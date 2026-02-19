El llamado público entre Abbott y Trump en medio de la campaña y la votación anticipada en Texas

Poco después del comienzo de la votación anticipada y mientras continúa la campaña de cara a las elecciones de Texas, Donald Trump se vio involucrado. Durante un evento, el gobernador Greg Abbott mostró que había recibido una llamada del presidente de Estados Unidos. El mandatario saludó a los presentes y habló durante unos segundos.

Trump llamó a Abbott durante un evento de campaña en Texas

El hecho ocurrió el último miércoles durante un evento de campaña en el Kingwood Tea Party y fue compartido por el propio gobernador del Estado de la Estrella Solitaria a través de un video en una publicación de X.

La llamada entre Abbott y Trump en medio de la campaña electoral

Más allá de que Abbott se juega la posibilidad de renovar su cargo como mandatario en los comicios, en este caso se refirió al Congreso y las elecciones legislativas que se celebrarán a nivel nacional en EE.UU. Según sus palabras, de eso habló Trump.

"Es fantástico recibir una llamada del presidente Trump para subrayar lo que todos sabemos. Los republicanos deben acudir a las urnas en el condado de Harris para cambiar los escaños y asegurar el futuro conservador de Texas“, escribió.

Junto con esas palabras, incluyó un video del momento en el que se dio la charla. En el comienzo de las imágenes, el presidente norteamericano parecía reconocer el trabajo de Abbott.

El mensaje de Greg Abbott tras la llamada con Donald Trump Captura

Luego, a sabiendas de que era escuchado por el público, saludó a los presentes y desató una ola de aplausos entre los asistentes del evento de campaña. Tras unos segundos, el gobernador texano lo despidió y le dijo que llamaría nuevamente más tarde.

Abbott busca renovar su cargo como gobernador de Texas: qué dicen las encuestas

Más allá de la cuestión del Congreso, el Estado de la Estrella Solitaria tiene las elecciones primarias a gobernador el próximo 3 de marzo. Para esos comicios, la votación anticipada ya comenzó el último martes 17 de febrero.

De acuerdo con las encuestas más recientes que se conocieron, ambas publicadas en enero, el republicano lleva la ventaja. En ambos casos, los investigadores midieron a Abbott contra Gina Hinojosa, que se perfila como la ganadora de las primarias demócratas.

Según la encuesta de Emerson College, que se realizó entre el 10 y 12 de enero y contó con la participación de 1165 posibles votantes, estos fueron los porcentajes:

Greg Abbott : 50%

: 50% Gina Hinojosa: 42%

Las encuestas le dan la ventaja a Abbott sobre Hinojosa para las elecciones a gobernador de Texas Facebook Greg Abbott / Rep. Gina Hinojosa - Facebook Greg Abbott / Rep. Gina Hinojosa

Por su parte, una cifra similar arrojó el sondeo de la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston, que fue más reciente. En este caso, participaron 550 probables sufragantes y se llevó a cabo entre el 20 y el 31 de enero.

Estos fueron los números de intención de voto:

Greg Abbott : 49%

: 49% Gina Hinojosa: 42%

Gina Hinojosa sería la rival de Abbott en Texas, según las encuestas

Más allá de que los sondeos le dan la ventaja a Abbott en un eventual enfrentamiento electoral, las investigaciones parecen coincidir en que Hinojosa se presenta como la candidata más fuerte dentro de la primaria demócrata.

En la mencionada encuesta de la Hobby School of Public Affairs, también se consultó a los votantes por su posible voto dentro de la interna del Partido Demócrata en Texas. Los resultados le dieron una clara ventaja a Hinojosa: