Vigiló a su esposa con cámaras de seguridad y descubrió que intentaba envenenarlo con el café

escuchar

La historia de una mujer que aparentemente habría tratado de matar con veneno a su esposo, un aviador del ejército, causó conmoción en Estados Unidos. Melody Felicano Johnson, de 39 años y oriunda de Arizona, permanece detenida mientras el caso es investigado, se le fijó una fianza de 250 mil dólares y está acusada de asesinato en primer grado. El plan habría incluido pequeñas dosis de cloro en una bebida que tomaba de manera habitual.

La sospecha de que algo extraño sucedía comenzó cuando el hombre, Roby, que estaba de servicio en Alemania, comenzó a notar que su café sabía extraño. Durante dos o tres semanas, el aviador continuó tomando la bebida hasta que se decidió a comprar tiras de prueba para comprobar los niveles de algunos químicos.

En primer lugar, las probó en el agua que salía de la canilla y todo pareció normal. Luego, hizo la misma prueba con el café y el resultado lo dejó atónito al descubrir que había presencia de altos niveles de cloro. No obstante, Roby no denunció la situación, sino que simuló tomarse el café todos los días hasta tanto no lo trasladaran de regreso a Estados Unidos, ya que no quería denunciar el crimen en un país europeo, según consignó el medio de Arizona, AZ Family.

Presuntamente, la mujer le habría colocado cloro al café de su esposo

A fines de junio, la familia regresó a territorio estadounidense y el hombre tomó la decisión de instalar una cámara dentro de su habitación de hotel, cerca de la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, para vigilar si su esposa tenía algún comportamiento extraño.

Gracias a la cámara, sus sospechas de que estaba siendo envenenado parecieron ciertas. De acuerdo con varios medios estadounidenses, en las imágenes se pudo ver el momento en que Johnson vertía el supuesto químico en la bebida de Roby. El 6 de julio pasado, el hombre presentó la denuncia ante el Departamento de Policía de Tucson, según consignó New York Post.

No obstante, la denuncia no fue seguida de inmediato, debido a que en el video no se pudo ver con claridad que la mujer vertiera algo en la bebida. Esto hizo que Roby instalara una segunda cámara, esta vez, escondida dentro de una falsa alarma de incendios. Una vez que el matrimonio se mudó a su hogar permanente, reinstaló el circuito de vigilancia nuevamente.

Melody Felicano Johnson, de 39 años, permanece detenida con una fianza de 250 mil dólares, luego de ser acusada de intento de asesinato en primer grado

El 18 de julio, el militar regresó a la policía con un nuevo video en el que, supuestamente, se mostraba a su esposa poner cloro en la máquina de café antes de disponerse a preparar la bebida.

Las autoridades se dispusieron a visitar la vivienda y una vez que hicieron un registro de la propiedad, notaron que la cafetera olía a cloro. Johnson fue detenida de forma inmediata y no tardó en pedir un abogado. Asimismo, también encontraron un pequeño recipiente dentro del baño personal de la mujer que podría haber contenido cloro, de acuerdo con la policía. El matrimonio no compartía la habitación ni el baño.

Según el medio local de Arizona, la policía la arrestó y solicitó una fianza alta debido a que tenía familia en Filipinas y recientemente había comprado una casa allí. El aviador del ejército dijo a las autoridades que cree que ella habría querido envenenarlo para poder cobrar algunos beneficios.

LA NACION