Trump, Karen Bass, Obama y Newsom: políticos de USA reaccionan a la muerte de Rob Reiner en California

Referentes políticos de California y figuras nacionales expresaron su pesar por la muerte del director de cine Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, quienes fueron hallados sin vida en su vivienda de Los Ángeles. Líderes como la alcaldesa Karen Bass y el gobernador Gavin Newsom compartieron sus condolencias por el caso, que es investigado por la Policía local.

El polémico mensaje de Trump sobre la muerte de Rob Reiner

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que las muertes del cineasta Reiner y de su esposa fueron resultado de la “obsesión desenfrenada” del reconocido realizador en su contra.

“Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y comediante torturado y en apuros, pero que en su día fue un gran talento, falleció junto con su esposa, Michele, supuestamente debido a la ira que causó a otros con su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP, a veces llamado SDT”, ironizó Trump en un posteo en Truth Social.

Newsom y su esposa lamentan la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner

Gavin Newsom, y su esposa, Jennifer Siebel Newsom, difundieron una declaración conjunta tras conocerse la muerte del cineasta y su pareja. En el comunicado oficial, expresaron sus condolencias por el fallecimiento de ambas figuras y destacaron el impacto de Reiner en la cultura y en la vida pública del Estado Dorado.

Se confirmó la muerte de Rob Reiner el domingo 14 de diciembre de 2025 X @CAgovernor

“Estamos desconsolados”, manifestó el demócrata. “Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos”, agregó.

En esa misma línea, Newsom mencionó la trayectoria de Reiner como director y creador de producciones cinematográficas ampliamente reconocidas, como La princesa prometida y Cuestión de honor, así como también su participación en iniciativas vinculadas a derechos civiles, educación y políticas públicas relacionadas con la infancia.

“Su empatía ilimitada hizo que sus historias fueran atemporales, enseñando a generaciones a ver la bondad y la rectitud en los demás, y animándonos a soñar en grande. Esa empatía se extendió mucho más allá de sus películas”, subrayó el mandatario estatal.

Newsom también hizo referencia al rol que desempeñó Reiner en proyectos como First 5 California, un programa financiado a través de impuestos al tabaco orientado al desarrollo infantil temprano.

“Rob será recordado por su notable filmografía y por su extraordinaria contribución a la humanidad”, concluyó.

El mensaje de Karen Bass por la muerte del cineasta estadounidense y su mujer

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitió un comunicado en el que expresó su pesar por la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner. En su mensaje, señaló que la noticia tuvo un impacto significativo en la ciudad y enfatizó que las contribuciones del cineasta trascendieron el ámbito del entretenimiento.

“Esta es una pérdida devastadora. Ha mejorado innumerables vidas gracias a su trabajo creativo y su lucha por la justicia social y económica. Aclamado actor, director, productor, escritor y activista político comprometido, siempre puso sus dones al servicio de los demás”, destacó.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados sin vida en su casa de Los Angeles Instagram

La alcaldesa recordó el vínculo personal que mantuvo con Reiner y mencionó su colaboración en causas relacionadas con políticas sociales, igualdad de derechos y programas de desarrollo infantil.

También hizo referencia al trabajo conjunto del matrimonio en campañas vinculadas a la igualdad matrimonial: “Él y Michele lucharon por el desarrollo infantil temprano y la igualdad matrimonial, trabajando para revocar la Proposición 8. Fueron verdaderos defensores de los derechos LGBTQ+“.

La alcaldesa agradeció a los equipos de emergencia que intervinieron en el lugar del hecho y afirmó que la investigación continúa abierta. ”Llevo en mi corazón a todos los que amaron a Rob y Michele”, finalizó.

Barack Obama expresó consternación tras la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner

Barack Obama se sumó a las expresiones públicas de condolencias mediante un mensaje difundido en redes sociales. En su publicación, señaló que tanto él como su esposa Michelle lamentaban profundamente la muerte de Rob Reiner y Michele Singer.

“Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla”, publicó Obama en su cuenta de X.

En esa misma línea, agregó: “Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica”.

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, publicó un mensaje conjunto con su esposa Michelle expresando consternación por el suceso Captura de pantalla X @BarackObama

El expresidente destacó que Reiner y su esposa compartieron una vida marcada por su trabajo profesional y su participación en causas sociales: “Serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus seres queridos”.

Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y Michele Singer en Los Ángeles

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos el domingo 14 de diciembre en su residencia ubicada en Los Ángeles, según confirmaron fuentes oficiales retomadas por CNN.

El Departamento de Bomberos local acudió a una emergencia médica en la cuadra 200 de South Chadbourne Avenue durante la tarde y constató el fallecimiento de un hombre de 78 años y una mujer de 68.

Las primeras informaciones señalaron la presencia de heridas compatibles con arma blanca, aunque la Policía indicó que la investigación se encuentra en desarrollo y que no se han confirmado públicamente las circunstancias definitivas del hecho. La División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles quedó a cargo del caso.

Medios estadounidenses informaron que Nick Reiner, hijo del matrimonio, figura como principal sospechoso, aunque las autoridades no ratificaron oficialmente esa versión. La familia solicitó privacidad mientras continúan las diligencias judiciales y periciales.