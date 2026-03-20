En vivo | Noticias de Texas, hoy: la primavera llega en medio de una ola de calor histórica

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) anunció cierres importantes en la Loop 1604 de San Antonio durante este fin de semana por trabajos de construcción en los puentes. Las restricciones comienzan hoy viernes a las 21 hs (CT) y afectan diversos accesos y rampas en el cruce con la autopista I-10.

Los cierres de autopistas pueden afectar los planes de los conductores de Texas en el fin de semana Departamento de Transporte de Texas

Según My San Antonio, se prevé la reapertura de estos tramos para el lunes 23 de marzo a las 5 hs (CT). Existen varias rutas alternativas habilitadas a través de calles como Babcock Road, UTSA Boulevard y De Zavala Road para evitar los bloqueos.