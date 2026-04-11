Segunda oportunidad del IRS: pedir una extensión en la declaración de impuestos no te salva de las multas este 15 de abril

Mientras avanza la temporada de taxes y a días de la fecha límite del 15 de abril para la presentación de la declaración, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) permite pedir una extensión. Sin embargo, los contribuyentes de Estados Unidos deben saber que la prórroga no aplica al pago y que no cumplir con el plazo implicará multas.

IRS ofrece una prórroga de seis meses, pero todos deben pagar antes del 15 de abril

El 15 de abril es el día estipulado por la agencia tributaria estadounidense para el envío de todas las declaraciones completas. Idealmente, los contribuyentes deben cumplir con esta fecha límite para estar en regla.

Los contribuyentes mantienen la obligación de pagar al IRS antes del 15 de abril aunque obtengan una prórroga para presentar la declaración de impuestos Stock en canva

Sin embargo, para quienes sepan que no llegan a presentar la documentación a tiempo, existe una alternativa. Se trata de una extensión automática que el IRS entrega a los usuarios que la soliciten.

Concretamente, se trata de una prórroga de seis meses para el envío de la declaración de impuestos. Por lo tanto, quienes lo pidan tendrán hasta el 15 de octubre.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que ese nuevo plazo no aplica al pago. Esto quiere decir que quienes soliciten tiempo hasta el 15 de octubre para presentar la declaración también deben pagar sus impuestos como máximo el 15 de abril.

Cómo presentar las declaraciones de impuestos al IRS gratis antes del 15 de abril

Así lo aclara el IRS en su sitio web, donde recuerda que “una extensión para presentar su declaración no es una prórroga de tiempo para pagar sus impuestos”. Por eso, para evitar multas y otras sanciones, todos los usuarios deben realizar sus pagos en estos días.

Cuáles son las multas del IRS por no pagar impuestos

La entidad federal de EE.UU. aplica las sanciones según cada caso particular. Sin embargo, de manera general las personas físicas suelen tener recargos por el 5% del impuesto adeudado por cada mes de retraso.

En ese cálculo se resta cualquier tasa pagada a tiempo y los créditos disponibles que tenga el contribuyente. El monto base puede elevarse hasta un máximo del 25%.

El cálculo del IRS comienza con una estimación del monto adeudado por el contribuyente, a lo que se le resta cualquier impuesto pagado dentro del plazo estipulado. Luego, la entidad resta también los créditos reembolsables disponibles y obtiene el 5% de esa cifra final.

El IRS cobra multas a los contribuyentes que no paguen sus impuestos antes del 15 de abril Freepik

Más allá del porcentaje, la deuda con la agencia también acumula intereses. Esto quiere decir que, por fuera del tope del 25% para el monto base, el número crecerá hasta que el usuario la salde o realice algún tipo de acuerdo de plan de pagos.

Cómo solicitar la extensión por seis meses para presentar la declaración de impuestos al IRS

En otro apartado de su sitio oficial, el IRS se refiere a esta herramienta y detalla cuáles son las vías para obtener la prórroga. Hay tres maneras: