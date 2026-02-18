Actualizaciones del DMV en Nueva York: cómo registrar un auto en febrero 2026 y qué documentos necesita un migrante
Las personas que se encuentren temporalmente pueden circular con sus matrículas de origen; todos los demás deben hacer el trámite
Registrar un vehículo en el estado de Nueva York se mantiene en 2026 como un trámite obligatorio para miles de residentes nuevos, compradores de autos usados y también para migrantes recién llegados. Aunque el proceso no cambió drásticamente en los últimos años, sí mantiene requisitos específicos que pueden generar dudas, especialmente entre quienes no tienen ciudadanía estadounidense.
Quién debe registrar un vehículo en Nueva York y cuándo hacerlo
- Toda persona que viva en Nueva York y utilice un automóvil en sus calles debe inscribirlo ante el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés).
- La agencia exige registrar el vehículo dentro de 30 días desde que una persona se convierte en residente o compra el vehículo.
La obligación aplica en situaciones frecuentes:
- Mudarse a Nueva York y convertirse en residente.
- Comprar un vehículo dentro del estado.
- Llevar un auto desde otro estado para circular en carreteras neoyorquinas.
En cambio, quienes no son residentes pueden circular temporalmente con la matrícula del lugar donde viven, sin necesidad de reinscribirlo.
Qué necesita un migrante para registrar un auto en Nueva York
Uno de los puntos más relevantes es que el estado de Nueva York no exige ciudadanía estadounidense para registrar un vehículo personal. El DMV acepta múltiples documentos extranjeros como prueba de identidad mediante el sistema de puntos.
Para completar el requisito, se presenta un documento llamado “ID-82: Proofs of Identity for Registration and Title”, y este explica que se necesitan al menos 6 puntos y prueba de fecha de nacimiento y de nombre.
Dónde realizar el trámite de registro automotor en Nueva York
El registro puede hacerse de distintas maneras según el caso. La forma tradicional es acudir a una oficina del DMV, donde se recomienda reservar turno previamente a través del sitio oficial. Sin embargo, existen excepciones importantes.
Si el vehículo se adquiere en un concesionario, el propio comercio puede encargarse del registro, emitir las placas y añadir el costo al precio final. También existe la opción de enviar la documentación por correo cuando el propietario se encuentra temporalmente fuera del estado.
Primer paso obligatorio para el registro del auto en Texas
Antes de cualquier otro movimiento, el auto debe estar asegurado. El registro debe completarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha de vigencia que figura en la tarjeta de seguro. Si ese plazo se supera, la aseguradora debe emitir una nueva confirmación electrónica.
La compañía aseguradora emite la Insurance ID Card (FS-20) y además notifica electrónicamente al organismo estatal. Sin esta confirmación, el trámite no avanza.
Documentos principales para registrar un auto en Nueva York
El procedimiento exige presentar una combinación de formularios, comprobantes y pagos. De acuerdo con la guía oficial del DMV, estos son los elementos básicos que toda persona debe reunir:
- Formulario MV-82 (Vehicle Registration/Title Application) completo.
- Prueba de propiedad: título firmado por el vendedor o certificado de origen del fabricante si es nuevo.
- Seguro automotor del estado de Nueva York activo.
- Prueba de identidad y fecha de nacimiento.
- Prueba de residencia (cuando corresponde).
- Pago de impuestos y tarifas.
- Inspección de seguridad y emisiones en los condados que lo requieran.
Las tarifas dependen del peso del vehículo, su clase y el condado donde se reside. Normalmente incluyen impuesto de venta, costo de placas, certificado de título, impuesto de uso del vehículo y el registro por uno o dos años.
Qué entrega el DMV al finalizar el registro
Una vez aprobado el trámite, el organismo otorga documentos temporales y permanentes. Algunos se entregan inmediatamente y otros llegan por correo.
El propietario recibe:
- Placas del vehículo.
- Calcomanía de registro para el parabrisas.
- Documento de registro.
- Extensión de inspección por 10 días.
El título del vehículo se envía por correo dentro de los 90 días posteriores. Si no llega en ese plazo, el usuario debe contactar al centro de atención.
