue ahí cuando la supuesta experta le aseguró que no podía terminar con la cita en esas condiciones: “Yo pensaba: ‘Claro que no vas a terminar. Necesito ir al hospital’”.

El diagnóstico

Cuando la usuaria de TikTok llegó al hospital, le dijeron que tenía un desgarro en su zona genital. Las heridas eran tan graves, que el doctor tuvo un conflicto a la hora de decidir qué tipo de tratamiento aplicarle. Al parecer, no quiso usar pegamento quirúrgico “para evitar, obviamente, pegar todo”.

Una mujer terminó en el hospital después de una depilación con cera (parte 2)

Por otro lado, el especialista de la salud también habría priorizado suturar la herida para no dañar los tejidos blandos. Finalmente, Brittany no detalló cuál fue el desenlace, ni qué remedio obtuvo por parte del hospital. No obstante, su historia alarmó a las personas que reprodujeron su video: “Consigue un abogado, en serio. También llama al gerente de la tienda, tienen que despedir a esa persona”; “Como depiladora con licencia, estoy tan confundida de cómo pudo ocurrir esto”; “Realmente espero que lo informes al lugar. Ella no debería estar depilando (...)”, comentaron en sus redes.

