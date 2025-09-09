¿Venezuela o Bolivia? Qué países están clasificados para el repechaje del Mundial 2026

Las selecciones de Venezuela y Bolivia afrontan partidos decisivos en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. A partir de las 19.30 (hora del Este), la Vinotinto se mide con Colombia, mientras que Bolivia hace lo propio frente a Brasil, por un puesto en el repechaje. Por el momento, el único país clasificado para esta instancia es Nueva Caledonia, de la Confederación de Fútbol de Oceanía.

Minuto a minuto: Venezuela vs. Colombia y Bolivia vs. Brasil

Cuáles son los países clasificados para el repechaje hasta el momento

Para esta instancia, cada confederación puede clasificar con un seleccionado, a excepción de la Concacaf, que cuenta con dos puestos.

Nueva Caledonia ingresó al repechaje con siete puntos en la tabla de clasificaciones DJ Mills / Phototek.nz - Phototek

Nueva Caledonia -territorio francés de Oceanía- es el único combinado clasificado por el momento al repechaje. El representante de Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) se conocerá este martes de septiembre de 2025 por la noche.

Cómo se lleva a cabo el repechaje para el Mundial 2026

El repechaje consta de diferentes fases. En principio, los seis equipos clasificados se dividen en dos llaves de tres equipos. De esa división, los dos países con peor ranking FIFA se enfrentarán en una semifinal a partido único.

Los dos equipos que ganen sus finales se quedarán con los últimos boletos del Mundial 2026 @LaSelecta_SLV

El ganador de ese partido se medirá con la selección que esté de cabeza en otra llave, determinado por su mejor ubicación en el ranking. Los grupos que ganen sus finales se quedarán con los últimos dos boletos para la Copa del Mundo 2026.

Dónde y cuándo se disputarán los partidos del repechaje para el Mundial

Los partidos del repechaje - denominada como “repesca internacional” por la FIFA- se jugarán entre el 26 y 31 de marzo de 2026 en México, uno de los anfitriones del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá.

Monterrey será una de las ciudades sede de los partidos por el repechaje Gregory Bull - AP

Se desconoce por el momento en qué estadios se llevarán a cabo. Sin embargo, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, sostuvo que la ciudad de Monterrey alojará al menos cinco encuentros.

El gobernador de Nuevo León confirmó que Monterrey será sede del repechaje X/@samuel_garcias

“Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del Mundial. Cinco juegos oficiales en la mejor sede. ¡Ponte nuevo, ponte Mundial”, sostuvo García.

Cómo será el Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá. Contará con 48 selecciones- una cifra récord- y se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio se disputará el Mundial entre EE.UU., Canadá y México Foto Facebook FIFA

Más de 16 ciudades albergarán los partidos. Las mismas se dividen por cada país anfitrión:

Canadá : Toronto y Vancouver.

: Toronto y Vancouver. México : Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, Área de la Bahía de San Francisco, Seattle.

Con relación a las entradas, los titulares de tarjetas de Crédito Visa, Débito Visa y Prepagas Recargables Visa podrán aplican para participar en el Sorteo Preferente a partir del próximo 10 de septiembre hasta el 19.

Los titulares de Visa podrán aplicar para participar en el Sorteo Preferente de Visa a partir del 10 de septiembre de 2025 hasta el 19 de septiembre de 2025 Martin Meissner - AP

El 29 de septiembre, la FIFA le comunicará a la persona sobre el resultado de su solicitud tras un proceso de selección aleatorio. Esta fase estará disponible para personas con una tarjeta Visa de débito o crédito.