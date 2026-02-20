Confirmado por el DMV: malas noticias en Texas para los migrantes indocumentados que quieren comprar un auto

Recientemente, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Texas votó para aplicar en todo el estado una nueva normativa sobre el registro de vehículos. La guía se había dado a conocer en noviembre e incluye la obligación de demostrar presencia legal en Estados Unidos. Con esta medida, los indocumentados quedan descalificados del trámite.

El DMV de Texas aprobó la nueva regla para el registro de vehículos

Aunque originalmente la norma se había conocido en 2025, la novedad es que la última semana la junta del DMV del estado aprobó de manera unánime su aplicación, según consignó The Hill.

El DMV aprobó de manera unánime la norma y ahora extranjeros de Texas deberán mostrar una prueba de estadía legal para completar el registro de un vehículo Facebook Texas Department of Public Safety

La aprobación se dio sobre toda una guía en general para el proceso de registro de vehículos que contiene la mencionada regla. Un portavoz del DMV de Texas dijo al medio citado que la nueva normativa servirá para garantizar la validez de las identificaciones presentadas.

El cambio se dio luego de una campaña en redes sociales que impulsó el representante estatal Brian Harrison. Luego de que se reveló la noticia originalmente, agradeció al gobernador Greg Abbott en una publicación de X y pidió que los funcionarios estén atentos al cumplimiento de la norma.

Cambian las reglas para registrar un vehículo en Texas: migrantes deben mostrar prueba de estadía legal

De acuerdo con lo que presenta el sitio web oficial del gobierno del estado, actualmente los solicitantes deben acreditar alguna de las siguientes identificaciones para poder completar el proceso:

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de identificación militar de EE.UU.

de EE.UU. Pasaporte extranjero vigente acompañado por un sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) junto con la green card o visa.

acompañado por un (DHS, por sus siglas en inglés) junto con la green card o visa. Documento de identificación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

del (Uscis, por sus siglas en inglés). Documento de identificación del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

del (DOS, por sus siglas en inglés). Identificación correspondiente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

correspondiente a la (OTAN). Identificación emitida en virtud de un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas.

Migrantes indocumentados ya no podrán registrar un vehículo en Texas Freepik

Dado que ahora la estadía legal de un extranjero es un requisito para el registro de cualquier vehículo en Texas, los migrantes indocumentados no podrán realizar el trámite.

Junto con el requisito de presentar una identificación válida, el solicitante también debe cumplir otras exigencias:

Tener un seguro de responsabilidad civil .

. Llenar el formulario 130-U .

. Acreditar la propiedad del vehículo mediante el título correspondiente, sea emitido en Texas u otro estado.

correspondiente, sea emitido en Texas u otro estado. Mostrar un comprobante de domicilio que demuestre la residencia en el Estado de la Estrella Solitaria.

Requisito de inspección de seguridad del DMV: ya no rige para vehículos no comerciales

Las presiones legales de Texas contra los migrantes sin estatus legal

La nueva guía para el registro de vehículos se suma a otras medidas que aplican las autoridades texanas.

En primer lugar, el trámite de la licencia de conducir también requiere una prueba de estatus legal. Según el sitio oficial, el extranjero solo puede obtener el permiso si documenta de forma válida que tiene autorización para estar en suelo estadounidense.

Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las licencias para oficios. En la misma línea de los requisitos mencionados, Texas verifica que un inmigrante no sea irregular antes de entregarle un permiso para llevar a cabo una actividad comercial.