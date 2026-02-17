Desde hoy, 17 de febrero de 2026: los siete documentos permitidos para votar en las elecciones primarias de Texas

Desde este martes 17 de febrero comienza en Texas un proceso clave para la política del estado: la votación anticipada de las elecciones primarias partidarias. Durante dos semanas, millones de ciudadanos tendrán la oportunidad de definir qué candidatos llegarán a la boleta de noviembre. Sin embargo, antes de dirigirse a las urnas, hay un requisito indispensable que puede determinar si el sufragio será válido o no, que es presentar una identificación aprobada.

La identificación para votar en Texas: las siete posibilidades que tiene un ciudadano

Antes de recibir la boleta, cada votante debe mostrar una identificación válida al trabajador electoral. Sin ese paso, el sufragio no podrá emitirse de manera ordinaria.

Cada elector debe presentar obligatoriamente una identificación oficial con fotografía ante el trabajador electoral Imagen compuesta

De acuerdo con información oficial citada de Texas Freedom Network, existen exactamente siete documentos con fotografía aceptados para votar en persona:

Licencia de conducir estatal emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

Certificado de identificación electoral de Texas otorgado por el DPS.

Tarjeta de identificación personal de Texas emitida por el DPS.

Licencia de Texas para portar un arma de fuego emitida por el DPS.

Tarjeta de identificación militar de Estados Unidos con fotografía.

Certificado de ciudadanía estadounidense con fotografía.

Pasaporte estadounidense (libreta o tarjeta).

Qué ocurre si un ciudadano no posee uno de los documentos

Existe una alternativa para quienes están registrados para votar pero no pueden presentar ninguna de las identificaciones requeridas. El elector puede completar una “Declaración de Impedimento Razonable”, que permite sufragar con documentos complementarios, como facturas de servicios, extractos bancarios o el certificado de registro electoral.

Sin embargo, este mecanismo funciona como excepción y no reemplaza la exigencia principal: el sistema está diseñado para que la gran mayoría de votantes utilice uno de los siete documentos oficiales.

El sistema electoral de Texas acepta exactamente siete documentos, entre los que se incluyen la licencia de conducir del DPS, el pasaporte estadounidense, la tarjeta de identificación militar y la licencia para portar armas Pexels

El inicio de la votación anticipada en Texas: hay tiempo hasta el 27 de febrero

La etapa de sufragio temprano se extiende hasta el 27 de febrero y precede a la jornada electoral principal del 3 de marzo. Según informó Kut News, los electores pueden acercarse a cualquier centro de votación dentro de su condado para emitir su voto en las primarias del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Estas elecciones determinan quién representará a cada fuerza política en los comicios generales de noviembre.

Aunque su relevancia es alta, históricamente la participación fue baja. En 2022, apenas 3 millones de personas votaron en las primarias, lo que representó cerca del 17% del padrón habilitado en ese momento. Debido a esta escasa concurrencia, quienes sí participan adquieren un peso político mayor en la configuración del escenario electoral estatal.

Aquellos votantes registrados que no posean una identificación oficial pueden completar una “Declaración de Impedimento Razonable” para votar Freepik

La elección abarca cargos federales, estatales y locales: desde gobernador -con Greg Abbott como el principal candidato de los republicanos y Gina Hinojosa, de los demócratas- y vicegobernador hasta legisladores estatales, representantes federales y varios puestos judiciales.

Qué se decide en estas primarias en Texas: la lista completa de cargos

El proceso electoral no solo define candidaturas, sino que también anticipa el rumbo político del estado para los próximos años. Según detalló el Lubbock Avalanche-Journal, la boleta incluye una extensa lista de cargos que impactan directamente en la administración estatal.

Entre ellos, se destacan: