Abbott vs. Hinojosa: quién gana en las encuestas para las elecciones a gobernador 2026 en Texas

De cara a las elecciones a gobernador de Texas, encuestas recientes midieron cuáles son los porcentajes de intención de voto de Greg Abbott y Gina Hinojosa, los dos nombres que se muestran con mayores chances para ganar los proximos comicios. Las cifras presentan una ventaja para el actual mandatario republicano. Mientras tanto, ya abrió el período de votación anticipada para las primarias.

Encuestas en Texas: cuánta ventaja tiene Abbott sobre Hinojosa

De acuerdo con dos sondeos recientes, el republicano tiene la ventaja para las elecciones. Mientras que las primarias se celebrarán el 3 de marzo, y ya comenzó la posibilidad de votación anticipada, las generales serán el 3 de noviembre.

Greg Abbott tiene la ventaja en las encuestas más recientes sobre las elecciones a gobernador de Texas Facebook Office of the Governor Greg Abbott

En ese panorama, la encuesta más reciente fue la que llevó a cabo la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston. El sondeo se realizó entre el 20 y el 31 de enero y contó con la participación de 550 posibles electores.

Ante la consulta sobre la intención de voto para las elecciones a gobernador de Texas, estos fueron los porcentajes de la investigación:

Greg Abbott : 49%

: 49% Gina Hinojosa: 42%

Estas cifras coinciden con una encuesta anterior, que dio como resultado porcentajes similares para los principales candidatos del Estado de la Estrella Solitaria.

En esa ocasión, el sondeo de Emerson College se realizó entre el 10 y 12 de enero y tuvo una muestra más grande, concretamente de 1165 posibles sufragantes. Allí, la diferencia de votos fue ligeramente superior para el republicano en la comparación:

Greg Abbott : 50%

: 50% Gina Hinojosa: 42%

Por otro lado, una encuesta partidaria que fue ordenada por el equipo de campaña de la demócrata presenta también ventaja para su rival, pero con una diferencia más acotada.

Según lo que se presentó como un “empate técnico”, Abbott tendría un 46% de intención de voto e Hinojosa un 43%, lo que marca una diferencia de tres puntos.

Gina Hinojosa criticó al ICE y dijo que los republicanos pierden apoyo en Texas

Quiénes son todos los candidatos a gobernador en Texas

Más allá de que Abbott e Hinojosa se perfilan como los candidatos principales para quedarse con la elección, este es el listado completo de todos los nombres que se presentan, según recopiló Ballotpedia:

Partido Republicano

Greg Abbott

R.F. Achgill

Evelyn Brooks

Pete Chambers

Charles Crouch

Arturo Espinosa

Mark Goloby

Kenneth Hyde

Stephen Samuelson

Ronnie Tullos

Nathaniel Welch

Partido Demócrata

Gina Hinojosa

Patricia Abrego

Chris Bell

Bobby Cole

Carlton Hart

José Navarro Balbuena

Zach Vance

Angela Villescaz

A pesar de la larga lista de candidatos, Abbott e Hinojosa se presentan como los dos máximos candidatos a gobernador de Texas Facebook Greg Abbott / Rep. Gina Hinojosa - Facebook Greg Abbott / Rep. Gina Hinojosa

Independiente

Jenn Mack Raphoon

Hasta cuando está disponible la votación anticipada en las elecciones de Texas

La posibilidad de emitir el sufragio correspondiente a las primarias del estado abrió el último martes 17 de febrero. De acuerdo con Vote 411, este recurso estará disponible hasta el 27 de febrero.

En este período, los electores tendrán la posibilidad de participar en cualquier centro de votación del condado en el que estén registrados. Esas condiciones podrían cambiar para el sufragio presencial.

En el caso de quienes quieran acercarse el día 3 de marzo, algunos condados podrían poner como requisito que cada uno vote en un centro específico cercano a su domicilio. Ese criterio no es uniforme y depende de cada jurisdicción.