En vivo | Noticias de Texas, hoy: la primavera llega en medio de una ola de calor histórica
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Texas enfrenta un viernes histórico con temperaturas de hasta 94°F
El pronóstico para este viernes 20 de marzo anticipa un calor histórico en Texas por un sistema de alta presión. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que el clima eleva el riesgo de incendios forestales en el centro y norte del estado.
- Dallas alcanzará los 94°F (34°C).
- Amarillo verá una temperatura máxima de 93°F (33,8°C).
- Austin registrará máximas de 92°F (33°C).
- San Antonio reportará 90°F (32°C).
- Houston marcará los 84°F (28,8°C) tras una niebla matutina.
- La humedad relativa caerá por debajo del 20%, por lo cual los expertos prohíben las quemas al aire libre.
Afectarán a los conductores el fin semana: los cierres de autopistas que se mantendrán hasta el lunes en Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) anunció cierres importantes en la Loop 1604 de San Antonio durante este fin de semana por trabajos de construcción en los puentes. Las restricciones comienzan hoy viernes a las 21 hs (CT) y afectan diversos accesos y rampas en el cruce con la autopista I-10.
Según My San Antonio, se prevé la reapertura de estos tramos para el lunes 23 de marzo a las 5 hs (CT). Existen varias rutas alternativas habilitadas a través de calles como Babcock Road, UTSA Boulevard y De Zavala Road para evitar los bloqueos.
Noticias en vivo de Texas
- 1
Trump bromeó con Pearl Harbor ante la premier japonesa y evidenció la incomodidad de sus aliados por la guerra con Irán
- 2
Bajo la fachada de un boliche funcionaba un prostíbulo donde explotaban a 50 mujeres frente al cementerio de Recoleta
- 3
Rugby: Pichot quiere traer el Mundial y la Argentina se lo merece, pero hay razones para ser cautos
- 4
En un país a dos velocidades, Caputo se aferra a la caja