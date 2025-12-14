Viajar a México para el Mundial: los documentos clave para salir y volver como migrante y no complicarse en EE.UU.

Los residentes que quieran viajar fuera de los Estados Unidos en el Mundial 2026 deben revisar los documentos de viaje exigidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) antes de salir del país. Los migrantes que quieran asistir a los partidos de México, programados en el Estadio Azteca y en Guadalajara, deben confirmar su estatus, los permisos vigentes y los plazos de procesamiento que cada trámite requiere.

¿Qué deben saber los residentes permanentes que viajan a México por el Mundial?

El Uscis recomienda a los residentes permanentes verificar la vigencia y el estado de su Green Card antes de viajar, ya que es el documento central para el egreso y reingreso a Estados Unidos. Para salir del país, además, se deberán cumplir los requisitos migratorios que imponga el país de destino.

Los residentes permanentes deben verificar la vigencia de su Green Card antes de viajar a México Freepick

Si la estadía en el exterior será prolongada, la agencia sugiere tramitar un permiso de reingreso, que permite conservar el estatus de residente y evita la necesidad de solicitar una visa en un consulado estadounidense al momento de volver.

Al regresar, un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) revisa la tarjeta de residencia y puede solicitar documentación adicional, como el pasaporte del país de ciudadanía u otra identificación oficial para verificar la identidad y confirmar la admisibilidad al país, informa Uscis.

En situaciones en las que la Green Card o el permiso de reingreso se extravían, son robados o quedan inutilizables fuera del país, el retorno exige un paso adicional: la solicitud del Formulario I-131A (Documento para Transporte), indispensable para poder abordar y regresar a Estados Unidos sin el documento original.

¿Qué migrantes deben pedir permiso adelantado para viajar al Mundial 2026?

El permiso adelantado o advance parole permite abordar vuelos rumbo a México sin necesidad de visa, aunque no reemplaza el pasaporte y no garantiza la admisión en Estados Unidos al regreso. La decisión final la toma un oficial de la CBP en el puerto de entrada. Uscis lo requiere para quienes tienen en trámite:

Formulario I-485, ajuste de estatus: el Uscis advierte que salir de Estados Unidos sin permiso adelantado provoca el cierre automático del trámite , salvo excepciones puntuales previstas para ciertas categorías de no inmigrantes.

el Uscis advierte que , salvo excepciones puntuales previstas para ciertas categorías de no inmigrantes. Formulario I-589, solicitud de asilo: la agencia señala que abandonar el país sin autorización hace que se considere que se desistió de la solicitud, lo que impide continuar el proceso al momento de regresar.

Salir de Estados Unidos sin autorización válida puede afectar trámites en curso y complicar el reingreso Freepick

Los riesgos migratorios al viajar fuera de EE.UU.

La agencia publica una advertencia expresa: salir del país puede generar consecuencias migratorias, incluso con permisos aprobados. Uscis indica que:

La concesión de entrada nunca es automática.

Las personas con presencia ilegal acumulada o con órdenes de remoción pueden quedar sujetas a inadmisibilidad al intentar regresar.

o con pueden quedar sujetas a inadmisibilidad al intentar regresar. Las autoridades pueden entender que quienes tienen solicitudes pendientes “las abandonaron”, lo que afecta de forma directa la residencia futura.

El Uscis aplica la doctrina del caso Arrabally y Yerrabelly para ciertos viajeros con permisos adelantados, pero aclara que no elimina por completo los riesgos.

TPS, asilo y refugio: qué permisos permiten volver a EE.UU. después del Mundial

Los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) pueden solicitar autorización de viaje, que les permite presentarse en un aeropuerto estadounidense y pedir admisión bajo esa categoría.

Las personas con estatus de refugiado o asilado deben gestionar un Documento de Viaje de Refugiado para salir y regresar sin riesgos. Uscis advierte que no tenerlo puede derivar en un proceso de remoción al intentar reingresar.

México jugará la fase de grupos del Mundial 2026 íntegramente como local Freepick

¿Dónde juega México en el Mundial 2026?

El sorteo de la FIFA ubicó a México en el Grupo A, junto con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda). La selección disputará sus tres encuentros de la fase inicial en territorio local: