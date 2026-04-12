Dónde entregan y reparten bolsas de comida gratis en Texas esta semana del 13 al 19 de abril

Para la semana del 13 al 19 de abril, diferentes organizaciones benéficas y grupos comunitarios distribuirán bolsas de comida gratis en Texas. Las despensas se entregarán por orden de llegada y no será necesaria una inscripción previa.

Distribución de alimentos en Texas: direcciones y horarios por ciudad del 13 al 19 de abril

En abril, la organización North Texas Food Bank (NTFB) llevará a cabo repartos públicos de alimentos junto con sus socios colaboradores, Catholic Charities Dallas, Dallas College y la Universidad de Texas en Dallas (UT Dallas).

La organización Catholic Charities Dallas entregará alimentos gratuitos la segunda semana de abril (Instagram/@catholiccharitiesdallas)

El cronograma establecido por cada organización es diferente, por lo que es necesario conocer la información correcta antes de dirigirse a una despensa.

En el caso de Catholic Charities Dallas, el calendario de reparto para la próxima semana es:

Lunes 13 de abril : a las 9 hs en San Juan de los Lagos - Santa Teresita - 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212

: a las 9 hs en San Juan de los Lagos - Santa Teresita - 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212 Martes 14 de abril : a las 9 hs en Good Shepherd Garland - 1304 Main St., Garland, TX 75040; Mt. Gilead Baptist Church - 106 Harris St., Italy, TX 76651; Portfolio Resident Fairway Village - 513 Cold Town Ln, Dallas, TX 75211; Iglesia Amiel - 205 S. Bell St., Rose City, TX 75189; From Ordinary to Extraordinary - 5757 Samull Blvd, Dallas, TX 75228; Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225; David Daniels Elementary - 801 S.W. 19th Street, Grand Prairie, TX 75051; Redeemer Baptist/KEF International - 1301 East Plano Pkwy., Plano, TX 75074; New Birth Baptist Church - 444 W. Ledbetter Dr., Dallas, TX 75224.

: a las 9 hs en Good Shepherd Garland - 1304 Main St., Garland, TX 75040; Mt. Gilead Baptist Church - 106 Harris St., Italy, TX 76651; Portfolio Resident Fairway Village - 513 Cold Town Ln, Dallas, TX 75211; Iglesia Amiel - 205 S. Bell St., Rose City, TX 75189; From Ordinary to Extraordinary - 5757 Samull Blvd, Dallas, TX 75228; Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225; David Daniels Elementary - 801 S.W. 19th Street, Grand Prairie, TX 75051; Redeemer Baptist/KEF International - 1301 East Plano Pkwy., Plano, TX 75074; New Birth Baptist Church - 444 W. Ledbetter Dr., Dallas, TX 75224. Miércoles 15 de abril : 9 hs en St. Patrick Catholic Church - 9643 Ferndale Rd., Dallas, TX 75238; Shiloh Baptist Church - 921 W Illinois Ave, Dallas, TX 75224; St. Philip - 8131 Military Pkwy, Dallas, TX 75227; St. Francis-Lancaster - 1537 Rogers Ave., Lancaster, TX 75134; Tyler Street Community Service Outreach - 906 W. 10th Street, Dallas, TX 75208.

: 9 hs en St. Patrick Catholic Church - 9643 Ferndale Rd., Dallas, TX 75238; Shiloh Baptist Church - 921 W Illinois Ave, Dallas, TX 75224; St. Philip - 8131 Military Pkwy, Dallas, TX 75227; St. Francis-Lancaster - 1537 Rogers Ave., Lancaster, TX 75134; Tyler Street Community Service Outreach - 906 W. 10th Street, Dallas, TX 75208. Jueves 16 de abril : a las 9 hs en City of Ferris - 1000 Ferris Rd, Ferris, TX 75125 9 hs | Our Lady of Perpetual Help - 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235; Bear Creek Community Church - 2700 Finley Rd, Irving, TX 75062; My New House/New Hope Baptist Church - 704 Ripley St., Ennis, TX 75119; Santa Fe Trails Apartments - 6318 Ridgecrest Rd, Dallas, TX 75231.

: a las 9 hs en City of Ferris - 1000 Ferris Rd, Ferris, TX 75125 9 hs | Our Lady of Perpetual Help - 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235; Bear Creek Community Church - 2700 Finley Rd, Irving, TX 75062; My New House/New Hope Baptist Church - 704 Ripley St., Ennis, TX 75119; Santa Fe Trails Apartments - 6318 Ridgecrest Rd, Dallas, TX 75231. Viernes 17 de abril : 9 hs en Dallas, TX 75228; Faith Fellowship Missionary Baptist Church - 4205 S Robinson Road, Grand Prairie, TX 75052; Iglesia Episcopal San Bernabe - 1200 N Shiloh Rd, Garland, TX 75042; Gaston Christian Center - 8515 Greenville Ave, Dallas, TX 75243.

: 9 hs en Dallas, TX 75228; Faith Fellowship Missionary Baptist Church - 4205 S Robinson Road, Grand Prairie, TX 75052; Iglesia Episcopal San Bernabe - 1200 N Shiloh Rd, Garland, TX 75042; Gaston Christian Center - 8515 Greenville Ave, Dallas, TX 75243. Sábado 18 de abril: 9 hs en Holy Family - 2323 Cheyenne St, Irving, TX 75062; Light Church - 2606 John West Rd, Mesquite, TX 75150; Rapha’s World Ministries - 1350 E Arapaho Rd., Suite 120, Richardson, TX 75081; 13 hs en El Shaddai-Irving - 402 W. Rochelle Rd., Irving, TX 75061; Praise Embassy - 9759 Forest Lane, Dallas, TX 75243; Geneva Heights Elementary - 5895 Goodwin Ave. Dallas 75206; Bruton Terrace Church of Nazareth - 8851 Bruton Rd, Dallas, TX 75217.

Al acudir al lugar, las personas deberán informar su nombre, el número de miembros de su familia y el código postal de su lugar de residencia. Se recomienda, de todas formas, verificar anteriormente en el portal de la entidad por posibles cambios de última hora.

Dallas College: jornadas de comida gratuita con modalidad drive-thru en abril

En cuanto al Dallas College, brinda un servicio de distribución de alimentos sin bajarse del automóvil. Se trata de jornadas en las que los miembros de la comunidad pueden recoger comidas gratis.

El servicio se realiza por orden de llegada. Si bien no es necesario registrarse para participar, los beneficiarios deben disponer de un vehículo para recoger los alimentos.

Además, todos los viernes realizan jornadas de despensas comunitarias pensadas para estudiantes. Específicamente el 17 de abril, estará desde las 9 hs hasta las 17 hs, en varias ubicaciones:

Brookhaven - Edificio J, Habitación J104

Cedar Valley - Edificio B, Habitación B116

Eastfield - Edificio B, Habitación B1702

Centro Garland - Primer piso, sala 230

Centro Irving - Primer piso, habitación 1113

Centro de Desarrollo Laboral de Lancaster - Primer piso, sala D122

Mountain View - Edificio S, Habitación S1016

Lago Norte - Edificio A, Habitación A262

Centro Pleasant Grove - Primer piso, habitación 102

Richland - El Paso Hall, Sala E030

Centro de West Dallas - Sala W163

Centro de Empleo de RedBird - Segundo piso, sala RB251

Dónde darán comida gratis del 13 al 19 de abril de 2026 en el norte de Texas

En asociación con NTFB, la Universidad del Norte de Texas en Dallas (UNT Dallas) repartirá alimentos durante el mes de abril en eventos coordinados, que serán completamente gratuitos para los adultos.

La Universidad del Norte de Texas en Dallas colaborará con NTFB para entregar comida gratis el viernes 17 de abril, según un comunicado.

La despensa con comida gratis más cercana a un domicilio puede consultarse en el sitio web de NTFB (Facebook/North Texas Food Bank)

De este modo, la distribución mensual de alimentos, abierta a estudiantes, personal administrativo, docente y público en general, se realizará el viernes 17 de abril de 2026, de 9 a 12 hs, en 7300 University Hills Blvd., Dallas, TX 75241.