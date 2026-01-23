Homan vs. Spanberger: el zar fronterizo de Trump acusa a la gobernadora de Virginia de “doble discurso”

Luego de la asunción de Abigail Spanberger y sus primeras medidas al frente de Virginia, recibió una respuesta del zar de la frontera del gobierno federal, Tom Homan. La gobernadora dio marcha atrás en la colaboración del estado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A partir de esta decisión, el funcionario la acusó de ser “otra persona” con respecto a la que se postuló.

Homan acusó a Spanberger de cambiar su discurso cuando asumió como gobernadora de Virginia

La nueva gobernadora asumió su cargo el 17 de enero. Ya en esa misma jornada, impulsó una serie de medidas que modificaron el panorama en el estado. Una de las más importantes fue una orden ejecutiva donde anuló la obligatoriedad de la colaboración con el ICE.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, detuvo la colaboración del estado con el ICE en su primer día en el cargo Archivo/@SpanbergerForVA

Según el nuevo panorama, los agentes estatales ya no estarán obligados a brindar colaboración a las fuerzas federales para llevar a cabo tareas migratorias. En ese contexto habló Homan, quien apuntó contra la demócrata.

Durante una entrevista con el podcast Ruthless, el zar fronterizo remarcó que él es residente de Virginia y que siguió de cerca las campañas de los candidatos a gobernador. En ese sentido, recordó lo que destacaba Spanberger.

Homan remarcó que la demócrata hacía énfasis en su pasado como agente de la ley, que por mucho tiempo la tuvo en la CIA, y consideró que no respetó esos valores con su decisión sobre el ICE.

“En el primer día en el cargo, dejó de ser agente de la ley y se convirtió en política, ¿dónde están todos esos comerciales que hizo sobre apoyar a las fuerzas del orden y rescatar a niños?”, expresó el funcionario.

Tom Homan apuntó contra Spanberger por terminar la colaboración de Virginia con el ICE (Photo by Jim WATSON / AFP)

En otro fragmento de la conversación, volvió a referirse al supuesto giro en la visión de Spanberger: “Es una persona diferente de cuando se postuló”.

Qué pasará con el ICE en Virginia tras la orden de Spanberger: esto dijo Homan

Además de criticar la decisión de la gobernadora demócrata, el zar de la frontera también se refirió a cómo continuará el panorama para la agencia federal en el estado luego del cambio.

Sobre esto, Homan dijo que el ICE mantendrá sus tareas, pero que deberá destinar más fondos a Virginia, porque ahora no cuenta con la ayuda estatal. Además, comparó con la situación en otras jurisdicciones.

“Trabajamos en Nueva York, California, Oregon e Illinois. Estos estados no son amigables. No cooperan con el ICE. Así que simplemente significa que tenemos que enviar más recursos a esos estados porque eso dificulta nuestro trabajo”, expresó.

Homan dijo que el ICE enviará más agentes a Virginia para hacer cumplir la ley federal ICE

Aunque no anunció ninguna medida en concreto, sí dejó la puerta abierta a la posibilidad de medidas adicionales en Virginia: “Cuando a sabiendas sueltan amenazas a la seguridad pública en la comunidad, tenemos que enviar a todo un equipo a buscarlas”.

Qué dice la orden ejecutiva de Spanberger que finalizó la colaboración con el ICE en Virginia

La medida de la nueva gobernadora se encuentra en la Orden Ejecutiva 10, que deroga la Orden Ejecutiva 45 del 2025. Esta última decisión es la que instaba a las agencias estatales y locales a colaborar con el ICE.

En el documento, Spanberger mencionó la existencia de “recursos limitados”. Además, manifestó que las fuerzas del orden deben poner por encima la aplicación de la ley estatal y local sobre las normas federales, para “priorizar la seguridad de todos los residentes de Virginia”.