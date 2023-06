Se vengó de una niña de ocho años y generó un debate en redes

escuchar

Un hombre se volvió viral en redes sociales por protagonizar una polémica con una niña de ocho años y luego tratar de vengarse de ella. Al parecer, la chica tuvo un gesto de descortesía con sus hijas al no dejarlas jugar en su pileta, por lo que él quiso darle “su merecido” y compró una inflable de mayor tamaño. Su objetivo era generarle ‘envidia’ a la pequeña y que ahora fuera ella quien pidiera que la dejaran disfrutar de la nueva adquisición.

Se trata del usuario @petty_dad, quien publicó un video en el que se ve cómo compra una costosa pileta. “Una niña del barrio no deja que mis chicas jueguen en su inflable de 20 dólares, así que ahora tengo un problema con una menor de ocho años. Ansío que les pida que la dejen jugar en esta, de US$899″, dejó en la descripción del clip.

El sujeto hizo varias grabaciones de seguimiento y detalló que al final compró un inflable de US$500, pero que era mucho más grande y divertido que el que tenía su vecina. “No te metas con mis niñas”, aseguró el tiktoker en uno de los clips. Después de que su pedido llegó a la puerta de su casa, lo armó y lo llenó de agua para que jugaran.

Un hombre se vengó de esta forma de una niña de ocho años y se volvió viral

En las imágenes se ve cómo infla poco a poco el enorme juego, luego lo llena y finalmente llama a sus hijas para grabar su reacción. Cuando las niñas salen de la casa hacia el patio delantero, no hacen más que llevarse las manos a la cara como signo de incredulidad y felicidad por la sorpresa de su papá. Luego, en otras grabaciones se les ve divertidas con su nuevo juguete.

Sin embargo, llega un momento del día en el que una de las hijas del sujeto le pide que la deje invitar a su vecina a la pileta. “¿Puedo darle otra oportunidad?”, se escucha a una de las menores. El padre le responde que sí. Ese video lo tituló “las crié mejor que eso”, para demostrar que su venganza había sido dulce, pero que en realidad sus niñas tenían mejores valores y podían olvidarse del rechazo.

Las reacciones sobre la arriesgada decisión del padre

El video principal se volvió gran furor en TikTok; acumula hasta el momento 24,7 millones de reproducciones y miles de comentarios de todo tipo. A mucha gente le pareció correcta la actitud del padre, pero también hubo debate. Sin embargo, el hombre se defendió agregando que esperaba que la niña compartiera su pileta porque ellos ya le habían dejado usar sus cosas.

Las hijas del tiktoker mientras disfrutan de su nuevo inflable acuático @petty_dad/TikTok

También le dieron ideas al tiktoker sobre cómo recuperar su inversión: “A mí tampoco me dejaban jugar con desconocidos”; “Esto es lo más mezquino que he visto y me encanta”; “Esto es lo que quiero ser como madre”; “A veces no son los niños, son los padres que les dicen que no”; “La niña no está obligada a compartir contigo”; “Puedes alquilarlo para fiestas y obtener el doble del dinero que pagaste”, comentaron más usuarios.

LA NACION