Desde hoy, 17 de febrero de 2026: los siete documentos permitidos para votar en las elecciones primarias de Texas
Los comicios en el Estado de la Estrella Solitaria se extenderán por algunas semanas y, aunque la participación suele ser baja, serán vitales para comenzar a definir candidatos
- 4 minutos de lectura'
Desde este martes 17 de febrero comienza en Texas un proceso clave para la política del estado: la votación anticipada de las elecciones primarias partidarias. Durante dos semanas, millones de ciudadanos tendrán la oportunidad de definir qué candidatos llegarán a la boleta de noviembre. Sin embargo, antes de dirigirse a las urnas, hay un requisito indispensable que puede determinar si el sufragio será válido o no, que es presentar una identificación aprobada.
La identificación para votar en Texas: las siete posibilidades que tiene un ciudadano
Antes de recibir la boleta, cada votante debe mostrar una identificación válida al trabajador electoral. Sin ese paso, el sufragio no podrá emitirse de manera ordinaria.
De acuerdo con información oficial citada de Texas Freedom Network, existen exactamente siete documentos con fotografía aceptados para votar en persona:
- Licencia de conducir estatal emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).
- Certificado de identificación electoral de Texas otorgado por el DPS.
- Tarjeta de identificación personal de Texas emitida por el DPS.
- Licencia de Texas para portar un arma de fuego emitida por el DPS.
- Tarjeta de identificación militar de Estados Unidos con fotografía.
- Certificado de ciudadanía estadounidense con fotografía.
- Pasaporte estadounidense (libreta o tarjeta).
Qué ocurre si un ciudadano no posee uno de los documentos
Existe una alternativa para quienes están registrados para votar pero no pueden presentar ninguna de las identificaciones requeridas. El elector puede completar una “Declaración de Impedimento Razonable”, que permite sufragar con documentos complementarios, como facturas de servicios, extractos bancarios o el certificado de registro electoral.
Sin embargo, este mecanismo funciona como excepción y no reemplaza la exigencia principal: el sistema está diseñado para que la gran mayoría de votantes utilice uno de los siete documentos oficiales.
El inicio de la votación anticipada en Texas: hay tiempo hasta el 27 de febrero
La etapa de sufragio temprano se extiende hasta el 27 de febrero y precede a la jornada electoral principal del 3 de marzo. Según informó Kut News, los electores pueden acercarse a cualquier centro de votación dentro de su condado para emitir su voto en las primarias del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Estas elecciones determinan quién representará a cada fuerza política en los comicios generales de noviembre.
Aunque su relevancia es alta, históricamente la participación fue baja. En 2022, apenas 3 millones de personas votaron en las primarias, lo que representó cerca del 17% del padrón habilitado en ese momento. Debido a esta escasa concurrencia, quienes sí participan adquieren un peso político mayor en la configuración del escenario electoral estatal.
La elección abarca cargos federales, estatales y locales: desde gobernador -con Greg Abbott como el principal candidato de los republicanos y Gina Hinojosa, de los demócratas- y vicegobernador hasta legisladores estatales, representantes federales y varios puestos judiciales.
Qué se decide en estas primarias en Texas: la lista completa de cargos
El proceso electoral no solo define candidaturas, sino que también anticipa el rumbo político del estado para los próximos años. Según detalló el Lubbock Avalanche-Journal, la boleta incluye una extensa lista de cargos que impactan directamente en la administración estatal.
Entre ellos, se destacan:
- Senador de Estados Unidos.
- Gobernador y vicegobernador.
- Fiscal general.
- Contralor estatal.
- Comisionado de ferrocarriles.
- Comisionado de agricultura.
- Comisionado de tierras.
- Integrantes de la Cámara de Representantes estatal (150 bancas).
- 16 puestos del Senado estatal.
- Representantes federales por distrito.
Otras noticias de Elecciones en Estados Unidos
En Texas. Desde este martes y hasta el 27 de febrero: inicia la votación anticipada y quién gana en las encuestas
¿Adiós Greg Abbott? Actualizaciones recientes de las encuestas para la gobernación de Texas este 2026
¿Qué los ven los votantes? “Débiles” vs “Extremos”: la nueva encuesta en EE.UU. que revela las palabras que definen a los partidos hoy
- 1
Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta
- 2
Se derrumbó en Italia el icónico “Arco de los enamorados” el día de San Valentín
- 3
La historia de amor de Robert Duvall y la argentina Luciana Pedraza: la conoció en una panadería, ella no sabía quién era él
- 4
Reforma laboral: la CGT definió una huelga general sin movilización para el día en que se trate el proyecto